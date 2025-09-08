Λονδίνο: Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Χίθροου – Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός
Προς το παρόν, οι περισσότερες από τις πτήσεις εκτελούνται κανονικά
Πυροσβέστες επιχειρούν αυτήν την ώρα σε περιστατικό που λαμβάνει χώρα στο αεροδρόμιο του Χίθροου, στο Λονδίνο, μεταδίδει το BBC, που προσθέτει ότι σχετίζεται με «δυνητικά επικίνδυνα υλικά».
Επί τόπου έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα συνεργεία, ενώ πριν από λίγο η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε τις παραπάνω πληροφορίες. Ο τερματικός σταθμός «4» έχει ήδη εκκενωθεί προληπτικά, όπως και άλλοι χώροι του αερολιμένα.
Στο σημείο έχουν μεταβεί και επιχειρούν δυνάμεις από τους γύρω πυροσβεστικούς σταθμούς, καθώς και συνεργεία από το Χίθροου και το Φέλταμ. Επί τόπου βρίσκονται και δυνάμεις της Αστυνομίας.
Προς το παρόν, οι περισσότερες από τις πτήσεις εκτελούνται κανονικά. Η National Rail, που παρέχει πληροφορίες για τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε όλη την Αγγλία, ενημέρωσε ότι τα τρένα δεν μπορούν να προσεγγίσουν τον τερματικό σταθμό «4».
Εικόνες από το σημείο:
