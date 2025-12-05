Ωραίο το πουλόβερ σου – Μήπως είναι φτιαγμένο από μαλλί gay προβάτων;

Ο σχεδιαστής Michael Schmidt είναι γνωστός για τις δημιουργίες του από μέταλλο. Έχει φτιάξει φορέματα από αλυσιδωτό πλέγμα για τη Σερ, κοσμήματα για τους μακροχρόνιους συνεργάτες του στο Chrome Hearts και ένα μεταλλικό φόρεμα για την Doja Cat, εμπνευσμένο από την Τίνα Τάρνερ (άλλη μια πρώην πελάτισσα του). Αλλά είναι επίσης και άπληστος λάτρης των πλεκτών — και έτσι άρπαξε την ευκαιρία να δημιουργήσει μια συλλογή υφασμένη εξ ολοκλήρου από μαλλί gay προβάτων. Ναι, καλά ακούσατε.

Ο ρόλος της Rainbow Wool

Ο κόσμος της μόδας έχει από καιρό εμμονή με την προέλευση — για παράδειγμα, το «καθαρό» «κασμίρ» που υφαίνεται από το μαλλί των απειλούμενων με εξαφάνιση αντιλόπων του Θιβέτ ή των βικούνιων των Περουβιανών Άνδεων.

Όσο πιο σπάνιο, τόσο πιο πολύτιμο (και ακριβό). Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες της Rainbow Wool λένε ότι έχουν πιο ευγενείς στόχους από το να παρέχουν απλώς πρώτες ύλες για πολυτελή προϊόντα.

Ένα στα δώδεκα αρσενικά πρόβατα είναι μη αναπαραγωγικά, αλλά δείχνουν ενδιαφέρον για άλλα κριάρια.

Αυτά τα μη αναπαραγωγικά, αρσενικά (για τους σκοπούς μας ας τα πούμε «γκέι») πρόβατα απαιτούν την ίδια φροντίδα και σίτιση με τα αναπαραγωγικά πρόβατα. Αλλά επειδή δεν παράγουν απογόνους, ορισμένοι κτηνοτρόφοι τα θεωρούν οικονομικό βάρος. Συχνά σφάζονται.

Marvin Gay και Jean Woll Gaultier

Ο Michael Stücke δεν μπορούσε να το ανεχτεί αυτό. Από το 1995, λειτουργεί ένα αγρόκτημα προβάτων, το οποίο εκτείνεται σε λίγο περισσότερο από 100 στρέμματα. Έχει περισσότερα από 500 πρόβατα, τα οποία εκτρέφει για την παραγωγή μαλλιού και κρέατος. «Κάθε ζώο πρέπει να μεγαλώνει με αξιοπρέπεια, να ζει με αξιοπρέπεια και να πεθαίνει με αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Stücke.

Μεταξύ αυτών των προβάτων υπάρχουν 35 ομοφυλόφιλα κριάρια που έχουν διασωθεί. Τους έχουν δοθεί ονόματα όπως Marvin Gay και Jean Woll Gaultier. Κάθε ένα από αυτά μπορεί να υιοθετηθεί μέσω της ιστοσελίδας Rainbow Wool.

Ο 52χρονος Stücke απολαμβάνει τον ρόλο του ως βοσκός. «Χωρίς οδηγό, τα πρόβατα είναι χαμένα», λέει. «Γνωρίζουν τη φωνή μου. Όταν τα καλώ, έρχονται».

Η ζωή σε μια gay φάρμα προβάτων

Αν φανταζόσασταν έναν ομοφυλόφιλο Γερμανό κτηνοτρόφο προβάτων, θα έχετε μια αρκετά καλή εικόνα του Stücke: ψηλός, γεροδεμένος και ροδαλός, με γυαλιά και γκρίζο μούσι. Όταν μίλησε μέσω βιντεοκλήσης με τον Shane O’Neill της Washington Post, φορούσε μια πράσινη φόρμα.

Ο Stücke μεγάλωσε σε μια φάρμα που σφάζει αγελάδες και χοίρους. «Είναι μια πολύ έντονη μορφή γεωργίας», είπε. Όταν έγινε αρκετά μεγάλος για να ξεκινήσει τη δική του φάρμα, είχε βαρεθεί να αρμέγει αγελάδες και να ταΐζει χοίρους. Ήθελε να διευρύνει τους ορίζοντές του.

«Έτσι ερωτεύτηκα τα πρόβατα», είπε ο Stücke από το σπίτι του στο Löhne, μια πόλη στην περιοχή της Βεστφαλίας στη Γερμανία. Καθόταν μπροστά από έναν πίνακα με δύο χαμογελαστά πρόβατα που τρίβονταν το ένα στο άλλο, ένα γαμήλιο δώρο που συμβόλιζε τον ίδιο και τον σύζυγό του, Jochen Klinge

«Η καρδιά μου χτυπά πάντα για τους αδύναμους»

Ο Klinge είναι συνήθως στη φάρμα. Εκείνη την ημέρα, όμως, βρισκόταν στο νοσοκομείο. Το 2021, διαγνώστηκε με καρκίνο.

«Δυστυχώς, δεν είναι ένα πολύ ευχάριστο θέμα», είπε ο Stücke. Σκούπισε ένα δάκρυ από τα μάτια του.

Ο Stücke είναι πολύ εκφραστικός. Μιλάει για τη δουλειά του ως βοσκός με τον ίδιο τρόπο που οι καλλιτέχνες μιλούν για το έργο τους ή οι κληρικοί για το λειτούργημά τους. «Η καρδιά μου χτυπά πάντα για τους αδύναμους», είπε.

Κοκκίνισε και έκρυψε το πρόσωπό του

Η φωνή του υψώθηκε καθώς μιλούσε για την κυκλική σχέση μεταξύ προβάτων και ανθρώπων. Για χιλιάδες χρόνια, είπε, το μαλλί προστάτευε τους ανθρώπους από τα στοιχεία της φύσης και οι άνθρωποι προστάτευαν τα πρόβατα από τα αρπακτικά ζώα. «Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και να τα προστατεύουμε και να μην τα πετάμε».

Ο Stücke μιλάει αγγλικά, αλλά είχε δίπλα του τη Nadia Leytes να μεταφράζει. Η Leytes εργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια για την προώθηση του Rainbow Wool, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που δημιούργησε ο Stücke για να συγκεντρώσει κεφάλαια και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για το έργο διάσωσης που επιτελεί.

Ήταν η Leytes που επικοινώνησε πρώτη με το Grindr τον Αύγουστο του 2024 μέσω ενός μηνύματος στο LinkedIn.

Όταν η Leytes ανέφερε το Grindr, ο Stücke κοκκίνισε και έκρυψε το πρόσωπό του. Ντρεπόταν να πει ότι δεν είχε ακούσει για την εφαρμογή γνωριμιών για ομοφυλόφιλους μέχρι που εκείνη του μίλησε για αυτήν.

Μια συνεργασία με το Grindr στον χώρο της μόδας

Ο Tristan Pineiro, ανώτερος αντιπρόεδρος μάρκετινγκ της μάρκας Grindr, έδειξε αμέσως ενδιαφέρον για συνεργασία με την Rainbow Wool. «Είναι μια υπέροχη, ευχάριστη ιστορία, αλλά έχει και ένα βαθύτερο νόημα», είπε ο Pineiro. «Δεν είναι απλώς μια χαριτωμένη ιστορία».

Η Rainbow Wool ήλπιζε ότι η Grindr θα χρηματοδοτούσε μερικά πρόβατα στη φάρμα ή θα συνεργαζόταν σε μια διαφημιστική καμπάνια στην εφαρμογή. Αλλά ο Pineiro οραματίστηκε κάτι μεγαλύτερο: μια επίδειξη μόδας με τη χρήση μαλλιού από gay πρόβατα. Το όνομα: «I Wool Survive» (Θα επιβιώσω με μαλλί).

Είχαν μόνο δύο μήνες για να μετατρέψουν 320 κιλά γκέι νήματος σε 37 γκέι, γκέι looks. (Τα ρούχα δεν είναι προς πώληση, τουλάχιστον όχι ακόμα, αν και η Rainbow Farm έχει ένα περιορισμένο ηλεκτρονικό κατάστημα)

Το «gay Met Gala»

Μια τέτοια εκδήλωση θα ταιριάζει στην πρόσφατη στρατηγική μάρκετινγκ της Grindr, η οποία περιλαμβάνει μια καμπάνια με την Κριστίνα Αγκιλέρα, μια σειρά βίντεο με πρωταγωνίστρια την Katya από το «RuPaul’s Drag Race» και ένα ετήσιο «Pleasure Ball» που ο Pineiro ελπίζει ότι μια μέρα θα γίνει γνωστό ως το «gay Met Gala».

Τα gay πρόβατα του Stücke ταίριαζαν απόλυτα με την παγκόσμια όραση του Pineiro για το brand. «Τα πρόβατα είναι μια μεταφορά για όλους μας», είπε ο Pineiro. «Επειδή είναι gay, απορρίπτονται. Τα πετάνε στην άκρη επειδή δεν συμμορφώνονται με αυτό που πρέπει να είναι».

Το γεγονός ότι μια εταιρεία όπως η Grindr θα χρηματοδοτούσε μια επίδειξη μόδας δεν είναι ασυνήθιστο. Στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο, οι Collina Strada και Chris Habana συνεργάστηκαν με τις OnlyFans και Pornhub, αντίστοιχα.

Έτσι, ο Pineiro άρχισε να «αναζητά έναν gay σχεδιαστή για να διοργανώσει μια ανάλογη επίδειξη». Μέσω της δημοσιογράφου Kelly Cutrone, βρήκε τον Schmidt.

320 κιλά γκέι νήματος

Ο Schmidt οραματίστηκε μια συλλογή από αρχέτυπα της gay φαντασίας — έναν νεαρό που καθαρίζει πισίνες, έναν ναύτη, έναν ξυλοκόπο — όλα ντυμένα εξ ολοκλήρου με μαλλί. Τα πάντα, από την πίτσα του πιτσαδόρου μέχρι το τσεκούρι του πυροσβέστη και το σήμα του αστυνομικού, ήταν πλεκτά, δεμένα με κόμπους ή κροσέ.

Το μαλλί πλύθηκε στη φάρμα του Stücke, υφάνθηκε σε νήμα σε ένα εργοστάσιο στην Ισπανία και στη συνέχεια στάλθηκε στο Λος Άντζελες, όπου ο Schmidt και η ομάδα της Suss Knits άρχισαν την κατασκευή.

Είχαν μόνο δύο μήνες για να μετατρέψουν 320 κιλά γκέι νήματος σε 37 γκέι, γκέι looks. (Τα ρούχα δεν είναι προς πώληση, τουλάχιστον όχι ακόμα, αν και η Rainbow Farm έχει ένα περιορισμένο ηλεκτρονικό κατάστημα).

Εικόνες από τα παρασκήνια

Πριν από την επίδειξη της περασμένης εβδομάδας, ο Schmidt κυκλοφορούσε στα παρασκήνια. Έραψε μια μοβ ουρά σε ένα μαύρο στρινγκ που φορούσε η drag performer CT Hedden. «Μόλις πριν από δύο ώρες με επέλεξαν για το ρόλο» είπε η Hedden, η οποία ήταν ντυμένη ως κουτάβι με λουρί από έναν άλλο μοντέλο, τον Ryan D. Petersen, ο οποίος φορούσε ένα μάλλινο λουρί.

Καθώς εξασκούνταν στο περπάτημα στην πασαρέλα, ο μακιγέρ Frankie Boyd έτρεχε γύρω από το δωμάτιο, αλείφοντας με ενυδατική κρέμα Eucerin το δέρμα των άλλων μοντέλων. Τρία άλλα μοντέλα έκαναν μια σειρά από push-ups, δυναμώνοντας τους μυς τους πριν βγουν στην πασαρέλα.

Ο Schmidt χαμογέλασε και πόζαρε για φωτογραφίες με φίλους και θαυμαστές, μεταξύ των οποίων η διάσημη απατεώνισσα της υψηλής κοινωνίας Anna Delvey (πραγματικό όνομα: Anna Sorokin) και η διοργανώτρια εκδηλώσεων Susanne Bartsch, η οποία οργάνωνε το after-party στο Eagle, ένα leather bar στην άκρη της δυτικής πλευράς της γειτονιάς Chelsea.

«Είναι σαν κουτάβια»

Ο Stücke δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην επίδειξη μόδας, αλλά φιλοξένησε τον Schmidt στη φάρμα του λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

«Δεν ήξερα καν πόσο διάσημος ήταν, ότι είχε ήδη συνεργαστεί με τη Lady Gaga», είπε ο Stücke. «Αν το ήξερα εκ των προτέρων, θα ήμουν πολύ νευρικός».

Ο Schmidt εντυπωσιάστηκε από την ειδυλλιακή γερμανική ύπαιθρο και από τη συνάντηση με τα πρόβατα, το μαλλί των οποίων είχε δημιουργήσει τη συλλογή του. «Είναι σαν κουτάβια», είπε. «Έρχονται όταν τα φωνάζεις, σε αφήνουν να τα χαϊδέψεις. Είναι πραγματικά γλυκά».

Η καλή ατμόσφαιρα στη φάρμα είναι σκόπιμη. Το άγχος μπορεί να προκαλέσει αραίωση ή απώλεια του μαλλιού των προβάτων. Ο Schmidt εντυπωσιάστηκε από την ποιότητα του μαλλιού στη φάρμα του Stücke.

«Έχει πολύ ωραία υφή, είναι πραγματικά υπέροχο», είπε. «Είναι γκέι, οπότε έτσι πρέπει να είναι».

*Με στοιχεία από washingtonpost.com