«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου
Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε «λειτουργήσει αλλιώς», υποστήριξε ότι δεν έγιναν γνωστά τα πραγματικά γεγονότα.
Τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο Στρασβούργο και τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου, έδωσε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς.
Ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής καθώς διεγράφη άμεσα από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αρνείται τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου, τονίζει ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη, ωστόσο δεν απολογείται σε κανένα σημείο της ανάρτησής του.
Στην ανάρτησή του επεσήμανε: «Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο. Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή, αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.
Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ότι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης.
Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση – πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.
Ίσως και αυτή η κατάσταση του να ήταν ο λόγος που μετέφερε γεγονός και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».
