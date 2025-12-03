Ο Τσίπρας παρουσιάζει την Ιθάκη – Η επιστροφή στην πολιτική και το μήνυμα για το αύριο

Πρόβα ηγεσίας θα είναι για τον Αλέξη Τσίπρα η σημερινή παρουσίαση του βιβλίου του το βράδυ στο κεντρικό θέατρο των Αθηνών.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να δώσει το στίγμα του στην μετά «Ιθάκη» περίοδο με το βιβλίο του να αλλάζει τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.

Η εκδήλωση διεξάγεται σε μια συγκυρία που ο Αλέξης Τσίπρας είδε τον πολιτικό του μέντορα και στήριγμά του από τα πρώτα χρόνια που μπήκε στην πολιτική να φεύγει από τη ζωή.

Θα είναι η πρώτη ουσιαστικά πολιτική κίνηση του κ. Τσίπρα από την οποία θα απουσιάζει ο Αλέκος Φλαμπουράρης για τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα κρατηθεί στην πρώτη σειρά του θεάτρου μια κενή θέση ως ελάχιστος φόρος τιμής.

Παρουσίες

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το στοίχημα για τον κ. Τσίπρα παραμένει η ριζική επανεκκίνησή του.

Μια επανεκκίνηση που περνά μέσα από την αποτίμηση των πεπραγμένων της δικής του διακυβέρνησης και υπό το πρίσμα ότι στο βιβλίο του φρόντισε να τραβήξει τις δικές του διαχωριστικές γραμμές με πρόσωπα και πολιτικές της διακυβέρνησής του.

Σε αυτό το κλίμα πάντως ξεχωριστής σημασίας είναι το ποιοι από τους πρώην συντρόφους του θα δώσουν το παρών στην εκδήλωση της παρουσίας της «Ιθάκης».

Στους παρόντες θα είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στηρίζοντας, όπως είπε και ο ίδιος τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά και μια σειρά κορυφαίων στελεχών που συμπορεύτηκαν με τον κ. Τσίπρα καθ’ όλη τη διάρκεια το τελευταίων δέκα ετών.

Ουσιαστικά το παρών θα δώσει το σύνολο σχεδόν της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Απουσίες

Στο βιβλίο του ο κ. Τσίπρας εκτός από τις διαχωριστικές γραμμές με το παρελθόν και τις επιλογές της διακυβέρνησης ή της περιόδου που ακολούθησε στην αξιωματική αντιπολίτευση, έχει αναφερθεί και σε συγκεκριμένα πρόσωπα που στιγμάτισαν τις δυο περιόδους.

Οι ονομαστικές αναφορές σε πρώην συντρόφους που εξελίχθηκαν σε ορκισμένους εχθρούς δεν ήταν τυχαίες από τον κ. Τσίπρα και έβαλαν το όριο στη συμπόρευση που είχε μαζί τους.

Θέλοντας να εμφυσήσει και έναν αέρα ανανέωσης ο κ. Τσίπρας κάνει λοιπόν σαφές ποιους θα ήθελε δίπλα του.

Έτσι στους απόντες της βραδιάς στο Παλλάς συγκαταλέγονται στελέχη που διετέλεσαν υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο Νίκος Βούτσης.

Αντίθετα με τη πτέρυγα της γραμμής της ριζοσπαστικής αριστεράς, η άλλη πτέρυγα της Νέας Αριστεράς που εργάζεται για την ανασύνταξη και τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων θα δώσει εν μπλοκ το παρών, όπως ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Μερώπη Τζούφη, ο Φερχάτ Οζγκιούρ και η Θεανώ Φωτίου.

Το μήνυμα

Ο Αλέξης Τσίπρα ετοιμάζει έναν ολομέτωπο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω του οποίου επιστρέφει στο παρόν και στα προβλήματα της καθημερινότητας μιλώντας για τις μεγάλες αντιδράσεις που προκαλούν οι πολιτικές Μητσοτάκη.

Ο κ. Τσίπρας, που έχει ήδη προειδοποιήσει για τις αδιέξοδες πολιτικές της ΝΔ, στην παρουσία του βιβλίου αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να μιλήσει και για τα μεγάλα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει και πάλι η χώρα εξαιτίας των επιλογών της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού. Αδιέξοδα που οδήγησαν ήδη μια φορά τη χώρα στην χρεοκοπία και στη μεγάλη οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Σύγκριση πεπραγμένων

Από την ομιλία του κ. Τσίπρα αναμφίβολα δεν θα λείπει η σύγκριση των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.

Στο σημείο αυτό αναμένεται να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών, που εκτίναξαν με τις συνταγές λιτότητας το χρέος, εκτίναξαν την ανεργία στο 27% και κατάργησαν 13 και 14 μισθό και σύνταξη.

Στο ίδιο πλαίσιο θα είναι και η ομιλία που με βάση και το βιβλίο του και θα εστιάσει στο τι παρέλαβε η κυβέρνησή του και στο άφησε πίσω του το 2019.

Ουσιαστικά καταρρίπτοντας τους μύθους γύρω από τη διακυβέρνησή του θα επιχειρήσει όπως άλλωστε και με το βιβλίο του να τονίζει ότι παρέδωσε μια χώρα με καθαρό διάδρομο μετά την επιτυχία του 2018 να βγάλει τη χώρα από την κρίση με τις θυσίες των πολιτών να μην μετατρέπονται σε offshore και απευθείας αναθέσεις.

Το κάλεσμα

Η πολιτική παρέμβαση Τσίπρα αναπόφευκτα θα εξελιχθεί και σε ένα πολιτικό γεγονός καθώς ο κ. Τσίπρας θα απαντήσει και σε όλους όσοι του άσκησαν οξεία κριτική για τα όσα γράφει στο βιβλίο του.

Ταυτόχρονα όμως θα στείλει και ένα ηχηρό μήνυμα στους πολίτες που διαχρονικά εγκαταλείπουν την πολιτική προτείνοντας μια ριζική αναδιάταξη του κοινωνικού γίγνεσθαι με όρους όμως συλλογικής κουλτούρας.