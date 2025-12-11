Να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο ορειβάτης Στέλιος Παπαδογιαννάκης στο φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη, ζητούν οι γονείς του. Ο 37χρονος τραυματίστηκε το απόγευμα της Κυριακής κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, με τους διασώστες που τον είχαν προσεγγίσει να περιμένουν το Super Puma όσο εκείνος παραπονιόταν ότι κρυώνει και πονάει.

«Γιατί δεν ήρθε αμέσως ελικόπτερο, γιατί ο γιος μας έμεινε 24ωρες ώρες με αιμορραγία στο φαράγγι; Θέλουμε απαντήσεις»

Ωστόσο, λόγω του δύσβατου σημείου παρουσιάστηκε αδυναμία προσέγγισης του ελικοπτέρου με αποτέλεσμα ο 37χρονος να μεταφερθεί έπειτα από 24 ώρες χωρίς τις αισθήσεις του στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι τραγικοί γονείς όπως αναφέρουν στο patris.gr, δεν γνώριζαν ότι το παιδί τους είχε τραυματιστεί. Κανένας δεν τους ειδοποίησε, ούτε ως προς τον τραυματισμό του ούτε ως προς τις συνθήκες διάσωσής του. «Το Super Puma δεν μπορούσε να κατέβει για να σώσει το παιδί μου. Γιατί δεν με ενημέρωσαν να πάρω ιδιωτικό ελικόπτερο», δήλωσε ο πατέρας του Στέλιου, Γιάννης Παπαδογιαννάκης.

«Το παιδί μου δεν πέθανε από αιμορραγία, πέθανε από κωλυσιεργία», τόνισε χαρακτηριστικά η μητέρα του, Ξανθίππη Μπαρμπαγαδάκη. «Τραυματίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής και το παιδί μου το βγάλανε από το φαράγγι την επόμενη ημέρα. Είχε σπάσει λεκάνη και πλευρά και είχε υποστεί αιμορραγία στον πνεύμονα». Όπως αναφέρουν οι γονείς, ο Στέλιος επικοινώνησε μαζί τους το βράδυ της Κυριακής για να τους πει ότι είναι καλά. Δεν τους ενημέρωσε για τον τραυματισμό του.

Κρήτη: Ένα 24ωρο με σπασμένα πλευρά και αιμορραγία

«Δεν ήθελε να μας αναστατώσει. Οι υπεύθυνοι όμως θα έπρεπε να μας πάρουν τηλέφωνο να μας ενημερώσουν για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι την άλλη μέρα είχε το παιδί τις αισθήσεις του. Γιατί χάθηκε; Πώς είναι δυνατόν; Την μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο. Είναι δυνατόν να μην ξέρουν πού πάνε και αν μπορούν να πάνε να επέμβουν; Αν από την πρώτη στιγμή γνωρίζαμε τα δεδομένα, θα είχαμε ενεργήσει όπως πρέπει. Το παιδί μας τώρα θα ζούσε», είπε συντετριμμένος ο πατέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 37χρονος μιλούσε, πονούσε και ανέφερε στους διασώστες ότι οι πόνοι του είναι στα πλευρά, στα νεφρά, στα πόδια, ενώ κρύωνε. Το σωστικό συνεργείο άναψε φωτιά για να τον ζεστάνει, τον σκέπασαν με κουβέρτες και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή καταβάλλοντας και οι ίδιοι υπεράνθρωπες προσπάθειες. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπαθούσαν να τον εμψυχώσουν, αλλά εκείνος επέμενε ότι κρυώνει και πονάει.

«Το παιδί μας έφυγε, όμως πρέπει να μάθουμε το γιατί. Γιατί δεν ήρθε αμέσως ελικόπτερο, γιατί δεν μας ενημέρωσαν αμέσως, γιατί έμεινε 24ωρες ώρες με αιμορραγία στο φαράγγι. Θέλουμε απαντήσεις» τόνισαν οι γονείς του 37χρονου. Από την πλευρά του ο θείος του Στέλιου, Νίκος Βαρδάκης αναφέρει: «Δεν μπορώ να δεχτώ πως ένα νέο παιδί έχασε τη ζωή του αβοήθητο, 24ωρες μετά τον τραυματισμό του. Ούτε στην Ουγκάντα δε συμβαίνουν αυτά».