Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
Ένα νανούρισμα αντίστασης για την Παλαιστίνη – Νένε Τσέρι και Μπράιαν Ίνο στοχεύουν στο χριστουγεννιάτικο Νο1 των charts
Music 30 Νοεμβρίου 2025 | 14:00

Ένα νανούρισμα αντίστασης για την Παλαιστίνη – Νένε Τσέρι και Μπράιαν Ίνο στοχεύουν στο χριστουγεννιάτικο Νο1 των charts

Η Νένε Τσέρι, η Σελέστ, η Ναντίν Σαχ, ο Πίτερ Γκάμπριελ και ο Μπράιαν Ίνο συμμετέχουν στον αγώνα για το Νο1 των Χριστουγέννων με ένα φιλανθρωπικό single για την Παλαιστίνη.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Εγκέφαλος: Πώς τον βοηθούν λαχανικά και ψάρια;

Εγκέφαλος: Πώς τον βοηθούν λαχανικά και ψάρια;

Spotlight

«Οι άνθρωποι στην Παλαιστίνη πρέπει να ζήσουν». Το Lullaby, μια επανεκτέλεση ενός παραδοσιακού παλαιστινιακού τραγουδιού, θα κυκλοφορήσει στις 12 Δεκεμβρίου με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για το Choose Love’s Together for Palestine Fund. Μουσικοί όπως οι Νένε Τσέρι, Ναντίν Σαχ, Σελέστ, Μέιμπελ, Λι-Αν Πίνοκ και Μπράιαν Ίνο έχουν συνασπιστεί στην προσπάθεια για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στα χριστουγεννιάτικα charts με ένα single για τη συγκέντρωση χρημάτων για οργανώσεις υπό την ηγεσία των Παλαιστινίων.

Το Lullaby, μια επανεκτέλεση του παραδοσιακού παλαιστινιακού νανουρίσματος Yamma Mwel El Hawa (Μαμά, τραγούδα στον άνεμο), δημιουργήθηκε από την ομάδα που βρισκόταν πίσω από την φιλανθρωπική συναυλία Together for Palestine του Σεπτεμβρίου. Οι νέοι αγγλικοί στίχοι γράφτηκαν από τον Πίτερ Γκάμπριελ.

Μπράιαν Ίνο / Wikimedia Commons

«Ζωτική υποστήριξη για τις οικογένειες της Γάζας»

Ο Ίνο δήλωσε: «Μετά από μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από απίστευτες απώλειες, θλίψη και αδικία, θέλουμε να την κλείσουμε με μια πράξη αγάπης για τα παιδιά της Παλαιστίνης. Το Lullaby αντικατοπτρίζει την ομορφιά, τη λαχτάρα και την ελπίδα τους. Αν ενωθούμε και το κατεβάσουμε, έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να κατακτήσουμε την πρώτη θέση στα χριστουγεννιάτικα charts – και να μετατρέψουμε αυτή τη στιγμή σε ζωτική υποστήριξη για τις οικογένειες της Γάζας».

Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει στις 12 Δεκεμβρίου και θα συγκεντρώσει χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Choose Love’s Together for Palestine Fund, το οποίο υποστηρίζει οργανώσεις πρώτης γραμμής υπό την ηγεσία των Παλαιστινίων, όπως το Taawon, το Palestine Children’s Relief Fund και το Palestine Medical Relief Society.

Το τραγούδι ενορχηστρώθηκε και ανασυντέθηκε από τους Κίραν Μπραντ και Νάι Μπαργκούτι ενώ συμμετέχουν επίσης οι Αμίνα Ελ Αμπντ, Νταν Σμιθ των Bastille, Λάνα Λούμπανι, London Community Gospel Choir, Σούρα Άμπντο, Τάισον, Γιασμόν Αγιάσι και Ysee.

Η Παλαιστίνια Μπαργκούτι δήλωσε: «Αυτό το νανούρισμα από την παλαιστινιακή μουσική μας κληρονομιά με συνοδεύει από την παιδική μου ηλικία. Σήμερα, επιστρέφει σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή ως υπενθύμιση για όσα οι Παλαιστίνιοι δεν θα χάσουν ποτέ: την ελπίδα, την αντίσταση, την ομορφιά και την αξιοπρέπεια».

«Μετά από μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από απίστευτες απώλειες, θλίψη και αδικία, θέλουμε να την κλείσουμε με μια πράξη αγάπης για τα παιδιά της Παλαιστίνης»

Το εξώφυλλο είναι έργο του ζωγράφου Μάλακ Μάταρ από τη Γάζα.

Ανταγωνιστές η Amazon και η Alexa

Η Μέιμπελ δήλωσε: «Το τραγούδι κατέχει μια ιδιαίτερα συναισθηματική θέση στην καρδιά μου για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως επειδή είναι η πρώτη φορά που τραγουδάω μαζί με τη μαμά μου, τη Νένε Τσέρι, και την αδερφή μου, την Τάισον, και επειδή είναι ένα παραδοσιακό νανούρισμα που αποτίει φόρο τιμής στις μητέρες και τα παιδιά της Γάζας, κάτι που σημαίνει τα πάντα για μένα. Ελπίζω να νιώσετε τη δύναμη στις φωνές μας».

YouTube thumbnail

Οι διοργανωτές καλούν τους θαυμαστές να προπαραγγείλουν το single για να βοηθήσουν στην προσπάθειά του να κατακτήσει την πρώτη θέση στα χριστουγεννιάτικα charts. Οι τρέχοντες ανταγωνιστές του είναι η Κάιλι Μινόγκ, της οποίας το τραγούδι XMAS ηχογραφήθηκε αποκλειστικά για το Amazon Music – και είναι το πρώτο κομμάτι που παίζει όταν οι χρήστες της Alexa ζητούν χριστουγεννιάτικη μουσική – το Slayyy Bells της Ντενίζ Γουέλς και οι συνηθισμένοι ύποπτοι Wham! και Μαράια Κάρεϊ.

Το Νο1 των χριστουγεννιάτικων charts στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ανακοινωθεί στις 19 Δεκεμβρίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com 

Σούπερ μάρκετ: Οι τρεις οικογένειες που έφτιαξαν μεγάλες αλυσίδες και η πορεία ανάπτυξης

Σούπερ μάρκετ: Οι τρεις οικογένειες που έφτιαξαν μεγάλες αλυσίδες και η πορεία ανάπτυξης

Εγκέφαλος: Πώς τον βοηθούν λαχανικά και ψάρια;

Εγκέφαλος: Πώς τον βοηθούν λαχανικά και ψάρια;

Επιστροφή ενοικίου: Παράταση για διορθώσεις – Το παράδοξο με μισθώματα 10 ευρώ…

Επιστροφή ενοικίου: Παράταση για διορθώσεις – Το παράδοξο με μισθώματα 10 ευρώ…

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

