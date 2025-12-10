Άφαντος παραμένει ο δράστης της άγριας επίθεσης σε βάρος του 39χρονου οδηγού αστικού λεωφορείου στην περιοχή του Ζωγράφου.

Ο δράστης, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, χτύπησε τον 39χρονο με γροθιές στο πρόσωπο και στην κοιλιά και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Ο ξυλοδαρμός ξεκίνησε επειδή ο οδηγός του λεωφορείου φαίνεται πως δεν έβγαλε φλας για να στρίψει και αυτό προκάλεσε το ξέσπασμα του οδηγού του αυτοκινήτου

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη το πρωί σε κεντρικό δρόμο στου Ζωγράφου. Ο οδηγός του λεωφορείου στην γραμμή 230 διασχίζει την Ηρώων Πολυτεχνείου, μπροστά από την Πανεπιστημιούπολη. Ξαφνικά, οδηγός ΙΧ σταματά μπροστά στο όχημα και ξεκινά άγριος καυγάς.

«Αντιλήφθηκα ότι με ακολουθεί ένας οδηγός σε έξαλλη κατάσταση. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να μου φωνάζει να κατέβω. Το έκανα για να τον ηρεμήσω και τότε άρχισε να μου φωνάζει ‘χτύπα με ρε, χτύπα με’. Δεν αντέδρασα και τότε άρχισε να με χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο. Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου.

Ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων στον ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος, καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό. Όπως είπε: «Ό,τι και να έγινε, δεν λύνουμε τις διαφορές μας με ξύλο. Θεωρώ λάθος από τον συγκεκριμένο οδηγό του Ι.Χ. να χτυπήσει έναν εργαζόμενο που προσπαθεί να μεταφέρει με ασφάλεια κόσμο».

«Δεν ήμουν εκεί στο σημείο, δεν είμαι αυτόπτης μάρτυρας, αλλά σίγουρα δεν έπρεπε να κατέβει. Αλλά από ότι μου δήλωσε και εμένα, γιατί τον ρώτησα και εγώ, μου είπε πως κατέβηκε να τον ηρεμήσει γιατί ο άνθρωπος ήταν σε έξαλλη κατάσταση, δηλαδή έναν άνθρωπο εκτός εαυτού. (…) Θεωρώ πάλι λάθος οποιοσδήποτε να χτυπάει έναν εργαζόμενο, είτε αυτός είναι οδηγός λεωφορείου ή όπως έχουμε δει κάποιες άλλες φορές έναν οδηγό απορριμματοφόρου, έναν οποιονδήποτε εργαζόμενο και πόσο μάλλον έναν οδηγό λεωφορείου που προσπαθεί να μεταφέρει με ασφάλεια κόσμο, μαθητές, εργαζόμενους, οποιονδήποτε θέλει να μετακινηθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς».

«Καθημερινά στο δρόμο υπάρχουν διαπληκτισμοί μεταξύ οδηγών. Φανταστείτε ένας οδηγός λεωφορείου, 8 ώρες στον δρόμο με ένα μεγάλο και δυσκίνητο όχημα, τι αντιμετωπίζει».

Αναφέρθηκε, επίσης, στα μέτρα που έχουν ληφθεί στη Δυτική Αττική: «Με το πρόγραμμα των αστυνομικών μέσα στα λεωφορεία μειώθηκαν οι επιθέσεις, αλλά προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε αστυνομικό σε κάθε όχημα».