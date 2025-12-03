newspaper
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 09:20
Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή
Ο Τσίπρας παρουσιάζει την Ιθάκη – Η επιστροφή στην πολιτική και το μήνυμα για το αύριο
Πολιτική Γραμματεία 03 Δεκεμβρίου 2025 | 06:20

Ο Τσίπρας παρουσιάζει την Ιθάκη – Η επιστροφή στην πολιτική και το μήνυμα για το αύριο

Η ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα, η σκληρή αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και η σύγκριση πεπραγμένων

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
A
A
Πρόβα ηγεσίας θα είναι για τον Αλέξη Τσίπρα η σημερινή παρουσίαση του βιβλίου του το βράδυ στο κεντρικό θέατρο των Αθηνών.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να δώσει το στίγμα του στην μετά «Ιθάκη» περίοδο με το βιβλίο του να αλλάζει τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.

Η εκδήλωση διεξάγεται σε μια συγκυρία που ο Αλέξης Τσίπρας είδε τον πολιτικό του μέντορα και στήριγμά του από τα πρώτα χρόνια που μπήκε στην πολιτική να φεύγει από τη ζωή.

Θα είναι η πρώτη ουσιαστικά πολιτική κίνηση του κ. Τσίπρα από την οποία θα απουσιάζει ο Αλέκος Φλαμπουράρης για τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα κρατηθεί στην πρώτη σειρά του θεάτρου μια κενή θέση ως ελάχιστος φόρος τιμής.

Παρουσίες

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το στοίχημα για τον κ. Τσίπρα παραμένει η ριζική επανεκκίνησή του.

Μια επανεκκίνηση που περνά μέσα από την αποτίμηση των πεπραγμένων της δικής του διακυβέρνησης και υπό το πρίσμα ότι στο βιβλίο του φρόντισε να τραβήξει τις δικές του διαχωριστικές γραμμές με πρόσωπα και πολιτικές της διακυβέρνησής του.

Σε αυτό το κλίμα πάντως ξεχωριστής σημασίας είναι το ποιοι από τους πρώην συντρόφους του θα δώσουν το παρών στην εκδήλωση της παρουσίας της «Ιθάκης».

Στους παρόντες θα είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στηρίζοντας, όπως είπε και ο ίδιος τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά και μια σειρά κορυφαίων στελεχών που συμπορεύτηκαν με τον κ. Τσίπρα καθ’ όλη τη διάρκεια το τελευταίων δέκα ετών.

Ουσιαστικά το παρών θα δώσει το σύνολο σχεδόν της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Απουσίες

Στο βιβλίο του ο κ. Τσίπρας εκτός από τις διαχωριστικές γραμμές με το παρελθόν και τις επιλογές της διακυβέρνησης ή της περιόδου που ακολούθησε στην αξιωματική αντιπολίτευση, έχει αναφερθεί και σε συγκεκριμένα πρόσωπα που στιγμάτισαν τις δυο περιόδους.

Οι ονομαστικές αναφορές σε πρώην συντρόφους που εξελίχθηκαν σε ορκισμένους εχθρούς δεν ήταν τυχαίες από τον κ. Τσίπρα και έβαλαν το όριο στη συμπόρευση που είχε μαζί τους.

Θέλοντας να εμφυσήσει και έναν αέρα ανανέωσης ο κ. Τσίπρας κάνει λοιπόν σαφές ποιους θα ήθελε δίπλα του.

Έτσι στους απόντες της βραδιάς στο Παλλάς συγκαταλέγονται στελέχη που διετέλεσαν υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο Νίκος Βούτσης.

Αντίθετα με τη πτέρυγα της γραμμής της ριζοσπαστικής αριστεράς, η άλλη πτέρυγα της Νέας Αριστεράς που εργάζεται για την ανασύνταξη και τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων θα δώσει εν μπλοκ το παρών, όπως ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Μερώπη Τζούφη, ο Φερχάτ Οζγκιούρ και η Θεανώ Φωτίου.

Το μήνυμα

Ο Αλέξης Τσίπρα ετοιμάζει έναν ολομέτωπο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω του οποίου επιστρέφει στο παρόν και στα προβλήματα της καθημερινότητας μιλώντας για τις μεγάλες αντιδράσεις που προκαλούν οι πολιτικές Μητσοτάκη.

Ο κ. Τσίπρας, που έχει ήδη προειδοποιήσει για τις αδιέξοδες πολιτικές της ΝΔ, στην παρουσία του βιβλίου αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να μιλήσει και για τα μεγάλα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει και πάλι η χώρα εξαιτίας των επιλογών της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού. Αδιέξοδα που οδήγησαν ήδη μια φορά τη χώρα στην χρεοκοπία και στη μεγάλη οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Σύγκριση πεπραγμένων

Από την ομιλία του κ. Τσίπρα αναμφίβολα δεν θα λείπει η σύγκριση των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.

