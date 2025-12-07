Αναστάτωση στο Χίθροου: Επίθεση με σπρέι πιπεριού, αναφορές για τραυματίες – Μια σύλληψη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής, στο αεροδρόμιο του Χίθροου, στο Λονδίνο, με την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται στο σημείο λόγω «περιστατικού», όπως χαρακτηριστικά ανακοίνωσαν.

Αρκετοί άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με σπρέι πιπεριού που δέχθηκαν από ομάδα ανδρών. Ηδη έχει συλληφθεί ένα άτομο.

Η αστυνομία του Λονδίνου εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση: «Η αστυνομία βρίσκεται στο αεροδρόμιο Χίθροου, ενώ διερευνά τις συνθήκες της επίθεσης εναντίον αρκετών ατόμων που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στις 08:11 σε ένα πολυώροφο πάρκινγκ στο Τερματικό 3, μετά από αναφορές για επίθεση εναντίον πολλών ατόμων. Αρκετοί άνθρωποι ψεκάστηκαν με αυτό που πιστεύεται ότι είναι μια μορφή σπρέι πιπεριού από μια ομάδα ανδρών, οι οποίοι στη συνέχεια εγκατέλειψαν το σημείο»

Ο χώρος αποκλείστηκε. Οι οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους καθώς δόθηκαν σαφείς οδηγίες να μην τα εγκαταλείψουν. Παράλληλα, οδηγοί λεωφορείων που βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων έλαβαν αντίστοιχες εντολές.

Λόγω του συμβάντος, οι σήραγγες του Χίθροου έκλεισαν, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία τόσο στον αυτοκινητόδρομο Μ4, όσο και στα δρομολόγια του μετρό του Λονδίνου και της γραμμής Ελίζαμπεθ, με αποτέλεσμα πολύ σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις επιβατών.

Στα social media υπάρχουν αναφορές ότι έχει γίνει χρήση χημικών.

Δείτε βίντεο

BREAKING 🔴 Initial reports from London Heathrow say armed police responded to a ‘Major incident’, prompting authorities to block all roads leading to the airport as a security precaution. pic.twitter.com/cDkGCJXsAY — Open Source Intel (@Osint613) December 7, 2025