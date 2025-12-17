newspaper
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου
Επικαιρότητα 17 Δεκεμβρίου 2025 | 20:43

«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε «λειτουργήσει αλλιώς», υποστήριξε ότι δεν έγιναν γνωστά τα πραγματικά γεγονότα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο Στρασβούργο και τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου, έδωσε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς.

Ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής καθώς διεγράφη άμεσα από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αρνείται τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου, τονίζει ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη, ωστόσο δεν απολογείται σε κανένα σημείο της ανάρτησής του.

Στην ανάρτησή του επεσήμανε: «Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο. Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή, αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ότι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης.

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση – πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάσταση του να ήταν ο λόγος που μετέφερε γεγονός και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers

Economy
Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα
Επικαιρότητα 17.12.25

Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα

Έντονα αντέδρασαν σύλλογοι συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας σχετικά με την πρόθεση του Αλέξη Παπαχελά να πάρει συνέντευξη από τον Δημήτρη Κουφοντίνα για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, με θέμα την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη»

Σύνταξη
Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά
«Αδικαιολόγητη ενέργεια» 17.12.25

Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια
Για την Εξεταστική 17.12.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια

Οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζουν «προκλητικό» τον ισχυρισμό Μυλωνάκη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, «συνδαιτυμόνα του στο γνωστό τραπέζι στην Κρήτη».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός
Πολιτική 17.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Επικαιρότητα 16.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες
Ξαναχτυπά 16.12.25

Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες

Για άλλη μια φορά ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τοποθετήθηκε σαν να ανήκε σε ακροδεξιό κόμμα, με βολές κατά μεταναστών. Ζήτησε «να τους διώχνουμε», επικαλούμενος την «τουρκική απειλή» και τον ισχυρισμό ότι «μπορεί να είναι τζιχαντιστές». Παράλληλα επέμεινε στις σκοταδιστικές απόψεις του για τον γάμο ομοφύλων

Σύνταξη
Τουρκικά ΜΜΕ: Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν πυραυλική επίθεση της Τουρκίας
Τουρκικά ΜΜΕ 15.12.25

«Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν επίθεση της Τουρκίας»

Ενώ η Αγκυρα θεωρεί τον πύραυλο Typhoon ως μια φυσική εξέλιξη στην τεχνολογική της ανάπτυξη, ορισμένοι ελληνικοί κύκλοι πλάθουν τρομακτικά σενάρια για πιθανές επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις.

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους
Πολιτική 14.12.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους

«Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»
Επικαιρότητα 14.12.25

«Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Μητσοτάκη

«⁠Κάνει το κορόιδο για το ολόδικό του γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας γενικώς και αορίστως (και βολικά για τον ίδιο) για... παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
Πολιτική 12.12.25

Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»

Ο Δένδιας έχει δηλώσει ότι «η ‘Ατζέντα 2030’ προβλέπει ένα ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό – το πιο ισχυρό και το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στη μακραίωνη ελληνική ιστορία»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση
Επικαιρότητα 11.12.25

Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Σύνταξη
Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
Κόσμος 17.12.25

Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες του υπόπτου. Διακρίνεται με πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα και κρατάει ανοικτόχρωμη τσάντα. Ασύλληπτος ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Σύνταξη
Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!
TV 17.12.25

Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!

Η Μαρίνα Σπανού, με τη χαρακτηριστική της απλότητα και την αμεσότητα που τη διακρίνει, ερμήνευσε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» τα τραγούδια της, τα οποία το τελευταίο διάστημα ακούγονται παντού

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς
Palestine Action 17.12.25

Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς

H κυβέρνηση Στάρμερ αρνείται να δώσει ακρόαση στους δικηγόρους των απεργών πείνας της Palestine Action, μετά από 46 ημέρες απεργίας για κάποιους εξ αυτών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»
Τέλος εποχής 17.12.25

Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»