Στο σημείο αυτό αναμένεται να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών, που εκτίναξαν με τις συνταγές λιτότητας το χρέος, εκτίναξαν την ανεργία στο 27% και κατάργησαν 13 και 14 μισθό και σύνταξη.

Στο ίδιο πλαίσιο θα είναι και η ομιλία που με βάση και το βιβλίο του και θα εστιάσει στο τι παρέλαβε η κυβέρνησή του και στο άφησε πίσω του το 2019.

Ουσιαστικά καταρρίπτοντας τους μύθους γύρω από τη διακυβέρνησή του θα επιχειρήσει όπως άλλωστε και με το βιβλίο του να τονίζει ότι παρέδωσε μια χώρα με καθαρό διάδρομο μετά την επιτυχία του 2018 να βγάλει τη χώρα από την κρίση με τις θυσίες των πολιτών να μην μετατρέπονται σε offshore και απευθείας αναθέσεις.

Το κάλεσμα

Η πολιτική παρέμβαση Τσίπρα αναπόφευκτα θα εξελιχθεί και σε ένα πολιτικό γεγονός καθώς ο κ. Τσίπρας θα απαντήσει και σε όλους όσοι του άσκησαν οξεία κριτική για τα όσα γράφει στο βιβλίο του.

Ταυτόχρονα όμως θα στείλει και ένα ηχηρό μήνυμα στους πολίτες που διαχρονικά εγκαταλείπουν την πολιτική προτείνοντας μια ριζική αναδιάταξη του κοινωνικού γίγνεσθαι με όρους όμως συλλογικής κουλτούρας.

Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Αλλάζει ριζικά το επιχειρείν – Το μήνυμα 5 κορυφαίων επιχειρηματιών

Τεχνητή Νοημοσύνη: Αλλάζει ριζικά το επιχειρείν – Το μήνυμα 5 κορυφαίων επιχειρηματιών

Economy
Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες

Προγραμματική ρελάνς επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, μεγάλο βάρος πέφτει στις συγκοινωνίες και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης

Υπό πίεση από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, το Μαξίμου αναζητεί διέξοδο και τρόπους να «σπάσει» τα μπλόκα - Την ίδια στιγμή σφοδρά είναι τα πυρά που δέχεται από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ
Διπλωματία 03.12.25

Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ

Η λεγόμενη «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» επαναφέρει το τουρκικό αφήγημα περί εθνικής και όχι θρησκευτικής μειονότητας στη Θράκη και μέμφεται τον ΟΗΕ για παραποίηση των επιστολών της

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση του κόμματος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύνταξη
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02.12.25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Πως ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκάλεσε το θυμό του δικαστηρίου – Όλη η κατάθεση
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Πως ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκάλεσε το θυμό του δικαστηρίου για τις υποκλοπές: Όλη η κατάθεση

Ο Παναγιώτης Κούτσιος απέκρυψε ότι ξαναδούλεψε για λογαριασμό της Intellexa το 2023 αμέσως μετά την οικειοθελή αποχώρησή του ένα χρόνο πριν από την εταιρεία. Το δικαστήριο φρόντισε να φρεσκάρει τη μνήμη του και να θυμηθεί ποια ταξίδια έκανε και που για λογαριασμό της εταιρείας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό
«Διαφάνεια» 02.12.25

Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι προστασία του καταναλωτή και όχι βεβαίως κερδοσκοπία λίγων, μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία
Στεγαστική κρίση 02.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά υποκριτικά για επιτυχίες, την ώρα που τα νοικοκυριά παλεύουν να βγάλουν τον μήνα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό
Το μαύρο - άσπρο 02.12.25

Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό

Μετά την ωμή αστυνομική βία κατά των αγροτών στα μπλόκα, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια και ότι δεν θα ανεχτεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου

Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από την πρόταση της πλειοψηφίας, που όμως δεν στηρίχθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αποχώρησαν θεωρώντας κοροϊδία την ακολουθούμενη διαδικασία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου

Με την ίδια την έννοια της πολιτικής στην Ελλάδα φτάνει να ταυτίσει την κυβέρνησή του ο Κυρ. Μητσοτάκης, ο οποίος ποντάρει για άλλη μια φορά στο αφήγημα περί σταθερότητας, προσπαθώντας να ανακόψει την κυβερνητική φθορά. Στη δίνη ακρίβειας, διαφθοράς, αγροτικού το Μαξίμου. Γιατί ο πρωθυπουργός θα καταφύγει πάλι στην πόλωση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φάμελλος: Κυβερνητικά ψέματα τα περί μη βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ – Χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Φάμελλος: Κυβερνητικά ψέματα τα περί μη βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ – Χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων

Η κυβέρνηση θέλει να παραδώσει τα ΕΛΤΑ στα ιδιωτικά συμφέροντα, σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος ενώ βρέθηκε σε κατάστημα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης που έχει κλείσει εδώ και ένα μήνα

Σύνταξη
Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα
Τι ακολουθεί 03.12.25

Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία για την Ουκρανία - Άλυτα τα βασικά ζητήματα

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει διπλωματικός πυρετός, ωστόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφυγε από τη Ρωσία χωρίς συμφωνία - Η κατάσταση επί εδάφους, πόλεμος πληροφοριών για το Ποκρόφσκ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες

Προγραμματική ρελάνς επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, μεγάλο βάρος πέφτει στις συγκοινωνίες και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης
Παράδοξο; 03.12.25

Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης

Ακόμα και σε μια ιστορική ευκαιρία που οι ευρωατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, δυτικοί αναλυτές βλέπουν πως το Πεκίνο προτιμά με «κλειστά μάτια» τη Μόσχα από τις Βρυξέλλες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λούτσα: Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα
Βαρύτατες κατηγορίες 03.12.25

Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στη Λούτσα

Ήταν η δεύτερη και μοιραία φορά που ο νεαρός είχε πιει αλκοόλ κάνοντας ταυτόχρονη χρήση ναρκωτικών ουσιών προτού πιάσει τιμόνι - Στη ΜΕΘ παραμένει η σύντροφος του 24χρονου που ξεψύχησε στη Λούτσα

Σύνταξη
Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης

Υπό πίεση από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, το Μαξίμου αναζητεί διέξοδο και τρόπους να «σπάσει» τα μπλόκα - Την ίδια στιγμή σφοδρά είναι τα πυρά που δέχεται από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ελβετία: Κουλτούρα μετριοπάθειας και δημοψηφίσματα – Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες
5+1 συντριπτικά «Όχι» 03.12.25

Κουλτούρα μετριοπάθειας και ελβετικά δημοψηφίσματα - Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες

Από το 1891 έχει εγκριθεί μόλις το 10% των προτάσεων πολιτών στην Ελβετία - Γιατί καταψηφίζονται πρωτοβουλίες που θα τύγχαναν μεγάλης αποδοχής σε άλλες χώρες της Ευρώπης - Ο ρόλος του Κέντρου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός

Συνέχεια στη δράση στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson με την διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής της League Phase - Ξεχωρίζει το ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εντός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Φεντερίκα Μογκερίνι: Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν – Πώς θα επηρεάσει τη Λάιεν
Κρίση 03.12.25

Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν - Πώς το σκάνδαλο Μογκερίνι επηρεάζει τη Λάιεν

Η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, ελέγχεται για απάτη με κοινοτικά κονδύλια μαζί με τον Στέφανο Σανίνο που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Στο στόχαστρο οι σχέσεις με Λάειν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Παιδική θνησιμότητα: Τρίτη αιτία η ανεπαρκής ανάπτυξη – Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν πριν τα 5 τους
Έρευνα 03.12.25

Τρίτη αιτία παιδικής θνησιμότητας η ανεπαρκής ανάπτυξη - Ένα εκατ. παιδιά ετησίως δεν κλείνουν τα 5 χρόνια

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η ανεπαρκής ανάπτυξη παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την παιδική θνησιμότητα - 880.000 θάνατοι το 2023 - Αφρική και Νότια Ασία οι περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σύνταξη
4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά

Με την πρωτοχρονιά να πλησιάζει, αρχίζουμε τις λίστες με τις αλλαγές που θέλουμε για τη νέα χρονιά. Συχνή επιθυμία είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας προσδοκώντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αν σε απασχολεί η παραγωγικότητα σου, σου έχουμε συμβουλές για να σε βοηθήσουμε

Σύνταξη
Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»
Φιάσκο 03.12.25

Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα πίσω από τις κάμερες στο Χόλιγουντ, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, περνάει μια από τις πιο δύσκολες οικονομικές στιγμές του, μετά το φιάσκο του Megalopolis.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει
Απάντηση στην κυβέρνηση 03.12.25

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φοβίσουν! Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι εθνικοί δρόμοι θα γεμίσουν με τρακτέρ», διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση, απαντώντας στις απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

