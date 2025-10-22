Μανώλης Γλέζος: Ο Δήμος Αθηναίων δημιουργεί Πολυχώρο Μνήμης και Δράσης στη μνήμη του
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συναντήθηκε με την οικογένεια του Μανώλη Γλέζου και αντιπροσωπεία του Συλλόγου «Μνήμης και Δράσης Μανώλη Γλέζου».
Στη συνάντηση συζητήθηκε η συνεργασία των τριών μερών (Δήμος – Οικογένεια – Σύλλογος), με στόχο τη δημιουργία Πολυχώρου Μνήμης και Δράσης Μανώλη Γλέζου, σε ακίνητο του Δήμου Αθηναίων.
Ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε την πρόθεσή του Δήμου να προχωρήσει το σχετικό εγχείρημα.
Μνημόνιο Συνεργασίας
Συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για το Μνημόνιο Συνεργασίας και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, προκειμένου το θέμα να τεθεί προς έγκριση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του τρέχοντος έτους.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ουσιαστική και συμβολική πράξη τιμής προς τον Μανώλη Γλέζο — μια εμβληματική προσωπικότητα της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας.
Μανώλης Γλέζος: Σύμβολο αντίστασης, δημοκρατίας και κοινωνικής δράσης
Ο Γλέζος, ευρύτερα γνωστός ως ο άνθρωπος που κατέβασε τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη το 1941, υπήρξε σύμβολο αντίστασης, δημοκρατίας και κοινωνικής δράσης.
Σε όλη του τη ζωή υπηρέτησε με συνέπεια τις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά, τόσο ως αγωνιστής όσο και ως δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός.
Η δημιουργία ενός Πολυχώρου αφιερωμένου στη μνήμη και το έργο του, εντός του αστικού ιστού της Αθήνας, δεν είναι μόνο ένας φόρος τιμής σε έναν μεγάλο Έλληνα, αλλά και μια σημαντική επένδυση στον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της πόλης.
Ο χώρος αυτός φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ζωντανό κύτταρο εκπαίδευσης και έμπνευσης για τις νέες γενιές.
