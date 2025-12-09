Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό

Καθολική είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στο εργοτάξιο του Ελληνικού, στην απεργία που κήρυξε το σωματείο τους μετά το εργατικό δυστύχημα, που σημειώθηκε το Σάββατο οπότε ένας 26χρονος οικοδόμος έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο, όπου πραγματοποιούσε εργασίες.

Στο πλαίσιο της απεργίας έγινε συγκέντρωση στην πύλη του «Little Athens», όπου απλώθηκε πανό με το σύνθημα: «Δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί. 5ημερο – 7ωρο για να έχουμε ζωή».

Μιλώντας στους απεργούς ο Βάλσαμος Συρίγος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Εργοτάξιο, σημείωσε ότι το αίμα του εργάτη που σκοτώθηκε το Σάββατο «βαραίνει πρώτα απ’ όλα την κυβέρνηση που έχει νομοθετήσει το 13ωρο, τις ατελείωτες ώρες και μέρες δουλειάς για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η κερδοφορία των ομίλων. Βαραίνει τους μονοπωλιακούς ομίλους και τις κατασκευαστικές εταιρείες που δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή, παρά μόνο να κερδίζουν».

Αντιπροσωπεία του Σωματείου εναπόθεσε στο χώρο του εγκλήματος λουλούδια επισημαίνοντας πως «ας είναι ο τελευταίος εργάτης που δίνει το αίμα του, για τα κέρδη της εργοδοσίας».

Εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Υπενθυμίζεται ότι η LAMDA Development εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

«Εκφράζουμε την βαθύτατη λύπη μας για την απώλειά του καθώς και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Η ασφάλεια όλων των εργαζομένων και η διαχείριση θεμάτων υγείας γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και αποτελεί πάγια προτεραιότητα για τη LAMDA Development. Η εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις αυστηρότερες προδιαγραφές στα εργοτάξια εστιάζοντας στην πρόληψη των κινδύνων και στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου των εργαζομένων», ανέφερε μεταξύ άλλων.