Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εναντιώνεται στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει όρους όπως «χορτοφαγικό μπέργκερ»

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ένωσε την φωνή του με όσους καλούν την ΕΕ να αντισταθεί στις προσπάθειες απαγόρευσης της χρήσης όρων όπως «λουκάνικο» και «μπέργκερ» για τα χορτοφαγικά τρόφιμα.

Το πρώην μέλος των Beatles ενώθηκε με οκτώ Βρετανούς βουλευτές που έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετίζεται με ένα ανύπαρκτο πρόβλημα, ενώ ταυτόχρονα το μόνο που καταφέρνει είναι να επιβραδύνει την πρόοδο σε ότι αφορά την οικολογία.

Οι νέοι κανόνες θα θέσουν τέλος στη χρήση όρων όπως «μπιφτέκι», «λουκάνικο» όταν αναφέρονται σε προϊόντα που παρασκευάζονται από λαχανικά ή φυτικές πρωτεΐνες.

Ο ΜακΚάρτνεϊ δήλωσε επί του θέματος: «Το να αναφέρεται ότι τα μπιφτέκια και τα λουκάνικα είναι φυτικά, χορτοφαγικά ή βίγκαν θα πρέπει να είναι αρκετό για να καταλάβουν οι λογικοί άνθρωποι τι τρώνε. Αυτό ενθαρρύνει επίσης [καταναλωτικές] συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για την υγεία της δική μας και του πλανήτη».

View this post on Instagram A post shared by Vegan Food and Living (@veganfoodandliving)

«Όχι φυτικά προϊόντα»

Το 1991, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και η σύζυγός του Λίντα Λουίζ, που έχει πεθάνει, ίδρυσαν τη μάρκα φυτικών τροφίμων Linda McCartney, ενώ μαζί με τις κόρες τους Μέρι και Στέλλα ξεκίνησαν την παγκόσμια εκστρατεία «Meat Free Monday» για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να τρώνε λιγότερο κρέας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με 355 ψήφους υπέρ και 247 κατά την απαγόρευση της χρήσης όρων «σχετικών με το κρέας» σε φυτικά προϊόντα. Σύμφωνα με το Euronews, η Céline Imart, γαλλίδα βουλεύτρια του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και υποστηρίκτρια της απαγόρευσης, δήλωσε στο κοινοβούλιο: «Αποδέχομαι ότι η μπριζόλα ή το λουκάνικο είναι προϊόντα που προέρχονται από την κτηνοτροφία. Τελεία και παύλα. Όχι εργαστηριακά υποκατάστατα, όχι φυτικά προϊόντα».

Η ΕΕ διαθέτει ένα μακροχρόνιο σύστημα «γεωγραφικών επισημάνσεων» που αποτρέπει τις επιχειρήσεις από το να εκμεταλλεύονται εμπορικά ονόματα προϊόντων που συνδέονται με συγκεκριμένες περιοχές. Ωστόσο, η προσπάθεια περιορισμού της χρήσης γενικών όρων είναι πιο αμφιλεγόμενη.

*Με πληροφορίες από: Guardian