Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου Χίθροου του Λονδίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας της Βρετανίας.

«Θέσαμε με επιτυχία υπό έλεγχο την πυρκαγιά και αποτρέψαμε περαιτέρω εξάπλωσή της», σημείωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πατ Γκόλμπερν σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε. «Θα παραμείνουμε παρόντες στο σημείο καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να βοηθήσουμε (το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης) National Grid», πρόσθεσε.

«Οι ερευνητές μας για την πυρκαγιά θα ξεκινήσουν την έρευνά τους και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας για να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα και να υποστηρίξουμε την κοινότητα», σημείωσε επίσης η London Fire Brigade σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

The fire in #Hayes is now under control, but we will remain on scene throughout the day.

Our fire investigators will begin their investigation & we will continue working closely with our partners to minimise disruption and support the community https://t.co/IrOHNJTpqp pic.twitter.com/AnRe5whtfE

— London Fire Brigade (@LondonFire) March 21, 2025