Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο

Ανακοινώθηκε η σύνθεση μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες για την Παλαιστίνη μετά την όξυνση των συγκρούσεων (ξεκίνησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023), τον λιμό και τη γενοκτονία που πραγματοποιείται από την πλευρά του Ισραήλ. Θα λάβει χώρα στο Wembley Arena του Λονδίνου στις 17 Σεπτεμβρίου. Ο μουσικός Μπράιαν Ίνο επιβλέπει τη συναυλία Together for Palestine, η οποία ενώνει Βρετανούς και Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο στάδιο χωρητικότητας 12.500 θέσεων για τη συγκέντρωση χρημάτων για το Choose Love, μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση που συνεργάζεται με 23 οργανώσεις στη Γάζα για την παροχή τροφίμων, ιατρικών προμηθειών και άλλης υποστήριξης.

Οι Παλαιστίνιοι μουσικοί Adnan Joubran, Faraj Suleiman και Nai Barghouti έχουν προγραμματιστεί να εμφανιστούν μαζί με τον Ινο και πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες του Ηνωμένου Βασιλείου: Bastille, Cat Burns, Damon Albarn, Greentea Peng, Hot Chip, James Blake, Jamie xx, King Krule, Mabel, Obongjayar, Paloma Faith, Rachel Chinouriri και Sampha, με «εφάπαξ συμμετοχές» από τους Rina Sawayama, PinkPantheress και Riz Ahmed.

«Όχι μόνο για να υψώσουμε τη φωνή μας»

«Η σιωπή γίνεται συνενοχή μπροστά στη φρίκη της Γάζας» δήλωσε ο Μπράιαν Ίνο. «Οι καλλιτέχνες πάντα βοηθούσαν τις κοινωνίες να επισημαίνουν την αδικία και να φαντάζονται ένα καλύτερο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η συναυλία έχει σημασία. Ήρθε η ώρα να ενωθούμε – όχι μόνο για να υψώσουμε τη φωνή μας, αλλά για να επιβεβαιώσουμε την ανθρωπιά που μας ενώνει».

Ο Khaled Ziada, ιδρυτής και διευθυντής του φεστιβάλ κινηματογράφου του Λονδίνου για την Παλαιστίνη, είναι παραγωγός της εκδήλωσης μαζί με τον Ίνο και την Tracey Seaward, την παραγωγό ταινιών που έκανε επίσης την παραγωγή της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.

Ο Ziada δήλωσε: «Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις και τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης έχουν σιωπήσει μπροστά στη γενοκτονία, αυτή η συγκέντρωση γίνεται μια χορωδία αντίστασης – όπου καλλιτέχνες και κοινότητες συναντιούνται για να θρηνήσουν, να οργιστούν και να συμπαρασταθούν στον παλαιστινιακό λαό».

Ο Albarn δήλωσε: «Ο πασιφισμός είναι μια πράξη. Η ειρήνη είναι μια πράξη. Το να ζεις ειρηνικά απαιτεί όραμα και δέσμευση … Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να δράσω σε αλληλεγγύη με τον παλαιστινιακό λαό»

«Να σπάσουμε το προνόμιο της φούσκας μας»

Η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός Chinouriri, η οποία βγήκε μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε πρόσφατη περιοδεία της, κάλεσε άλλους μουσικούς να «χτίσουν μαζί μου μια γέφυρα προς τα θύματα στη Γάζα και πέρα από αυτήν, πρέπει να σπάσουμε το προνόμιο της φούσκας μας και να μιλήσουμε με αλήθεια και δικαιοσύνη».

Το σχεδιασμό της παραγωγής της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο Es Devlin, ο βραβευμένος με Olivier και Tony σκηνογράφος, ο οποίος, εκτός από το θέατρο, έχει σχεδιάσει τεράστια ποπ σόου για ονόματα όπως η Beyoncé, ο Weeknd, οι U2 και η Lady Gaga.

Ο Devlin συνεργάζεται με τον Παλαιστίνιο καλλιτέχνη Malak Mattar στο Together for Palestine και δήλωσε ότι η σκηνή του Wembley Arena «θα εκφράσει την πλούσια ομορφιά του παλαιστινιακού πολιτισμού».

Ο Μπράιαν Ίνο είναι μακροχρόνιος υποστηρικτής της Παλαιστίνης και του πολιτιστικού μποϊκοτάζ του Ισραήλ. Το 2017 είχε μια διαμάχη με τον Νικ Κέιβ για το πολιτιστικό μποϊκοτάζ, με τον Κέιβ να χαρακτηρίζει το κίνημα του μποϊκοτάζ ως «ανθρώπους που προσπαθούν να κλείσουν τους μουσικούς, να εκφοβίσουν τους μουσικούς, να λογοκρίνουν τους μουσικούς και να φιμώσουν τους μουσικούς».

Ο Ίνο απάντησε: «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη “φίμωση” των καλλιτεχνών – έναν χαρακτηρισμό που βρίσκω μάλλον ενοχλητικό όταν χρησιμοποιείται σε ένα πλαίσιο όπου μερικά εκατομμύρια άνθρωποι φιμώνονται μόνιμα και τραγελαφικά».

