Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής η επιχείρηση διάσωσης του 40χρονου άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο πλευρό και στο πόδι, με τους διασώστες να εκφράζουν ανησυχία για πιθανή εσωτερική αιμορραγία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του patris.gr, ο τραυματισμός σημειώθηκε κατά την κατάβασή του από το φαράγγι του Αμπά, στην ευρύτερη περιοχή Τρεις Εκκλησιές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Οι υπόλοιποι περιπατητές που ήταν μαζί του ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική για την ασφαλή μεταφορά του.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 19 άτομα από την 3η ΕΜΑΚ και 12 άτομα της ΕΜΟΔΕ, ενώ λόγω του δύσβατου της περιοχής κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή του ελικοπτέρου Super Puma για τη μεταφορά του τραυματία.

Οι αρχές παραμένουν στο σημείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η επιχείρηση διάσωσης.

H περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσβατη και δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσει ασθενοφόρο.

Γι’ αυτό ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο αναμένεται να φτάσει από την Αθήνα για να παραλάβει τον τραυματία. Μέχρι τότε ο 40χρονος παραμένει στο σημείο, υπό τη φροντίδα των διασωστών που βρίσκονται δίπλα του.