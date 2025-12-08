Η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του 40χρονου ορειβάτη που τραυματίστηκε στο Φαράγγι του Αμπά, στις Τρεις Εκκλησιές Αστερουσίων, στην Κρήτη συνεχίζεται και σήμερα.

Ο 40χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Παρά την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων και του ΕΚΑΒ, η περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσβατη και δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσει ασθενοφόρο.

Super Puma αναμένεται για την παραλαβή του ορειβάτη

Γι’ αυτό ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο αναμένεται να φτάσει από την Αθήνα για να παραλάβει τον τραυματία. Μέχρι τότε ο 40χρονος παραμένει στο σημείο, υπό τη φροντίδα των διασωστών που βρίσκονται δίπλα του.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν με παρέα περιπατητών, κατά την κατάβαση από το φαράγγι τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφριά, με τους φίλους του να καλούν την πυροσβεστική για να συνδράμει στην ασφαλή μεταφορά του σε σημείο ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ.

Συνολικά στην επιχείρηση διάσωσης, σύμφωνα με το patris.gr, συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με ειδικά συνεργεία, ενώ στο έργο της διάσωσης συνδράμουν η Αστυνομία και το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Ωστόσο λόγω του δύσβατου σημείου, δεν κατέστη δυνατή η παραλαβή του τραυματία από το ασθενοφόρο και γι’ αυτό το λόγο ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma.