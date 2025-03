Επείγουσα έρευνα για το κλείσιμο του αεροδρομίου Χίθροου λόγω διακοπής ρεύματος

Επείγουσα έρευνα διέταξε ο υπουργός Ενέργειας της βρετανικής κυβέρνησης, Εντ Μίλιμπαντ, για όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο Χίθροου και τις γύρω περιοχές όταν έπιασε φωτιά ένας υποσταθμός που ηλεκτροδοτούσε το διεθνές αεροδρόμιο με αποτέλεσμα αυτό να κλείσει επηρεάζοντας εκατοντάδες πτήσεις.

Ο ίδιος με ανάρτησή του στο Χ ενημέρωσε ότι η κυβέρνηση είναι «αποφασισμένη να κατανοήσει πλήρως τι συνέβη και ποια είναι τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν».

Την εν λόγω έρευνα θα αναλάβει ο Εθνικός Διαχειριστής Ενεργειακού Συστήματος (NESO) με στόχο να δοθεί μια «σαφής εικόνα» του περιστατικού και της ενεργειακής ανθεκτικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου γενικότερα, ώστε «να μην ξανασυμβεί ποτέ», δήλωσε το αξιωματούχος του υπουργείου Ενεργειακής Ασφάλειας τον οποίο επικαλείται το BBC.

Η NESO αναμένεται να υποβάλει έκθεση στη ρυθμιστική αρχή ηλεκτρικής ενέργειας Ofgem και στην κυβέρνηση σε έξι εβδομάδες, παρουσιάζοντας τα πρώτα της πορίσματα.

1. The loss of power to the Heathrow area has caused major disruption to thousands of people and many businesses. We are determined to properly understand what happened and what lessons need to be learned.

