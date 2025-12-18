Σοφιανός: Ο ελληνικός λαός θέλει οι αγρότες να μην κάνουν πίσω και να νικήσουν

Ο εικοσαήμερος «συγκλονιστικός αγώνας» των αγροτοκτηνοτρόφων «πρέπει να μας γεμίζει αισιοδοξία», τόνισε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Yπογράμμισε πως ο μόνος δρόμος που έχει η κυβέρνηση είναι να δώσει λύσεις πάνω στα συγκεκριμένα αιτήματα των αγροτών, συμπληρώνοντας πως «ο ελληνικός λαός θέλει να νικήσουν οι αγρότες. Ζητάει από τους αγρότες να μην κάνουν πίσω, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτός ο αγώνας είναι για το δικό του μέλλον», καθώς βλέπει τη μεγάλη διαφορά της τιμής από το χωράφι στο ράφι των σούπερ μάρκετ.

«Ο λαός δίνει τον ίδιο αγώνα επιβίωσης με τους αγρότες»

Ο Νίκος Σοφιανός, μιλώντας στην ERT News, σημείωσε πως για να μην είναι προσχηματικός ο διάλογος, θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. «Τα επιχειρήματα ότι οι αγρότες δεν έχουν αιτήματα, ότι δεν έχουν εκπροσώπηση, αυτά έχουν τελειώσει. Η Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων μαζεύεται σήμερα, τα αιτήματα τα ξέρει η κυβέρνηση, τα ξέρουν τα υπουργεία, ξέρουν συγκεκριμένα τι ζητάνε οι αγρότες και απαιτούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις», είπε, αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, στις αποζημιώσεις, στην παραγραφή των διώξεων για τις κινητοποιήσεις κ.α.

Όπως τόνισε, ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ότι «οι αγρότες δίνουν αγώνα επιβίωσης, γιατί τον ίδιο αγώνα επιβίωσης δίνει και αυτός, γιατί η ακρίβεια τσακίζει, γιατί οι μισθοί δεν φτάνουν μετά τις 15 του μήνα. Αυτός ο αγώνας μπορεί να νικήσει και θα είναι ένα μήνυμα συνολικότερο για την κοινωνία», πρόσθεσε.

Σχετικά με την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, υπογράμμισε πως «είναι μια διάταξη εισπρακτική», φέρνοντας ως παράδειγμα αυτό που έγινε χθες (18/12), όπου ο ΕΛΓΑ δέσμευσε ποσά από την επιστροφή των επιδοτήσεων, καθώς «αυτό το σύστημα με έναν τρόπο λειτουργεί», όπως εξήγησε, «με το να παίρνει τα χρωστούμενα» από «την υπερφορολόγηση, την τεράστια λεηλασία του εισοδήματος».