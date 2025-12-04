magazin
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
04.12.2025 | 15:57
Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας
Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας
The Good Life 04 Δεκεμβρίου 2025 | 17:15

Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας

Η Εμάν Χασάν Λάουα φορούσε παραδοσιακά παλαιστινιακά ρούχα και ο Χικμάτ Λάουα φορούσε κοστούμι, καθώς περπατούσαν χέρι-χέρι μπροστά από τα ερειπωμένα κτίρια στη νότια Γάζα, μαζί με άλλα ζευγάρια ντυμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Έφη Αλεβίζου
Επιμέλεια Έφη Αλεβίζου
Οι γάμοι είναι ένα βασικό στοιχείο της παλαιστινιακής κουλτούρας, το οποίο είχε γίνει εξαιρετικά σπάνιο έως ακατόρθωτο στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου από το Ισραήλ. Η παράδοση έχει αρχίσει να επαναλαμβάνεται δειλά-δειλά μετά την εύθραυστη εκεχειρία, ακόμα και αν οι γάμοι είναι διαφορετικοί από τις περίτεχνες τελετές που γίνονταν κάποτε στην περιοχή.

Ωστόσο, καθώς το θορυβώδες πλήθος κυμάτιζε παλαιστινιακές σημαίες στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς, οι εορτασμοί αμαυρώθηκαν από την συνεχιζόμενη κρίση σε όλη τη Γάζα.

REUTERS/Ramadan Abed

Δείτε το βίντεο

YouTube thumbnail

Όνειρα για μια κανονική ζωή

Οι περισσότεροι από τους 2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των Εμάν και Χικμάτ Λάουα, έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο, ολόκληρες περιοχές των πόλεων έχουν ισοπεδωθεί και η έλλειψη βοήθειας και οι εκρήξεις συγκρούσεων συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Το νεαρό ζευγάρι, που είναι μακρινοί συγγενείς, κατέφυγε στην κοντινή πόλη Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ κατά τη διάρκεια του πολέμου και αγωνίστηκε να βρει βασικά είδη όπως τροφή και στέγη. Είπαν ότι δεν ξέρουν πώς θα χτίσουν τη ζωή τους μαζί, δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί γύρω τους.

Για τους Παλαιστινίους, οι γάμοι είναι συχνά πολυτελείς γιορτές που διαρκούν πολλές ημέρες και θεωρούνται σημαντική κοινωνική και οικονομική επιλογή που καθορίζει το μέλλον πολλών οικογενειών

Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται για έναν μαζικό γάμο 54 ζευγαριών στο Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στις 2 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Ramadan Abed

REUTERS/Ramadan Abed

«Δεν είναι όπως ελπίζαμε»

«Θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Παλιά ονειρευόμουν να έχω ένα σπίτι, μια δουλειά και να είμαι όπως όλοι οι άλλοι», είπε ο Χικμάτ. «Σήμερα, το όνειρό μου είναι να βρω μια σκηνή για να ζήσω».

«Η ζωή έχει αρχίσει να επιστρέφει, αλλά δεν είναι όπως ελπίζαμε», πρόσθεσε.

Η γιορτή χρηματοδοτήθηκε από την Al Fares Al Shahim, μια ανθρωπιστική οργάνωση που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκτός από τη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οργάνωση πρόσφερε στα ζευγάρια ένα μικρό χρηματικό ποσό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή μαζί.

«Θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Παλιά ονειρευόμουν να έχω ένα σπίτι, μια δουλειά και να είμαι όπως όλοι οι άλλοι», είπε ο Χικμάτ. «Σήμερα, το όνειρό μου είναι να βρω μια σκηνή για να ζήσω»

REUTERS/Ramadan Abed

Ισχυρή παράδοση

Για τους Παλαιστινίους, οι γάμοι είναι συχνά πολυτελείς γιορτές που διαρκούν πολλές ημέρες και θεωρούνται σημαντική κοινωνική και οικονομική επιλογή που καθορίζει το μέλλον πολλών οικογενειών.

Περιλαμβάνουν χαρούμενους χορούς και πομπές στους δρόμους από μεγάλες οικογένειες, με το ζευγάρι και τους αγαπημένους τους να φορούν παραδοσιακές ενδυμασίες και να σερβίρουν πλούσια γεύματα.

Οι γάμοι μπορούν επίσης να είναι ένα σύμβολο ανθεκτικότητας και μια γιορτή για τις νέες γενιές οικογενειών που συνεχίζουν τις παλαιστινιακές παραδόσεις, δήλωσε η Ράντα Σερχάν, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Barnard College, η οποία έχει μελετήσει τους παλαιστινιακούς γάμους.

REUTERS/Ramadan Abed

Η συνέχεια της ζωής

«Με κάθε νέο γάμο θα έρχονται παιδιά και αυτό σημαίνει ότι οι αναμνήσεις και οι γενεές δεν θα πεθάνουν» είπε η Σερχάν. «Τα ζευγάρια θα συνεχίσουν τη ζωή τους έστω και μέσα σε μια αδύνατη κατάσταση».

Την Τρίτη, μια πομπή αυτοκινήτων που μετέφερε τα ζευγάρια διέσχισε τμήματα κατεστραμμένων κτιρίων. Ο Χικμάτ και η Εμάν Λάουα κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες μαζί με άλλα ζευγάρια, ενώ οι οικογένειές τους χόρευαν υπό τους ήχους της μουσικής που αντηχούσε πάνω από το πλήθος.

Η Εμάν, που φορούσε ένα παραδοσιακό φόρεμα σε λευκό, κόκκινο και πράσινο χρώμα, είπε ότι ο γάμος της πρόσφερε μια μικρή στιγμή ανακούφισης μετά από χρόνια ταλαιπωρίας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο γάμος της σημαδεύτηκε και από την απώλεια του πατέρα, της μητέρας και άλλων μελών της οικογένειάς της, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Είναι δύσκολο να νιώσεις χαρά μετά από τέτοια θλίψη», είπε, με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό της. «Θεού θέλοντος, θα ξαναχτίσουμε τούβλο-τούβλο».

*Με στοιχεία από apnews.com | Αρχική Φωτό: Παλαιστινιακά ζευγάρια σε μαζικό γάμο στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 2 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Ramadan Abed 

