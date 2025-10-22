magazin
Μανώλης Γλέζος: Ο Δήμος Αθηναίων δημιουργεί Πολυχώρο Μνήμης και Δράσης στη μνήμη του
Culture Live 22 Οκτωβρίου 2025 | 08:40

Μανώλης Γλέζος: Ο Δήμος Αθηναίων δημιουργεί Πολυχώρο Μνήμης και Δράσης στη μνήμη του

Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ζωντανό κύτταρο εκπαίδευσης και έμπνευσης για τις νέες γενιές.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συναντήθηκε με την οικογένεια του Μανώλη Γλέζου και αντιπροσωπεία του Συλλόγου «Μνήμης και Δράσης Μανώλη Γλέζου».

Στη συνάντηση συζητήθηκε η συνεργασία των τριών μερών (Δήμος – Οικογένεια – Σύλλογος), με στόχο τη δημιουργία Πολυχώρου Μνήμης και Δράσης Μανώλη Γλέζου, σε ακίνητο του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε την πρόθεσή του Δήμου να προχωρήσει το σχετικό εγχείρημα.

Μνημόνιο Συνεργασίας

Συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για το Μνημόνιο Συνεργασίας και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, προκειμένου το θέμα να τεθεί προς έγκριση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του τρέχοντος έτους.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ουσιαστική και συμβολική πράξη τιμής προς τον Μανώλη Γλέζο — μια εμβληματική προσωπικότητα της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας.

Μανώλης Γλέζος: Σύμβολο αντίστασης, δημοκρατίας και κοινωνικής δράσης

Ο Γλέζος, ευρύτερα γνωστός ως ο άνθρωπος που κατέβασε τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη το 1941, υπήρξε σύμβολο αντίστασης, δημοκρατίας και κοινωνικής δράσης.

Σε όλη του τη ζωή υπηρέτησε με συνέπεια τις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά, τόσο ως αγωνιστής όσο και ως δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός.

Η δημιουργία ενός Πολυχώρου αφιερωμένου στη μνήμη και το έργο του, εντός του αστικού ιστού της Αθήνας, δεν είναι μόνο ένας φόρος τιμής σε έναν μεγάλο Έλληνα, αλλά και μια σημαντική επένδυση στον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της πόλης.

Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ζωντανό κύτταρο εκπαίδευσης και έμπνευσης για τις νέες γενιές.

Tax
Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες

Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες

Business
ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream magazin
Πανικός στα ταμεία: Οι σταρ του Χόλιγουντ δεν πουλάνε πια – «Αν ούτε ο Λίο, τότε ποιος;»
«Streaming αγάπη μου» 21.10.25

Πανικός στα ταμεία: Οι σταρ του Χόλιγουντ δεν πουλάνε πια – «Αν ούτε ο Λίο, τότε ποιος;»

Η κινηματογραφική σεζόν του φθινοπώρου δεν υπήρξε καθόλου «μεγάλη, τολμηρή ή όμορφη» για τους σταρ του Χόλιγουντ που, πλέον, μοιάζει να είναι κάλπικοι και να μην πουλάνε με τη μια εμπορική αποτυχία να διαδέχεται την άλλη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία
Νιφάδες χιονιού 21.10.25

Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία

Το Winter Egg του οίκου Fabergé δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά από τον Christie's στη Γενεύη το 1994 για 7.263.500 ελβετικά φράγκα (περίπου 7.860.000 ευρώ), καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»
The Good Life 21.10.25

Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης (Festa del Cinema di Roma) υποκλίθηκε στην αύρα της Αντζελίνα Τζολί, αλλά η άφιξη της Αμερικανίδας σταρ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μια λαμπερή εμφάνιση, αλλά ένα πολιτικό και προσωπικό μανιφέστο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια
Τεχνοτρόμος 21.10.25

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια

Πριν από εξήντα χρόνια, η σειρά ανθολογίας Out of the Unknown έκανε πρεμιέρα στο BBC. Παρουσίαζε σοβαρά, μοναδικά επειδόσια επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μας με την τεχνολογία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν
Tόπος σημαίνει εξουσία 21.10.25

Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν

Στον κόσμο της Τζέιν Όστεν, ο τόπος καθορίζει τη μοίρα: από το κοσμικό Μπαθ έως το ήσυχο Πέμπερλι, τα μέρη στα οποία αναφέρεται φανερώνουν πόση ελευθερία – ή περιορισμό – μπορούσε να έχει μια γυναίκα

Σύνταξη
H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη
Πανοραμική θέα 21.10.25

H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη

Τα αποτελέσματα των μελετών αμφισβητούν τις υποθέσεις ότι οι επάνω όροφοι των σπιτιών στην Πομπηία χρησιμοποιούνταν μόνο ως «φθηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια ή καταλύματα σκλάβων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ
Λάμψη και χειροβομβίδες 21.10.25

