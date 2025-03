Το αεροδρόμιο Χίθροου είχε αρκετή ενέργεια για να αποφύγει τη διακοπή λειτουργίας του την Παρασκευή, υποστήριξε ο διευθύνων σύμβουλος του παρόχου ηλεκτροδότησης, National Grid.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη είναι ένας μικρός «πόλεμος» σχετικά με το ποιος φέρει ευθύνες για το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο οδήγησε στην ακύρωση 1.300 πτήσεων και στον εγκλωβισμό περίπου 200.000 ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Ο Τζον Πέτιγκριου, διευθύνων σύμβουλος του National Grid, μιλώντας για πρώτη φορά μετά την πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας που προκάλεσε το κλείσιμο του αεροδρομίου, δήλωσε ότι δύο άλλοι υποσταθμοί που εξυπηρετούν την περιοχή λειτουργούσαν και θα μπορούσαν να παρέχουν επαρκή ενέργεια για να το κρατήσουν ανοιχτό.

Το συμβάν έχει επίσης οδηγήσει σε ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια της Βρετανίας και τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια κρίσιμων εθνικών υποδομών.

Ο Τόμας Γόλντμπαϊ, διευθύνων σύμβουλος του Χίθροου, υποστήριξε το Σάββατο ότι η εκτεταμένη διαταραχή «δεν δημιουργήθηκε στο αεροδρόμιο Χίθροου. Δημιουργήθηκε εκτός του αεροδρομίου και έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες», αναφέρει η Telegraph.

Ωστόσο, ο Πέτιγκριου φάνηκε να αντεπιτίθεται την Κυριακή, λέγοντας στους Financial Times: «Δεν υπήρχε έλλειψη δυναμικότητας από τους υποσταθμούς. Κάθε υποσταθμός ξεχωριστά μπορεί να παρέχει αρκετή ενέργεια στο Χίθροου».

Ανώτερες πηγές του κλάδου δήλωσαν ότι οι αεροπορικές εταιρείες ανησυχούσαν ότι το Χίθροου ενήργησε πρόωρα για την ακύρωση των πτήσεων.

Το αεροδρόμιο βυθίστηκε στο χάος τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής μετά την έκρηξη στον ηλεκτρικό υποσταθμό North Hyde.

Η διοίκηση του Χίθροου αναγνώρισε την Παρασκευή ότι η περιοχή εξυπηρετείται από άλλους δύο υποσταθμούς, αλλά ισχυρίστηκε ότι, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτοί, η παροχή ρεύματος σε όλους τους αεροσταθμούς έπρεπε να επανασχεδιαστεί.

Όσο συνέβαινε αυτό, το Χίθροου δήλωσε ότι βασίστηκε στην εφεδρική του παροχή, η οποία δεν επαρκούσε για τη λειτουργία ολόκληρου του αεροδρομίου.

Ωστόσο, μιλώντας την Κυριακή, ο Πέτιγκριου δήλωσε: «Δύο υποσταθμοί ήταν πάντα διαθέσιμοι για τις εταιρείες δικτύου διανομής και το Χίθροου για να παίρνουν ρεύμα».

Πρόσθεσε ακόμα, «δεν μπορώ να θυμηθώ έναν μετασχηματιστή να αστοχεί με αυτόν τον τρόπο στα 30 και πλέον χρόνια που εργάζομαι στον [κλάδο]».

Ο Γουίλι Γολς, πρώην διευθύνων σύμβουλος της British Airways (BA), ο οποίος τώρα διευθύνει τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών, έναν οργανισμό που εκπροσωπεί τις αεροπορικές εταιρείες, κατηγόρησε το αεροδρόμιο για «ξεκάθαρη αποτυχία σχεδιασμού».

Όπως δήλωσε, «πρόκειται για άλλη μια περίπτωση που το Χίθροου απογοητεύει τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τις αεροπορικές εταιρείες. Και αυτό εγείρει ορισμένα σοβαρά ερωτήματα».

«Πώς γίνεται οι κρίσιμες υποδομές – εθνικής και παγκόσμιας σημασίας – να εξαρτώνται πλήρως από μία μόνο πηγή ενέργειας χωρίς εναλλακτική λύση;»

«Αν αυτό συμβαίνει, όπως φαίνεται, τότε πρόκειται για μια ξεκάθαρη αποτυχία σχεδιασμού από το αεροδρόμιο», τόνισε.

