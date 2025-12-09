Ζωγράφου: «Κατέβηκα για να ηρεμήσει και άρχισε να με χτυπά» – Ο οδηγός του λεωφορείου περιγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό
Στο νοσοκομείο κατέληξε οδηγός λεωφορείου όταν δέχθηκε επίθεση από οδηγό ΙΧ σε κεντρικό δρόμο στου Ζωγράφου - Αναζητείται ο δράστης
Νωρίς σήμερα το πρωί σε κεντρικό δρόμο στου Ζωγράφου, δύο οδηγοί πιάνονται στα χέρια με τον έναν να καταλήγει στο ΚΑΤ με τραύματα στο πρόσωπο και σπασμένα δόντια.
Ο οδηγός του λεωφορείου στην γραμμή 230 διασχίζει την Ηρώων Πολυτεχνείου, μπροστά από την Πανεπιστημιούπολη. Ξαφνικά, οδηγός ΙΧ σταματά μπροστά στο όχημα και ξεκινά άγριος καυγάς.
Τι λέει ο οδηγός του λεωφορείου
«Αντιλήφθηκα ότι με ακολουθεί ένας οδηγός σε έξαλλη κατάσταση. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να μου φωνάζει να κατέβω. Το έκανα για να τον ηρεμήσω και τότε άρχισε να μου φωνάζει ‘χτύπα με ρε, χτύπα με’. Δεν αντέδρασα και τότε άρχισε να με χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο. Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ξυλοδαρμός ξεκίνησε επειδή ο οδηγός του λεωφορείου φαίνεται πως δεν έβγαλε φλας για να στρίψει και αυτό προκάλεσε το ξέσπασμα του οδηγού του αυτοκινήτου.
Ο 39χρονος οδηγός του λεωφορείου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο οδηγός του ΙΧ αναζητείται.
