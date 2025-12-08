ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικός κανιβαλισμός» είναι σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ το πεδίο που θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα με τους αγρότες. Στόχος «να κρύψει πίσω από τα δακρυγόνα» τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».
«Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης στα αγροτικά μπλόκα. Με τις αποτυχημένες πολιτικές της, την κοροϊδία της και την ωμή βία απέναντι στις κινητοποιήσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.
Με αφορμή τη δικογραφία περί «εγκληματικής οργάνωσης» που συντάχθηκε εις βάρος αγροτών στην Κρήτη, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει:
«Το σκηνικό βίας στην Κρήτη και οι συνακόλουθες βαρύτατες διώξεις αγροτών είναι ακριβώς το πεδίο που θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα, κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικός κανιβαλισμός».
Και προσθέτει: «Προκειμένου να δυσφημίσει τους αγώνες, να χτυπήσει τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού κινήματος, να κρύψει πίσω από τα δακρυγόνα όσα δυσώδη αποκαλύπτονται στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».
Αλλά σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτές είναι «μάταιες οι προσπάθειες. Όσο κι αν προσπαθεί να το αποφύγει ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει στη Βουλή να απολογηθεί για τη δεινή θέση που έχει φέρει τον πρωτογενή τομέα και τα αγροτικά εισοδήματα στη χώρα».