H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ

Στο βιβλίο «The Finest Hotel in Kabul», η δημοσιογράφος του BBC, Lyce Doucet, σκιαγραφεί την μοίρα μιας χώρας μέσα από τους ανθρώπους - σερβιτόρους και πριγκίπισσες, σεφ και μαχητές, διπλωμάτες και σταρ - που εργάστηκαν και έμειναν στο InterContinental της Καμπούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
Λονδινάκι 21.10.25

«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» - Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ

Ο σκηνοθέτης και βετεράνος των Monty Python, Τέρι Γκίλιαμ, κάνει μια ξεκαρδιστική βόλτα με τον Guardian στο στούντιο όπου έριξε το διαστημόπλοιο του «Life of Brian», τη σκηνή όπου ανέβασε έναν Φάουστ που προκάλεσε καυγάδες και την παμπ όπου μίλησε για τελευταία φορά με τον Χιθ Λέτζερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του
Σκάνδαλο 21.10.25

«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του

Το Μπάκιγχαμ προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρίγκιπα με τον Έπσταϊν και την Τζουφρέ με τον βρετανικό Τύπο να θέτει ερωτήματα και να απαιτεί απαντήσεις

Σύνταξη
Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
Η εκλεκτή 21.10.25

Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη

Οι φήμες θέλουν μια βιογραφική ταινία των Blondie να βρίσκεται στα σκαριά και η Ντέμπι Χάρι αποκάλυψε ποια είναι η ηθοποιός που θα ήθελε να την υποδυθεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου
Culture Live 21.10.25

«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου

Μέσα σε επτά λεπτά, τέσσερις μασκοφόροι άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το Λούβρο. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: το δύσκολο μέρος τώρα αρχίζει — πώς θα τα πουλήσουν.

Σύνταξη
Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ
Απογοήτευση 21.10.25

Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ

Λίγες εβδομάδες προτού κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες η Christy, η ταινία για τη ζωή της μποξέρ Κρίστι Μάρτιν, οι πρώτες κριτικές δεν ήταν αυτές που θα ήθελε η Σίντνεϊ Σουίνι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ
Διχασμός 20.10.25

Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ

Ο Κεν Λόγκινς υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε την άδεια του για να χρησιμοποιήσει το κομμάτι στο βίντεο που εμφανίζεται να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές του κινήματος No Kings.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Αναβλήθηκε η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας και άλλων 7 προσώπων
Ελλάδα 22.10.25

Αναβολή στη δίκη για το δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Μετά από έναν χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω»

«Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει τον θάνατο του παιδιού μου», τόνισε ο πατέρας του 19χρονου όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του στο λούνα πάρκ της Χαλκιδικής

Σύνταξη
Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»

Καταθέτει έξι προτάσεις για την εθνική στρατηγική στην Ανατολική Mεσόγειο, προτείνεi οριοθέτηση ΑΟΖ εκ των προτέρωνμε με την Κύπρο και επέκταση χωρικών υδάτων στα 12ν.μ. σε Κρήτη και Καστελόριζο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας από τον πρωθυπουργό – Είναι πολιτικά αδίστακτος
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας από τον πρωθυπουργό – Είναι πολιτικά αδίστακτος

Ο κ. Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις πρωινές αναφορές του πρωθυπουργού για τον θέμα με τον Άγνωστο Στρατιώτη, τον κατηγορεί για «επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο Μνημείο και πάνω στο σώμα μιας τραυματισμένης κοινωνίας που δεν αντέχει άλλη τοξικότητα»

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια» – Σοβαρή καταγγελία
Τι αποκάλυψε 22.10.25

Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε και για την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα για τον Άγνωστο Στρατιώτη - «Μάλλον τους ενόχλησα», είπε σχετικά με την απεργία πείνας που πραγματοποίησε

Σύνταξη
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο
Ελλάδα 22.10.25

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στέλνει φωτογραφίες φορώντας μόνο εσώρουχο

Ο 52χρονος από τη Θεσσαλονίκη φέρεται να ήταν φίλος της οικογένειας του παιδιού - Ο ανήλικος κατήγγειλε ότι ο δράστης προέβη και σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του

Σύνταξη
Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης: Ξαναπετάει το μπαλάκι σε Δένδια – «Δεν διαφώνησε, τη συνυπέγραψε, θα την ψηφίσει»
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης: Ξαναπετάει το μπαλάκι σε Δένδια - «Δεν διαφώνησε, τη συνυπέγραψε, θα την ψηφίσει»

Ξεκάθαρο μήνυμα στον Δένδια από τον πρωθυπουργό. Διαμήνυσε ότι αναμένει σήμερα να ψηφίσει προσθέτοντας, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη ρήξη, «πως περιμένει τις προτάσεις του για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη»

Σύνταξη
Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;
Δεν του «βγαίνει» 22.10.25

Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;

Οι εκτιμήσεις του αμερικανικού CSIS για τον απαιτούμενο όγκο πυρός για μια μια εισβολή στη Βενεζουέλα και γιατί Αμερικανοί αναλυτές τη θεωρούν μια πολύ καλή επιλογή

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Πικρά απογοητευτικές» – Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Modern Love 22.10.25

