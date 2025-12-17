newspaper
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Νίκος Παππάς
Επικαιρότητα 17 Δεκεμβρίου 2025 | 17:15

Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Νίκος Παππάς

Σύμφωνα με καταγγελία, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι δημοσιογράφο στις Βρυξέλλες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Spotlight

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό σε μπαρ των Βρυξελλών.

Διαγραφή και από το κόμμα

Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Ενημερώθηκε η LEFT

Ο Κώστας Αρβανίτης ως επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επικοινώνησε αρχικά με τον ευρωβουλευτή και στη συνέχεια με την Αθήνα για να ενημερώσει τον πρόεδρο του κόμματος για το βίαιο περιστατικό.

Μάλιστα ως αντιπρόεδρος της Left ενημέρωσε το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αιρστεράς ή οποία αναμένεται να τον διαγράψει και να του πάρει και όλα τα προνόμια και τους φακέλους που του έχουν ανατεθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χειροδικία δεν καλύπτεται απο την βουλευτική ασυλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Business
TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

TotalEnergies: Πούλησε σε ισπανικό fund το 50% των ΑΠΕ στην Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια
Για την Εξεταστική 17.12.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια

Οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζουν «προκλητικό» τον ισχυρισμό Μυλωνάκη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, «συνδαιτυμόνα του στο γνωστό τραπέζι στην Κρήτη».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός
Πολιτική 17.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Επικαιρότητα 16.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες
Ξαναχτυπά 16.12.25

Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες

Για άλλη μια φορά ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τοποθετήθηκε σαν να ανήκε σε ακροδεξιό κόμμα, με βολές κατά μεταναστών. Ζήτησε «να τους διώχνουμε», επικαλούμενος την «τουρκική απειλή» και τον ισχυρισμό ότι «μπορεί να είναι τζιχαντιστές». Παράλληλα επέμεινε στις σκοταδιστικές απόψεις του για τον γάμο ομοφύλων

Σύνταξη
Τουρκικά ΜΜΕ: Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν πυραυλική επίθεση της Τουρκίας
Τουρκικά ΜΜΕ 15.12.25

«Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν επίθεση της Τουρκίας»

Ενώ η Αγκυρα θεωρεί τον πύραυλο Typhoon ως μια φυσική εξέλιξη στην τεχνολογική της ανάπτυξη, ορισμένοι ελληνικοί κύκλοι πλάθουν τρομακτικά σενάρια για πιθανές επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις.

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους
Πολιτική 14.12.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

«Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»
Επικαιρότητα 14.12.25

«Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Μητσοτάκη

«⁠Κάνει το κορόιδο για το ολόδικό του γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας γενικώς και αορίστως (και βολικά για τον ίδιο) για... παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
Πολιτική 12.12.25

Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»

Ο Δένδιας έχει δηλώσει ότι «η ‘Ατζέντα 2030’ προβλέπει ένα ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό – το πιο ισχυρό και το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στη μακραίωνη ελληνική ιστορία»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση
Επικαιρότητα 11.12.25

Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Σύνταξη
Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες
Agro-in 11.12.25

Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες

Οι κρητικοί αγρότες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον Κωστή Χατζηδάκη την ώρα που η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει εκ προϊμίου χαρακτηρίσει υπονομευτική τυχόν μεμονωμένη συνάντηση με την κυβέρνηση την ώρα που πιέζεται

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25 Upd: 12:42

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
«Δεν ξεχνάμε» 06.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ
Κόσμος 17.12.25

Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ

Όπως αναφέρει το Gatestone Institute η προοπτική της Τουρκίας, μαζί με άλλες αραβικές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, να εξοπλιστούν με τα αεροσκάφη F-35 έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στο Ισραήλ.

Σύνταξη
ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Τι προβλέπει 17.12.25

ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες του 5ετούς σχεδίου δράσεις για την ενίσχυση των ΣΣΕ. Οι πέντε άξονες προτεραιοτήτων του σχεδίου. Στόχος, να ολοκληρωθεί το 2030.

Σύνταξη
Bloomberg: Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
Bloomberg 17.12.25

Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύνταξη
«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
Ελλάδα 17.12.25

Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας

Οι 14 αλλοδαποί δρούσαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας και ρωτούσαν τους περαστικούς αν θέλουν ναρκωτικά - Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 13χρονος

Σύνταξη
Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked
English edition 17.12.25

Greece Battles Surge in Illegal Online Gambling: 11,000 Sites Blocked

Greek regulators warn of a booming underground gambling market worth up to €1.7 billion, unveiling new legislation, tougher enforcement powers, and advanced technology to protect minors, rein in illegal operators, and overhaul casino licensing

Σύνταξη
Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025
«Πάρτε ό,τι μπορείτε» 17.12.25

Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025

Η Ομοσπονδιακή Βουλή στη Γερμανία ενέκρινε μια σειρά από αμυντικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 21 δισ. για αγορά προστατευτικό εξοπλισμό στρατιωτών. Τι περιλαμβάνουν.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Νίκολιτς: «Κόντρα στην Κραϊόβα δεν είναι… καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη»

Νίκολιτς και Ρότα τόνισαν στις δηλώσεις τους ότι θα αντιμετωπίσουν το ματς με την Καραϊόβα με τη δέουσα σοβαρότητα καθώς στόχος της ΑΕΚ είναι η απευθείας πρόκριση από τη League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Καβάλα-Παναθηναϊκός 1-2: Ο Ταμπόρδα έστειλε το Τριφύλλι στην τετράδα (vid)
Κύπελλο Ελλάδας 17.12.25

Ο Ταμπόρδα ανέβασε τον Παναθηναϊκό στην τετράδα (1-2)

Ο φευγάτος Ταμπόρδα με ωραίο γκολ έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με 2-1 κόντρα στην Καβάλα και την απ' ευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Οι Μλαντένοβιτς και Σιφνέος τα άλλα γκολ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο
Επάνοδος 17.12.25

Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Φορώντας την ιστορική τιάρα η Κέιτ Μίντλετον κοίταξε την άβυσσο στα μάτια και βγήκε πιο δυνατή, ορίζοντας πλέον η ίδια τους κανόνες της ζωής της σημειώνει το People

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό
Ελλάδα 17.12.25

Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό

Πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη και στην εξάρθρωση του κυκλώματος του Έλληνα «Εσκομπάρ» που μετέφερε τόνους κοκαΐνης στην Ευρώπη

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Μαρκ Τσάβες 17.12.25

Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης

Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε ο γιατρός Μαρκ Τσάβες για τον ρόλο του στην παράνομη διακίνηση κεταμίνης, υπόθεση που συνδέεται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (18:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αρχική 11άδα, με τον Ισπανό να κάνει φουλ ροτέισον.

Σύνταξη
Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
Ελλάδα 17.12.25

Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού - Γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

Σύνταξη
Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ο Σφιντέρσκι αποχώρησε στο 8' του αγώνα του Παναθηναϊκού στην Καβάλα για τη League Phase του Κυπέλλου, ωστόσο 20 λεπτά αποχώρησε και ο Πάντοβιτς που τον είχε αντικαταστήσει.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο