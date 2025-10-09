Τον περιορισμό της χρήσης ονομάτων όπως «μπριζόλα», «φιλέτο», «λουκάνικο», «μπιφτέκι», για την περιγραφή προϊόντων φυτικής προέλευσης όπως τα «vegan μπιφτέκια», ώστε να αφορούν μόνο προϊόντα που πραγματικά περιέχουν κρέας προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόταση αυτή των ευρωβουλευτών θεωρείται ως νίκη για τους ευρωπαίους κτηνοτρόφους, οι οποίοι επισημαίνουν, σύμφωνα με το BBC, ότι οι ετικέτες απειλούν τη βιομηχανία και τα μέσα διαβίωσής τους.

Ωστόσο, η πλήρης απαγόρευση των ονομάτων αυτών δεν έχει ακόμη κατοχυρωθεί, καθώς η πρόταση χρειάζεται την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνήσεων των 27 χωρών μελών για να γίνει νόμος.

Παραπλανητικές ετικέτες

Η βιομηχανία τροφίμων φυτικής προέλευσης έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με περισσότερους ανθρώπους να επιλέγουν έναν τρόπο ζωής χωρίς κρέας.

«Ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους», δήλωσε η Σελίν Ιμάρ, η Γαλλίδα βουλευτής που ηγήθηκε της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP, σχετικά με τα προϊόντα φυτικής προέλευσης.

Η εμπορία προϊόντων φυτικής προέλευσης με τη χρήση ετικετών κρέατος «είναι παραπλανητική για τον καταναλωτή», δήλωσε το μέλος της συντηρητικής ομάδας του ΕΛΚ στο ευρωκοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την πρόταση, άλλες ετικέτες όπως «κρόκος αυγού», «ασπράδι αυγού» και «εσκαλόπ» θα περιορίζονται σε προϊόντα που περιέχουν κρέας.

Η ΕΕ έχει ήδη ορίσει τα γαλακτοκομικά προϊόντα ως προϊόντα που προέρχονται από τις «φυσιολογικές μαστικές εκκρίσεις». Σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα όπως το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί.

Το γάλα βρώμης, για παράδειγμα, ονομάζεται ρόφημα βρώμης στα ευρωπαϊκά ράφια.

«Οι λέξεις έχουν σημασία»

«Οι λέξεις έχουν σημασία», επισημαίνουν οι οργανώσεις Farm Europe και Eat Europe σχετικά με την προωθούμενη πρόταση για τον ορισμό κρέατος.

Σε σχετική ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν ότι ψηφίζοντας την έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ισχυρή θέση υπέρ της διαφάνειας στην επισήμανση και την προέλευση, καθώς και υπέρ της προστασίας των καταναλωτών.

«Σε μια εποχή που οι πρακτικές μάρκετινγκ θολώνουν ολοένα και περισσότερο τη διάκριση μεταξύ των παραδοσιακών προϊόντων ζωικής προέλευσης και των απομιμήσεων φυτικής προέλευσης ή εργαστηριακής καλλιέργειας, ζητά την ταχεία εισαγωγή ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία των ονομασιών των προϊόντων κρέατος, ιδίως όσον αφορά βασικούς όρους όπως «μπιφτέκι», «λουκάνικο» και «μπριζόλα», οι οποίοι συγκαταλέγονται στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ονομασίες για την εμπορία απομιμήσεων προϊόντων. Οι λέξεις έχουν σημασία!», τονίζουν.

Ξεκαθαρίζουν ότι η σαφής και ειλικρινής επισήμανση δεν είναι απλώς ένα ζήτημα μάρκετινγκ – είναι θέμα δημόσιας υγείας, εμπιστοσύνης των καταναλωτών και θεμιτού ανταγωνισμού.

Οι αντιδράσεις

Οι «πράσινοι» και οι φιλελεύθεροι νομοθέτες έχουν επικρίνει το πλέον εγκεκριμένο κείμενο του ΕΚ ως «άχρηστο».

«Ενώ ο κόσμος καίγεται, το ΕΛΚ δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει αυτή την εβδομάδα από το να μας εμπλέξει όλους σε μια συζήτηση για τα λουκάνικα και το σνίτσελ», δήλωσε η Άννα Καβατσίνι του Πράσινου Κόμματος της Γερμανίας, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Οι περιβαλλοντολόγοι έχουν δηλώσει ότι η απαγόρευση θα αποτελούσε οπισθοδρόμηση για τη βιωσιμότητα.

Η πρόταση έχει επίσης προκαλέσει κριτική από βασικές φωνές της βιομηχανίας τροφίμων στη Γερμανία – τη μεγαλύτερη αγορά προϊόντων φυτικής προέλευσης στην ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Καλών Τροφίμων της Ευρώπης.

Μεγάλα γερμανικά σούπερ μάρκετ όπως τα Aldi και Lidl, το fast food Burger King και ο παραγωγός λουκάνικων Rügenwalder Mühle αντιτάχθηκαν στην πρόταση με κοινή ανοιχτή επιστολή, στην οποία αναφέρουν ότι η απαγόρευση «οικείων όρων» θα δυσκόλευε «περισσότερο τους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς – του οποίου το κόμμα είναι βασικό μέλος του ΕΛΚ – υποστηρίζει πλήρως την απαγόρευση. «Ένα λουκάνικο είναι λουκάνικο. Το λουκάνικο δεν είναι vegan», δήλωσε πρόσφατα.

Η γαλλική βιομηχανία κρέατος έχει επίσης υποστηρίξει σθεναρά την ιδέα.

Να σημειωθεί ότι το 2020, μια παρόμοια πρόταση είχε κατατεθεί, αλλά τελικά δεν εγκρίθηκε.

πηγή: ΟΤ