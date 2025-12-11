Συναυλία στο Αθήναιον Ωδείο εις μνήμην της Lubna Alyaan – Η έφηβη βιολονίστα που μαρτύρησε στη Γάζα

Το Αθήναιον Ωδείο (Athenaeum Conservatoire) πρόκειται να φιλοξενήσει μια συναυλία εις μνήμην της Παλαιστίνιας Lubna Alyaan, η οποία σκοτώθηκε το 2023 σε ισραηλινό βομβαρδισμό.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 12 Δεκεμεβρίου, η βραδιά θα περιλαμβάνει έργα των Μπαχ, Μπάρτοκ, Βον Γουίλιαμς, Μπετόβεν και Σούμαν, ενώ θα ερμηνεύσουν οι Ματέο Σεστάνι (βιολοντσέλο), Φραντς Σεστάνι (βιολί) και Δαυίδ Τζόνσον (πιάνο).

«Αγαπώ παθολογικά το βιολί»

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο με έδρα τις ΗΠΑ, Mondoweiss, η Lubna Alyaan σκοτώθηκε το πρωί της 21ης Νοεμβρίου 2023, μετά τον βομβαρδισμό του σπιτιού της θείας της στην Al-Nuseirat, νότια της πόλης της Γάζας. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός είχε κηρύξει την πόλη ως ασφαλή ζώνη. Η Lubna και η οικογένειά της είχαν καταφύγει στο νότιο τμήμα της Γάζας για ασφάλεια, αλλά το σπίτι τους βομβαρδίστηκε εκείνο το πρωί, με αποτέλεσμα να μαρτυρήσουν σχεδόν 50 μέλη της οικογένειας της Lubna.

Όπως έγραψε σε άρθρο του στην ίδια ιστοσελίδα ο Παλαιστίνιος συνθέτης και κιθαρίστας Μαχμούντ Αμπουάρντα: «Η Lubna Alyaan προετοιμαζόταν για μια οντισιόν για μια υποτροφία μουσικής στο Εθνικό Ωδείο Edward Said, όπου δούλευα ως δάσκαλος κιθάρας[…]Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον ενθουσιασμό και το πάθος στα μάτια της Lubna. Μου είπε με μεγάλη αποφασιστικότητα ότι ήθελε να σπουδάσει βιολί, παρόλο που η τάξη βιολιού ήταν πλήρης. Την ρώτησα: Γιατί βιολί; Μου απάντησε: ‘Αγαπώ παθολογικά το βιολί και θέλω να γίνω μια από τις κορυφαίες βιολονίστριες στον κόσμο. Αυτό είναι το όνειρό μου’.