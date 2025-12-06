Εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε εργοτάξιο του Ελληνικού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα δείχνουν ότι ο θάνατος του εργαζόμενου προήλθε από πτώση από τον δεύτερο όροφο, όπου πραγματοποιούσε εργασίες.

Ωστόσο, τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται ακόμα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

«Συνέχεια είμαστε μάρτυρες καθημερινά από μικροατυχήματα, ήταν θέμα χρόνου να καταλήξει και σε ένα μοιραίο» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο εργαζομένων στο εργοτάξιο Ελληνικού- Αγ. Κοσμά, το οποίο ανακοίνωσε ότι προχωρά σε 48ωρη απεργία 9 και 10 Δεκέμβρη.

Η ανακοίνωση της LAMDA

Η LAMDA Development εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Η ανακοίνωση της LAMDA Development για το δυστύχημα στο Ελληνικό:

H LAMDA Development ενημερώνει ότι σήμερα το μεσημέρι, 6 Δεκεμβρίου 2025, σημειώθηκε δυστύχημα σε εργοτάξιο του Ελληνικού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργάτη.

Τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής. H LAMDA Development συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τους εμπειρογνώμονες για τη διερεύνησή τους.

Εκφράζουμε την βαθύτατη λύπη μας για την απώλειά του καθώς και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Η ασφάλεια όλων των εργαζομένων και η διαχείριση θεμάτων υγείας γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και αποτελεί πάγια προτεραιότητα για τη LAMDA Development. Η εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις αυστηρότερες προδιαγραφές στα εργοτάξια εστιάζοντας στην πρόληψη των κινδύνων και στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου των εργαζομένων.