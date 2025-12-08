Με σεβασμό στην ιστορία: Οι Αποθήκες 1 και 3 του λιμανιού Αλεξανδρούπολης απέκτησαν ονοματεπώνυμο

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, ανήμερα της εορτής του Πολιούχου της Αλεξανδρούπολης Άγιου Νικόλαου σε μια λιτή κι όμως ουσιαστική εκδήλωση, απονεμήθηκαν τιμές σε δύο ανθρώπους του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου οι Αποθήκες 1 και 3 απέκτησαν τα ονόματα των πρώην Δημάρχων Αλεξανδρούπολης κ.κ. Γεώργιου Αλεξανδρή και Τριαντάφυλλου Αρβανιτίδη.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που οι δύο ιδιαιτέρες γραμματείς, οι κυρίες Δέσποινα Σικλαφίδου και Κωνσταντινιά Αναστασίου, τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους — με τη μία εξ αυτών να συμμετέχει διαδικτυακά από τη Μήλο. Η συμμετοχή τους ανέδειξε τον στενό δεσμό και την εκτίμηση που είχαν αναπτύξει όλα τα χρόνια συνεργασίας με τους δύο τιμώμενους Δημάρχους. Οι ίδιες ανέλαβαν και τον συντονισμό της εκδήλωσης, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερα ανθρώπινο και ζεστό χαρακτήρα στη διαδικασία.

«Τα κτίρια μας πρέπει να αποκτούν ονοματεπώνυμο»

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης κατά τον χαιρετισμό του, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, επισήμανε: «Η πόλη μας, η ιστορία της, οι άνθρωποί της και τα κτήριά της αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Και είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι τα κτίριά μας πρέπει να αποκτούν ονοματεπώνυμο. Όχι για λόγους τυπικούς ή διαχειριστικούς. Αλλά για λόγους βαθιά πολιτισμικούς, ανθρώπινους και ιστορικούς. Όχι μόνο για να μπορούν να τα εντοπίζουν οι επόμενες γενιές, αλλά για να μένουν άσβεστα στη συλλογική μνήμη, για να μας θυμίζουν ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε.

Διότι τίποτα πραγματικά σημαντικό δεν μένει στον χρόνο χωρίς όνομα. Τα ονόματα είναι η γέφυρα ανάμεσα στη μνήμη και στο μέλλον. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι, οι τόποι και τα έργα αποκτούν ταυτότητα, πατρότητα και ρίζες. Ό,τι έχει όνομα δεν μπορεί πια να χαθεί, δεν μπορεί εύκολα να σβηστεί, δεν παραμένει απλώς «ένα παλιό κτήριο στο λιμάνι». Γίνεται σημείο αναφοράς. Γίνεται κομμάτι της ζωής μας.

Οι Αποθήκες 1 και 3 αποκτούν όνομα, για να τιμήσουμε δύο ξεχωριστούς ανθρώπους, τους κυρίους Γεώργιο Αλεξανδρή και Τριαντάφυλλο Αρβανιτίδη, αλλά και για να αποκαταστήσουμε αυτές τις δομές ως ενεργά σύμβολα της Αλεξανδρούπολης.

Τιμούμε δύο ανθρώπους που πρόσφεραν στην Αλεξανδρούπολη από το ανώτατο αξίωμα του πρώτου δημότη αυτής της πόλης, και τους τιμούμε εν ζωή. Γιατί η αναγνώριση δεν πρέπει να έρχεται μονάχα μετά θάνατον· πρέπει να αποτελεί πράξη σεβασμού, αγάπης και ευγνωμοσύνης προς εκείνους που συνεχίζουν να προσφέρουν, να δημιουργούν, να εμπνέουν».

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Αλεξανδρούπολης