Μια πηγή του κλάδου δήλωσε ότι το αεροδρόμιο εμφανίστηκε απελπισμένο να κρατήσει τους επιβάτες μακριά, παρόλο που η ηλεκτροδότηση και τα κρίσιμα συστήματα σε ορισμένους τερματικούς σταθμούς είχαν αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής.

Είπαν ότι, «δεν είναι σαφές γιατί έλαβαν την απόφαση τόσο νωρίς, αντί να δώσουν στον εαυτό τους χώρο να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και να επεξεργαστούν πώς θα κινηθούν κάποιες πτήσεις.

«Αυτό θα σήμαινε ότι χιλιάδες περισσότεροι πελάτες θα μπορούσαν να ταξιδέψουν όπως είχε προγραμματιστεί».

Είναι κατανοητό ότι τα συστήματα αποσκευών, οι αποβάθρες και οι στάσεις των αεροσκαφών ήταν πλήρως λειτουργικά στον τερματικό σταθμό 5, την έδρα της British Airways, λίγο μετά το μεσημέρι, ενώ λειτουργούσαν όλα τα συστήματα ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια, όπως τα φώτα προσγείωσης.

Ωστόσο, η British Airways, η οποία εκτελεί περίπου το 50% των πτήσεων στο Χίθροου, δεν μπόρεσε να επαναλάβει τα δρομολόγια μέχρι το βράδυ, με μόλις οκτώ πτήσεις μεγάλων αποστάσεων να αναχωρούν.

Μια επανεκκίνηση που θα γινόταν νωρίτερα, θα επέτρεπε επίσης στα εγκλωβισμένα αεροπλάνα να επιστρέψουν στη Βρετανία έτοιμα για την πλήρη επανέναρξη των δρομολογίων το Σάββατο το πρωί. Αντ’ αυτού, με το 34% των αεροσκαφών και του πληρώματός της στο εξωτερικό, η British Airways πέρασε το πρώτο μισό του Σαββατοκύριακου για να τα επιστρέψει στο Χίθροου.

Ο Σον Ντόιλ, διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας, έδειξε τη δυσαρέσκειά του σε υπόμνημα προς το προσωπικό, που διαθέτει η Telegraph, στο οποίο ανέφερε ότι «θα ζητήσει επειγόντως διαβεβαιώσεις για τη μελλοντική ανθεκτικότητα».

Είπε: «Θα συνεργαστούμε με τη Χίθροου τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες για να κατανοήσουμε πώς αυτό το ζήτημα έφτασε να έχει τόσο σημαντικό και απαράδεκτο αντίκτυπο στους πελάτες μας και στην ευρύτερη επιχείρησή μας».

Η National Grid αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για την παύση λειτουργίας.

Η Ρουθ Κάντμπουρι, πρόεδρος της επιτροπής μεταφορών και η οποία εκπροσωπεί το Brentford κοντά στο Χίθροου, υποστήριξε ότι υπήρχαν προβλήματα με την ικανότητα της εταιρείας ηλεκτροδότησης στην πυκνοκατοικημένη περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο.

Κυβερνητική πηγή πρότεινε επίσης ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και όχι στο αεροδρόμιο.

Υποστηρίχθηκε ότι, «ορισμένα σοβαρά ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν από την National Grid σχετικά με το γιατί τα εφεδρικά συστήματα αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στον υποσταθμό».

«Έχει εκτεθεί, με πολύ σοβαρό τρόπο, ο τρόπος με τον οποίο τίθενται εκτός λειτουργίας κρίσιμες υποδομές. Οι υπουργοί θα θέσουν ερωτήματα σχετικά με την προστασία άλλων κρίσιμων υποδομών από ηλεκτρικές βλάβες».

Στελέχη της βιομηχανίας έχουν προηγουμένως προειδοποιήσει για τον κίνδυνο διακοπών ρεύματος λόγω της έλλειψης ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού δικτύου.

O υπουργός Ενέργειας της βρετανικής κυβέρνησης, Εντ Μίλιμπαντ, διέταξε επείγουσα έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο κλείσιμο του Χίθροου, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης, που τροφοδοτούσε το αεροδρόμιο.

Ο Μίλιμπαν με ανάρτησή του στο Χ ενημέρωσε ότι η κυβέρνηση είναι «αποφασισμένη να κατανοήσει πλήρως τι συνέβη και ποια είναι τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν».