«Πικρά απογοητευτικές» - Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

«Είμαι εξαντλημένη από αυτό. Και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Νόμιζα ότι θα ζούσαμε ευτυχισμένοι για πάντα, καταλαβαίνεις;» είπε η Λίλι Άλεν σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Perfect.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η επόμενη μέρα μετά την ρήξη: Kαι τώρα τι και τώρα με ποιον
«Παγωμάρα» στη ΝΔ 22.10.25

Η επόμενη μέρα μετά την ρήξη: Kαι τώρα τι και τώρα με ποιον

Μπροστά σε αυτή τη σύγκρουση γιγάντων που εξελίσσεται -αν όχι κορυφώνεται- εντός της Νέας Δημοκρατίας, οι γαλάζιοι βουλευτές είναι μάλλον μουδιασμένοι αν όχι παγωμένοι φοβούμενοι για τις συνέπειες των επιλογών τους αλλά κυρίως για την επόμενη μέρα

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»
Champions League 22.10.25

Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»

Κατά τη διάρκεια του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με το σκορ στο 3-1 υπέρ των Καταλανών, το live του μεγαλύτερου online Μέσου της χώρας, της Marca, αποθέωσε τους «ερυθρόλευκους» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Γάζα: Το Διεθνές Δικαστήριο αποφαίνεται σήμερα για τις υποχρεώσεις του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια
Τι θα σημάνει 22.10.25

Το Διεθνές Δικαστήριο αποφαίνεται σήμερα για τις υποχρεώσεις του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Οι γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν είναι νομικά δεσμευτικές, ωστόσο, όπως επισημαίνει το ίδιο το δικαστήριο, έχουν «μεγάλο νομικό βάρος και ηθικό κύρος» - Νέος «πονοκέφαλος» Ισραήλ

Σύνταξη
Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία με φόντο τις σφοδρές αντιδράσεις
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιδράσεις μέσα και έξω από τη Βουλή για την τροπολογία - Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία

Η ονομαστική ψηφοφορία της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη γίνεται με φόντο το σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τις κινητοποιήσεις έξω από αυτή και την αιχμηρή δήλωση Δένδια, που πήρε αποστάσεις από το Μαξίμου ενώ απουσίαζε από τη χθεσινή συζήτηση στην ολομέλεια.

Σύνταξη
Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»
Champions League 22.10.25

Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»

Σύσσωμα τα ισπανικά ΜΜΕ παραδέχονται ότι στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος, αφού δεν υπήρχε ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι εις βάρος των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
Φοινικούντα: Το βίντεο «ντοκουμέντο» από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το σημείο που χώρισαν οι δύο δράστες
Διπλό φονικό 22.10.25

Φοινικούντα: Το βίντεο «ντοκουμέντο» από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το σημείο που χώρισαν οι δύο δράστες

«Κάποιος τον πήγε στην Καλαμάτα. Όταν έρχονται να δολοφονήσουν φορούσαν άλλα ρούχα» - Τι λέει ο Γιώργος Καλλιακμάνης για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Τραμπ: Πώς φτάσαμε στο φιάσκο της ακύρωσης της συνόδου με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη
Βαλτωμένες συνομιλίες 22.10.25

Το φιάσκο της Βουδαπέστης - Πώς φτάσαμε στην ακύρωση της συνόδου Τραμπ και Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σχετικά με τη σύνοδο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν που είχε ανακοινώσει ο ίδιος ότι δεν θέλει να έχει «μια άσκοπη συνάντηση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Fraud Becomes a Daily Reality in Greece
English edition 22.10.25

Fraud Becomes a Daily Reality in Greece

Telephone scams remain the most common form of fraud, with organized networks posing as relatives, doctors, utility employees, accountants, bankers, or even police officers.

Σύνταξη
Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»
Μπάσκετ 22.10.25

Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»

Σε θέματα που αφορούν στην μπασκετική επικαιρότητα αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Κώστας Παπανικολάου, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού και της Εθνικής να μιλά τόσο για τον Κώστα Σλούκα όσο και το φετινό Eurobasket.

Σύνταξη
Ο Σον Κόνερι παρομοίαζε τη φήμη του ως Τζέιμς Μποντ σαν «χρυσόψαρο στη γυάλα»
«Έγινε εξωφρενικό» 22.10.25

Ο Σον Κόνερι παρομοίαζε τη φήμη του ως Τζέιμς Μποντ σαν «χρυσόψαρο στη γυάλα»

Ο Σον Κόνερι δεν αισθανόταν πάντα άνετα με το τι σήμαινε να είναι ο Τζέιμς Μποντ στην προσωπική του ζωή - τι είχε παραδεχθεί σε μια συνέντευξή του στη Μπάρμπαρα Γουόλτερς το 1987.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»
Music 22.10.25

Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»

Αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη Χούντα και ο κόσμος κάνει ουρές στο «Ροντέο», μια μπουάτ σ΄ένα υπόγειο της οδού Ιουλιανού για να δει τον Σαββόπουλο. Το in κάνει μια αναδρομή σ΄εκείνη την εποχή αλλά και στη σχέση του Νιόνιου με τον Χατζιδάκι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
