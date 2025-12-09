Ζωγράφου: Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
Σε εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου, λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα τη Τρίτης στην περιοχή του Ζωγράφου και συγκεκριμένα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε διαπληκτισμός του 39χρονου με τον οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου.
Ο 39χρονος οδηγός του αστικού λεωφορείου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, για πρώτες βοήθειες, εξετάσεις και νοσηλεία.
Αναζητείται ο δράστης
Σε εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης.
Την προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, έχοντας ήδη υλικό από κάμερες ασφαλείας στα χέρια τους ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να καταθέσει ο οδηγός του αστικού λεωφορείου.
