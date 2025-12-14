«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» – Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε ένα συγκινητικό χειρόγραφο σημείωμα για να τιμήσει όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο, κατά τη διάρκεια μιας απροειδοποίητης επίσκεψής της σε μια εγκατάσταση τέχνης στο Λονδίνο.

Η πριγκίπισσα Κέιτ, 43 ετών, μοιράστηκε ένα μοντάζ με στιγμές από την επίσκεψή της στο Ever After Garden — έναν εποχιακό υπαίθριο χώρο που συγκεντρώνει χρήματα για το Royal Marsden Cancer Charity — σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο επίσημο Instagram του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου.

«Στη μνήμη όλων όσων έχασαν τη ζωή τους από τον καρκίνο»

«Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στο Ever After Garden, το οποίο συγκεντρώνει σημαντικά χρήματα για το Royal Marsden Cancer Charity. Κάθε λουλούδι, κάθε φως, είναι μια ανάμνηση που μας ενώνει, μια λάμψη κοινής αγάπης, μνήμης και ελπίδας», έγραψε η Κέιτ στη λεζάντα της ανάρτησης υπογράφοντας με το αρχικό γράμμα του ονόματός της «Κ».

Στο τέλος του βίντεο, μπορεί να δει κανείς ένα μικρό χειρόγραφο σημείωμα κρυμμένο στο γρασίδι.

«Στη μνήμη όλων όσων έχασαν τη ζωή τους από τον καρκίνο — K», γράφει το σημείωμα.

Η Κέιτ αποκάλυψε τη διάγνωση του καρκίνου της σε ένα προσωπικό βίντεο/ποστ τον Μάρτιο του 2024. Ξεκίνησε τη θεραπεία του καρκίνου τον Φεβρουάριο του 2024 — λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά την υποβολή της σε μεγάλη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα

Προστάτες

Ο κήπος, ο οποίος φιλοξενεί περισσότερα από 30.000 λαμπερά λευκά τριαντάφυλλα, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια Anya Hindmarch, τη συγγραφέα Camilla Morton και το Royal Marsden Cancer Charity. Ο κήπος έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια δολάρια για το The Royal Marsden NHS Foundation Trust, ένα κορυφαίο νοσοκομείο και ερευνητικό κέντρο για τον καρκίνο, από την πρώτη του λειτουργία το 2019, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του φιλανθρωπικού ιδρύματος.

Η Κέιτ και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Γουίλιαμ, 43 ετών, έγιναν από κοινού προστάτες του Royal Marsden NHS Foundation Trust τον Ιανουάριο. Τόσο το Trust όσο και η φιλανθρωπική οργάνωση που το συνοδεύει έχουν ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, καθώς η Κέιτ έλαβε θεραπεία για τον καρκίνο στο Royal Marsden Hospital στο Τσέλσι μετά τη διάγνωση του καρκίνου της.

«Περήφανη παράδοση υποστήριξης»

«Το μήνυμα της Αυτού Μεγαλειότητας κατά το τελευταίο έτος ήταν ένα μήνυμα ανθεκτικότητας και ελπίδας, και η υποστήριξή της προς το Royal Marsden πηγάζει από μια βαθιά ενσυναίσθηση για όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις», έγραψε η Royal Marsden Cancer Charity στην αρχική της δήλωση με την οποία ανακοίνωσε την είδηση στις αρχές του έτους.

Σημείωσαν ότι η προστασία συνεχίζει μια «περήφανη παράδοση υποστήριξης της βασιλικής οικογένειας τόσο προς το νοσοκομείο όσο και προς την φιλανθρωπική οργάνωση».

«Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας κατέχει τη θέση του Προέδρου του Royal Marsden από το 2007, θέση που κατείχε προηγουμένως η μητέρα του, η Νταϊάνα, Πριγκίπισσα της Ουαλίας», πρόσθεσαν.

Η δική της περιπέτεια

Η Κέιτ αποκάλυψε τη διάγνωση του καρκίνου της σε ένα προσωπικό βίντεο/ποστ τον Μάρτιο του 2024. Ξεκίνησε τη θεραπεία του καρκίνου τον Φεβρουάριο του 2024 — λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά την υποβολή της σε μεγάλη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Ανακοίνωσε ότι είχε ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία τον Σεπτέμβριο του 2024 και πρόσθεσε ότι ήταν επίσημα σε ύφεση τον επόμενο Ιανουάριο.

*Με στοιχεία από people.com