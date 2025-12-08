Νεκρός ο 40χρονος ορειβάτης που είχε τραυματιστεί στο φαράγγι του Αμπά στο Ηράκλειο
Ο ορειβάτης έχασε την ισορροπία του κάτω από άγνωστες συνθήκες, κατά την διάρκεια της διάβασης στις Τρεις Εκκλησιές
Τραγική κατάληξη είχε η μαραθώνια επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση του 40χρονου ορειβάτη που τραυματίστηκε στο φαράγγι του Αμπά.
Ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το φαράγγι, όπου είχε πέσει από το μεσημέρι της Κυριακής.
Ο άνδρας έχασε την ισορροπία του κάτω από άγνωστες συνθήκες, κατά την διάρκεια της διάβασης στις Τρεις Εκκλησιές
Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών και της ΕΜΑΚ από χθες το απόγευμα και αφού υπήρξε αδυναμία προσέγγισης του super puma στο ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού, ο 40χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Δευτέρας.
Από εκεί η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Χάρακα.
- Ποντάροντας πολλά στο 32…
- Αρχαίο ναυάγιο στην Αλεξάνδρεια επιβεβαιώνει τον ιστορικό Στράβωνα
- LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
- Υπόθεση Sinohydro: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται ο πρώην προέδρος του Ισημερινού Λενίν Μορένο
- Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του
- Ίλιον: Συνελήφθη αστυνομικός μετά την καταγγελία για βία σε 13χρονο μαθητή που αποκάλυψε το in
- Στα άκρα οι σχέσεις Σαλάχ – Σλοτ: «Δεν μπορούν να συνυπάρξουν»
- Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις