04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Αθήνα, Μιλάνο, Κορτίνα υπέγραψαν την Ολυμπιακή Εκεχειρία
04 Δεκεμβρίου 2025

Αθήνα, Μιλάνο, Κορτίνα υπέγραψαν την Ολυμπιακή Εκεχειρία

Μιλάνο–Κορτίνα 2026: η Αθήνα στο επίκεντρο της Ολυμπιακής διπλωματίας.

Σύνταξη
Αθήνα, Μιλάνο, Κορτίνα και Αρχαία Ολυμπία, ενώνουν δυνάμεις για την ειρήνη. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υποδέχτηκε στο Δημαρχείο Αθηνών, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, τους Δημάρχους Μιλάνου και Κορτίνας, Giuseppe Sala και Gianluca Lorenzi. Σε μια συμβολική τελετή υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο–Κορτίνα 2026». Το παρών έδωσε και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η υπογραφή της Διακήρυξης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας αποτελεί μία πράξη με βαθύ συμβολισμό. Στέλνει ηχηρό μήνυμα ειρήνης και υπογραμμίζει πως οι πόλεις πρέπει να ενώνουν και όχι να διχάζουν. Δείχνει ότι μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, όπως οι κοινωνικές ανισότητες, η κλιματική κρίση και η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, μπορούμε να αναζητούμε λύσεις μέσα σε ένα πλαίσιο ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να ενισχύσουμε τις φωνές της ειρήνης. Την ώρα που ο δημόσιος διάλογος περιστρέφεται γύρω από την αύξηση των εξοπλισμών και γύρω μας μαίνονται συγκρούσεις, ο ρόλος των πόλεων και της διπλωματίας των πόλεων είναι κρίσιμος και ουσιαστικός».

Ο Δήμαρχος Μιλάνου, Giuseppe Sala, σημείωσε: «Με τον Δήμαρχο Αθηναίων μιλάμε την ίδια γλώσσα και αυτό είναι θεμελιώδες. Είναι καθήκον μας να προασπίσουμε την ειρήνη. Γνωρίζουμε ότι, προφανώς, είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Ωστόσο, είναι απολύτως απαραίτητο να τονίζουμε συνεχώς τη σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης. Εμείς οι Δήμαρχοι είμαστε όλοι στην πρώτη γραμμή κι έχουμε καθήκον να μαχόμαστε γι’ αυτό».

Συμβολική στιγμή

Ο Δήμαρχος Κορτίνας, Gianluca Lorenzi, υπογράμμισε: «Είναι πραγματικά τιμή μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην Αθήνα, αυτή τη συμβολική στιγμή. Η ειρήνη αποτελεί θεμελιώδη αξία για όλον τον κόσμο. Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης να ενισχύσουν τη φωνή μας και να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα. Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες διαρκούν μόνο 15 ημέρες, αλλά ελπίζουμε ότι θα  αφήσουν παρακαταθήκη μεγαλύτερης διάρκειας. Ανυπομονούμε να υποδεχθούμε τον κόσμο, και ειδικά τους Έλληνες πολίτες, τόσο στην Κορτίνα όσο και στο Μιλάνο, και να ζήσουμε μαζί τη χαρά και την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων».

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, ανέφερε: «Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση, είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους Δημάρχους του Μιλάνου και Κορτίνας, τις δύο πόλεις που συνδιοργανώσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, μεταφέροντας έτσι τις πανανθρώπινες αξίες και τα ανθρωπιστικά μηνύματα που γεννήθηκαν πριν από 3.000 χρόνια στην Αρχαία Ολυμπία, και δεν είναι άλλα από την ευγενή άμιλλα, την εκεχειρία, την ειρήνη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Γνωρίζουμε ότι οι πόλεμοι δεν τελειώνουν με λέξεις. Ωστόσο, χωρίς τις σωστές λέξεις, άλλοτε ως κανόνες και άλλοτε ως δεσμεύσεις, δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία ειρήνη».

Το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας εκπροσώπησε ο Δημοσθένης Δημόπουλος.
Μιλάνο–Κορτίνα 2026: η Αθήνα στο επίκεντρο της Ολυμπιακής διπλωματίας
Στην σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων προστίθεται ότι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, στην προσπάθειά τους να ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο το φιλειρηνικό μήνυμα των Ολυμπιακών Αγώνων, καθιέρωσαν από το 2016, με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο Ντε Τζανέιρο, την υπογραφή της Διακήρυξης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας για την παύση των πολέμων κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Αθήνα, ως σύγχρονο σημείο αναφοράς της Δημοκρατίας και του Ολυμπισμού, αναλαμβάνει ρόλο συνδετικού κρίκου ανάμεσα στις δύο ιταλικές πόλεις, Μιλάνο και Κορτίνα, που θα φιλοξενήσουν τους επερχόμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026».

Η υπογραφή της Εκεχειρίας αποτελεί μια σύγχρονη αναβίωση του αρχαίου θεσμού που γεννήθηκε πριν από σχεδόν τρεις χιλιετίες, όταν ο Ίφιτος, ο Κλεοσθένης και ο Λυκούργος συμφώνησαν στη «Σπονδή της Εκεχειρίας». Με αυτή τη συμφωνία, οι εχθροπραξίες σταματούσαν, ώστε οι αθλητές, οι πολίτες και οι θεατές να ταξιδεύουν με ασφάλεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι τρεις πόλεις υπενθυμίζουν ότι ο Ολυμπισμός παραμένει ένα διαχρονικό κάλεσμα ανθρωπισμού, συναδέλφωσης και παγκόσμιας ειρήνης.

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Αθηναίων

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι δείχνει για τον τρόπο που η Ελλάδα «καίει» τις επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι δείχνει για τον τρόπο που η Ελλάδα «καίει» τις επιδοτήσεις

Σύνταξη
Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας – «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»
04.12.25

Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας - «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»

Στα πορτρέτα της από ένα υπερπλήρες κέντρο κράτησης στη Βενεζουέλα, η Ana María Arévalo Gosen αποτυπώνει την απογοήτευση των γυναικών που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κακοκαιρία Byron: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία Byron 04.12.25

Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Εν όψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που φέρνει η κακοκαιρία Byron, διάφοροι δήμοι της χώρας αποφάσισαν να μη λειτουργήσουν τα σχολεία την Παρασκευή ώστε να προστατευθούν οι μαθητές

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ελλάς Σύρου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και δημοσίευσε την εντυπωσιακή παρακάμερα από την Ερμούπολη

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο – Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ
Εξεταστική Επιτροπή 04.12.25

«Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέθεσε ο Μπουνάκης - «Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ»

Ένταση μεταξύ του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Νίκου Μπουνάκη και των βουλευτών της ΝΔ κατά την κατάθεση του πρώτου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.12.25

ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 53,6% των απασχολουμένων δηλώνει ότι εργάστηκε 40 – 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (19,4%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες.

Σύνταξη
Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες
Πολιτική 04.12.25

Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες

Το ΚΚΕ με την επιστολή του ζητά απο την ΕΕ ικανοποίηση των αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών με αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ζωωνόσους

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Καταθέτει στη FIFA φάκελο διαμαρτυρίας για τη διαιτησία της… προηγούμενης εικοσαετίας
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Καταθέτει στη FIFA φάκελο διαμαρτυρίας για τη διαιτησία της… προηγούμενης εικοσαετίας

Επίσημη μορφή πήραν οι προ ημερών καταγγελίες του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, με τη «Βασίλισσα» να καταθέτει φάκελο που περιλαμβάνει διαιτητικές αδικίες κατά την περασμένη εικοσαετία.

Σύνταξη
Σαρώνει η κακοκαιρία Byron, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στο Γύθειο – Κατολισθήσεις, μηνύματα 112, κλειστά σχολεία
Live χάρτης 04.12.25 Upd: 13:08

Σαρώνει η κακοκαιρία Byron, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στο Γύθειο - Κατολισθήσεις, μηνύματα 112, κλειστά σχολεία

Πού σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα - Σε συναγερμό η Πολιτική Προστασία για τον Byron - Οι τοπικές αρχές καλούν κατοίκους και οδηγούς να τηρεί τις οδηγίες και να αποφεύγει περιττές μετακινήσεις

Σύνταξη
Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
Ελλάδα 04.12.25

Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες

Οι ανώτατοι δικαστές ήδη ετοιμάζονται για την δεύτερη μετακόμιση μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ώστε αμέσως μετά τις διακοπές των εορτών το Ανώτατο Δικαστήριο να είναι σε θέση να επαναλειτουργήσει στη μόνιμη και ανακαινισμένη έδρα του

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη
«Θέλεις βία;» 04.12.25

Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη

Ο παραγωγός και φίλος του Τζον Λένον, Τζακ Ντάγκλας, μίλησε χωρίς περιστροφές για την εποχή που ο αείμνηστος μουσικός χρησιμοποίησε μάλλον ασυνήθιστα μέσα για να ησυχάσει ένα πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
