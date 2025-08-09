magazin
Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
Music 09 Αυγούστου 2025 | 14:00

Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο

Καλλιτέχνες όπως ο Damon Albarn, η Paloma Faith, ο Sampha και ο Jamie xx θα εμφανιστούν μαζί με Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο Together for Palestine, που οργανώνει ο Μπράιαν Ίνο, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Επιμέλεια Έφη Αλεβίζου
Ανακοινώθηκε η σύνθεση μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες για την Παλαιστίνη μετά την όξυνση των συγκρούσεων (ξεκίνησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023), τον λιμό και τη γενοκτονία που πραγματοποιείται από την πλευρά του Ισραήλ. Θα λάβει χώρα στο Wembley Arena του Λονδίνου στις 17 Σεπτεμβρίου. Ο μουσικός Μπράιαν Ίνο επιβλέπει τη συναυλία Together for Palestine, η οποία ενώνει Βρετανούς και Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο στάδιο χωρητικότητας 12.500 θέσεων για τη συγκέντρωση χρημάτων για το Choose Love, μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση που συνεργάζεται με 23 οργανώσεις στη Γάζα για την παροχή τροφίμων, ιατρικών προμηθειών και άλλης υποστήριξης.

Οι Παλαιστίνιοι μουσικοί Adnan Joubran, Faraj Suleiman και Nai Barghouti έχουν προγραμματιστεί να εμφανιστούν μαζί με τον Ινο και πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες του Ηνωμένου Βασιλείου: Bastille, Cat Burns, Damon Albarn, Greentea Peng, Hot Chip, James Blake, Jamie xx, King Krule, Mabel, Obongjayar, Paloma Faith, Rachel Chinouriri και Sampha, με «εφάπαξ συμμετοχές» από τους Rina Sawayama, PinkPantheress και Riz Ahmed.

«Όχι μόνο για να υψώσουμε τη φωνή μας»

«Η σιωπή γίνεται συνενοχή μπροστά στη φρίκη της Γάζας» δήλωσε ο Μπράιαν Ίνο. «Οι καλλιτέχνες πάντα βοηθούσαν τις κοινωνίες να επισημαίνουν την αδικία και να φαντάζονται ένα καλύτερο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η συναυλία έχει σημασία. Ήρθε η ώρα να ενωθούμε – όχι μόνο για να υψώσουμε τη φωνή μας, αλλά για να επιβεβαιώσουμε την ανθρωπιά που μας ενώνει».

Ο Khaled Ziada, ιδρυτής και διευθυντής του φεστιβάλ κινηματογράφου του Λονδίνου για την Παλαιστίνη, είναι παραγωγός της εκδήλωσης μαζί με τον Ίνο και την Tracey Seaward, την παραγωγό ταινιών που έκανε επίσης την παραγωγή της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.

Ο Ziada δήλωσε: «Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις και τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης έχουν σιωπήσει μπροστά στη γενοκτονία, αυτή η συγκέντρωση γίνεται μια χορωδία αντίστασης – όπου καλλιτέχνες και κοινότητες συναντιούνται για να θρηνήσουν, να οργιστούν και να συμπαρασταθούν στον παλαιστινιακό λαό».

Ο Albarn δήλωσε: «Ο πασιφισμός είναι μια πράξη. Η ειρήνη είναι μια πράξη. Το να ζεις ειρηνικά απαιτεί όραμα και δέσμευση … Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να δράσω σε αλληλεγγύη με τον παλαιστινιακό λαό»

YouTube thumbnail

«Να σπάσουμε το προνόμιο της φούσκας μας»

Η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός Chinouriri, η οποία βγήκε μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε πρόσφατη περιοδεία της, κάλεσε άλλους μουσικούς να «χτίσουν μαζί μου μια γέφυρα προς τα θύματα στη Γάζα και πέρα από αυτήν, πρέπει να σπάσουμε το προνόμιο της φούσκας μας και να μιλήσουμε με αλήθεια και δικαιοσύνη».

Ο Albarn δήλωσε: «Ο πασιφισμός είναι μια πράξη. Η ειρήνη είναι μια πράξη. Το να ζεις ειρηνικά απαιτεί όραμα και δέσμευση … Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να δράσω σε αλληλεγγύη με τον παλαιστινιακό λαό».

Το σχεδιασμό της παραγωγής της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο Es Devlin, ο βραβευμένος με Olivier και Tony σκηνογράφος, ο οποίος, εκτός από το θέατρο, έχει σχεδιάσει τεράστια ποπ σόου για ονόματα όπως η Beyoncé, ο Weeknd, οι U2 και η Lady Gaga.

Ο Devlin συνεργάζεται με τον Παλαιστίνιο καλλιτέχνη Malak Mattar στο Together for Palestine και δήλωσε ότι η σκηνή του Wembley Arena «θα εκφράσει την πλούσια ομορφιά του παλαιστινιακού πολιτισμού».

Ο Μπράιαν Ίνο είναι μακροχρόνιος υποστηρικτής της Παλαιστίνης και του πολιτιστικού μποϊκοτάζ του Ισραήλ. Το 2017 είχε μια διαμάχη με τον Νικ Κέιβ για το πολιτιστικό μποϊκοτάζ, με τον Κέιβ να χαρακτηρίζει το κίνημα του μποϊκοτάζ ως «ανθρώπους που προσπαθούν να κλείσουν τους μουσικούς, να εκφοβίσουν τους μουσικούς, να λογοκρίνουν τους μουσικούς και να φιμώσουν τους μουσικούς».

Ο Ίνο απάντησε: «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη “φίμωση” των καλλιτεχνών – έναν χαρακτηρισμό που βρίσκω μάλλον ενοχλητικό όταν χρησιμοποιείται σε ένα πλαίσιο όπου μερικά εκατομμύρια άνθρωποι φιμώνονται μόνιμα και τραγελαφικά».


*Με στοιχεία από theguardian.com

Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού
Αποδόμηση 09.08.25

Riefenstahl: Τα ψέματα της οραματίστριας σκηνοθέτριας που «έχτισε» την γοητευτική εικόνα του ναζισμού

Το Riefenstahl ερευνά τα μέχρι τώρα αδημοσίευτα αρχεία της σκηνοθέτριας του προπαγανδιστικού «Triumph of the Will» και αποκρυπτογραφεί μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες του 20ού αιώνα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 09.08.25

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ουνιόν Βερολίνου. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα
Παλαιστίνη 09.08.25

Ελληνικά αεροσκάφη έριξαν 8,5 τόνους ειδών διατροφής στη Γάζα

Η επιχείρηση που συμμετείχαν τα αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής - Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΦΠΑ: Το κρυφτούλι της κυβέρνησης και η αφαίμαξη των «συνήθων υποζυγίων»
Έμμεση φορολογία 09.08.25

Το κρυφτούλι της κυβέρνησης με τον ΦΠΑ και η αφαίμαξη των νοικοκυριών

Η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν εφαρμόζει τις κοινοτικές οδηγίες για τη μείωση του ΦΠΑ καταγγέλλει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση απαντά ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας
Κόσμος 09.08.25

Ταϊλανδοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από νάρκη κοντά στην Καμπότζη εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Το νέο περιστατικό υπονομεύει την ήδη τεταμένη κατάσταση και δημιουργεί αμφιβολίες για το αν η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλανδή και την Καμπότζη μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα

Σύνταξη
«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»
«Monsieur» ή «Patron» 09.08.25

«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»

Ο Βάλντσον Βιέιρα Κότριν, ο έμπιστος βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν, διηγείται στην Telegraph τη ζωή του στενού κύκλου του παιδόφιλου χρηματιστή, στην οποία συμμετείχαν ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γούντι Άλεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια
Όπου φύγει φύγει 09.08.25

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου - Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια

Έντονη κίνηση εντοπίζεται στο οδικό δίκτυο με κατεύθυνση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο - Στο «κόκκινο» τα διόδια Ελευσίνας και Μαλακάσας - Επί ποδός η Τροχαία

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park
Βίντεο 09.08.25

Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park

«Tεμπέλικη» και «μικροπρεπή» βρήκε η Κρίστι Νόεμ την αναφορά του South Park στο πρόσωπό της, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την προσέγγιση που εστιάζει στην εμφάνισή της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές
Μπάσκετ 09.08.25

Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα… ταλαιπωρηθούν από το επικείμενο Eurobasket και ήδη αναζητούν λύσεις ώστε να μην μείνουν «ξεκρέμαστοι» ενόψει της νέας σεζόν.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς – «Επτά θύματα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου»
Πυρά στην κυβέρνηση 09.08.25

«Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς» - Νέα Αριστερά για τα απανωτά εργατικά δυστυχήματα

«Η τραγική αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα αποτελεί όνειδος και δείχνει την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής» τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια
Πολιτική Γραμματεία 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην Πυροσβεστική και για ελάχιστα έως ανύπαρκτα τα έργα στον τομέα της πρόληψης

Σύνταξη
Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον

Η Μπράιτον δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Βόλφσμπουργκ με τους Κωστούλα και Τζίμα να ετοιμάζονται να φορέσουν για πρώτη φορά την φανέλα των «γλάρων». Τι είπε ο προπονητής τους.

Σύνταξη
Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την… επαναφέρει – Γιατί;
Γιατί; 09.08.25

Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την... επαναφέρει

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα στο θέμα από τότε που ανέλαβε, γεγονός που ώθησε το λόμπι που «σπρώχνει» τη μαριχουάνα να λάβει ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα.

Σύνταξη
Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα
Κόσμος 09.08.25

Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες

Σύνταξη
«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις στην Ευρώπη αφόρητα ζεστές
Ευρώπη 09.08.25

«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις αφόρητα ζεστές

Καθώς οι καύσωνες πλήττουν την Ευρώπη, οι κάτοικοι των πόλεων επηρεάζονται ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου της «θερμικής νησίδας». Οι πόλεις προσαρμόζονται, αλλά είναι αρκετό;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου
Συγκλονιστικά πλάνα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου

Στην Κερατέα, οι πιλότοι των Canadair ρίχτηκαν στις φλόγες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, πραγματοποιώντας νυχτερινές ρίψεις νερού σε μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Σύνταξη