Με ένα deal που αλλάζει τα πάντα στην ιστορία του θεσμού, η τελετή των Όσκαρ θα προβάλλεται ζωντανά, δωρεάν και με μετάφραση σε πολλαπλές γλώσσες παγκοσμίως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»
Μπάσκετ 17.12.25

Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»

Αγχωτική αλλά πολύτιμη νίκη στο Αμβούργο πέτυχε ο Άρης με 92-89 για την 11η αγωνιστική του EuroCup κι έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δυναμικό «παρών» από τους οπαδούς του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες
«Αποαποικιοποίηση» 17.12.25

Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες

Την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου λέει πως το πρόγραμμα δανεισμού θα αποτελέσει μοντέλο αποκατάστασης από τον αποικισμό

Σύνταξη
Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 17.12.25

Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον γνωστό influencer, τα βίντεο του οποίου έχουν γίνει απόλυτα viral στα social media, δίνοντάς του χώρο να αναπτύξει το χιουμοριστικό του σχόλιο με τον γνώριμο αυτοσαρκασμό του

Σύνταξη
Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς
Ελλάδα 17.12.25

Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς

Το σημείωμα το είχε αφήσει δίπλα σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα του κολλεγίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη με καλεσμένους τουλάχιστον δύο υπουργούς της κυβέρνησης.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
On Field 17.12.25

Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε για τους τέσσερις προπονητές που θεωρεί κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή
Βουλή 17.12.25

Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή

«Η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν κινείται σε ουδέτερο γεωπολιτικό έδαφος

Σύνταξη
Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;
«Θα ήταν εξαντλητικό» 17.12.25

Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;

Η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αποκάλυψε για πρώτη φορά τους λόγους για τους οποίους δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα πολλά χρόνια που πέρασαν μαζί, αλλά και τα δύο παιδιά τους

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα

«Οι άλλοι υπουργοί δεν ήθελαν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Έφυγαν τρέχοντας και σας άφησαν μόνο» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στην εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»
Στις γιορτές 17.12.25

Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»

Αντιμέτωπη με επιδημία της «σούπερ γρίπης» είναι η Γαλλία. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν για αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα εντός των εορτών. Φόβος ότι θα πιεστεί το νοσοκομειακό σύστημα.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε σε όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
Πολεμική οικονομία 17.12.25

H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε την «ανεξαρτησία» της ΕΕ εν όψει Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αρχικά από τη Ρωσία και σε μικρότερο βαθμό από τις ΗΠΑ, υπερασπιζόμενη την πολεμική οικονομία της Ευρώπης.

Σύνταξη
Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά και με το 4-1 τερμάτισε 8ος. Μετά από αυτό έρχονται δύσκολα ματς και με μεγάλο ενδιαφέρον στο Κύπελλο.

Σύνταξη
Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»
Σαν σήμερα 17.12.25

Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»

36 χρόνια μετά την λάθος πρεμιέρα του 1989 οι The Simpsons εξακολουθούν να μη σατιρίζουν απλώς την πραγματικότητα, αλλά να τη διαμορφώνουν μέσα από μια σχεδόν μεταφυσική διορατικότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά. Μετά τη νίκη με 4-1 τερμάτισε 8ος παίζει στα πλέι οφ με τον Ατρόμητο και μετά ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής

Tι συζήτησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Καισαριανή μετά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Τα «πηγαδάκια» και οι εκτιμήσεις.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος αφού αποχαιρέτησε τους «πράσινους», αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 17.12.25

Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στις πληροφορίες που θέλουν την Μαρία Καρυστιανού να ετοιμάζει το δικό της κίνημα μέσα από το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα – Δείτε πως φτιάχτηκε [βίντεο]
Time Lapse 17.12.25

Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα - Δείτε πως φτιάχτηκε

Ένας τεράστιος χιονάνθρωπος που ξεκίνησε ως έθιμο το 2019 από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στην πόλη Χαρμπίν στην Κίνα, κατασκευάστηκε μεγαλύτερος από ποτέ!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
