newspaper
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Βρυξέλλες: Βανδάλισαν φάτνη γιατί οι μορφές των συμμετεχόντων δεν είχαν πρόσωπο
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025 | 22:22

Βρυξέλλες: Βανδάλισαν φάτνη γιατί οι μορφές των συμμετεχόντων δεν είχαν πρόσωπο

Μια φάτνη, που στόχο είχε να μιλήσει για συμπερίληψη, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Άγνωστοι αποκεφάλισαν το Θείο Βρέφος και έκλεψαν το κεφάλι.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Spotlight

Σφοδρή αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στο Βέλγιο η φάτνη της καλλιτέχνιδας Βικτόρια-Μαρία Γκάγιερ, η οποία έφτιαξε τις φιγούρες της Παναγίας, του Ιωσήφ και του Θείου Βρέφους χωρίς πρόσωπα. Αντί για τα γνωστά πρόσωπα, οι πρωταγωνιστές της Θείας Γέννησης στις Βρυξέλλες έχουν πολύχρωμα υφάσματα, που δημιουργούν ένα μωσαϊκό χωρίς χαρακτηριστικά.

Και έδωσε την αφορμή για μια ακόμη ιδεολογική μάχη σχετικά με τα Χριστούγεννα, την πίστη και τη συμπερίληψη.

Το έργο-φάτνη που τοποθετήθηκε για τα φετινά Χριστούγεννα, έχει προκαλέσει τόση οργή μεταξύ των πιστών, που κάποιος ή κάποιοι αποκεφάλισαν το Θείο Βρέφος και έκλεψαν την κεφαλή. Ο δήμος των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι θα αποκατασταθεί.

Η δημιουργός της φάτνης υποστήριξε ότι η επιλογή αυτή ήταν ένα συνειδητό καλλιτεχνικό σχόλιο. Ένας «συμπεριληπτικός συνδυασμός όλων των τόνων του δέρματος, ώστε ο καθένας να μπορεί να δει τον εαυτό του να αντανακλάται σε αυτές τις μορφές».

Την καλλιτέχνιδα και το έργο της υποστήριξαν τόσο ο δήμαρχος των Βρυξελλών, Φιλίπ Κλοζ, όσο και ο ιερέας του καθεδρικού ναού και μέλος της επιτροπής που επέλεξε τη φάτνη. Το έργο επελέγη έπειτα από καλλιτεχνικό διαγωνισμό. Και οι δύο υποστήριξαν ότι «η χριστανική ουσία της σκηνής παραμένει». Και πως απλώς πρόκειται για μια λιγότερο παραδοσιακή εκδοχή της Θείας Γέννησης. Μάλιστα ο ιερέας της ενορίας, Μπενουά Λομπέ, είπε ότι αν δεν υπάρχει πρόσωπο «οι περαστικοί μπορούν να προβάλουν το δικό τους σε αυτό». Και έτσι να γίνουν «συνδημιουργοί».

«Υφάσματα της Γέννησης»

Το έργο ονομάζεται «Τα Υφάσματα της Γέννησης» (Les Étoffes de la Nativité), ένα παιχνίδι με τη φράση «Τα αστέρια της Γέννησης» (Les Etoiles de la Nativité). Και παρά τις αντιδράσεις, θα παραμείνει στις Βρυξέλλες για τρία χρόνια, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Παρ’ όλα αυτά, οι στρατιώτες του διαδικτύου έχουν ξεσπαθώσει. Χλευάζουν τη φάτνη ως άσχημη, θεωρούν ότι το μήνυμα που περνάει είναι ανησυχητικό, υποτιμά τη χριστιανική πίστη και ότι στόχο είχε «να μην ενοχληθούν οι μουσουλμάνοι».

Αλλά, όπως έγραψε ένας Βέλγος αρθρογράφος και κριτικός τέχνης, τα Χριστούγεννα δεν είναι μια γλυκανάλατη ιστορία. «Είναι η εισβολή του Θεού στην πιο συγκεκριμένη φτώχεια. Ανακυκλωμένα υφάσματα, ταπεινά υφάσματα, ακανόνιστα υλικά: όλα αυτά λένε πολλά για τον Θεό που έρχεται να κατοικήσει στις τσαλακωμένες ζωές μας και όχι σε τακτοποιημένες βιτρίνες καταστημάτων».

Και ο πατέρας Μπενουά Λομπέ σημείωσε στη συνέντευξη Τύπου: «Το έργο και η εμπειρία της Βικτόρια-Μαρία εξυψώνουν και εξευγενίζουν την επισφαλή φύση. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, αγγίζει την ίδια την καρδιά της φάτνης και την καρδιά του χριστιανικού μηνύματος: για εμάς, ο Θεός έρχεται να κατοικήσει στην επισφαλή φύση του κόσμου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: «Ποδαρικό» ο Δεκέμβριος με πτώση του S&P 500, βουτιά 6,5% για Bitcoin

Wall Street: «Ποδαρικό» ο Δεκέμβριος με πτώση του S&P 500, βουτιά 6,5% για Bitcoin

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Economy
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στις ΗΠΑ
Η «βάση» του Πούτιν 01.12.25

Το Κρεμλίνο στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στη Φλόριντα

Οι «εξελίξεις» αυτής της εβδομάδας δεν φέρνουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά· απλά ξεκαθαρίζουν πόσο μακριά παραμένουν από μια τελική συμφωνία για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό
Bundeswehr 01.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό

Φτερά έκαναν 20.000 πυρομαχικά και καπνογόνα από πολιτικό φορτηγό το οποίο είχε ως τελικό προορισμό τον γερμανικό στρατό. Οι αρχές πιστεύουν πως το φορτίο ήταν γνωστό στους δράστες

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής
Κλιματική καταστροφή 01.12.25 Upd: 21:00

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Εκατοντάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι πληγέντες κάτοικοι, ανυπολόγιστο το κόστος.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας
Κόσμος 01.12.25

ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάλεσε τις ΗΠΑ «να πιέζουν λιγότερο το θύμα», ενώ είπε πως το συμφέρον των ΗΠΑ, δεν είναι υποχρεωτικά προς το συμφέρον της ΕΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Το ζήτημα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις δύσκολες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου
Δείτε χάρτη 01.12.25

Το μεγάλο «αγκάθι»: Το θέμα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου

Πώς εξελίχθηκε η συνάντηση στη Φλόριντα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία - Ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη το απόγευμα, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία
Θερμή υποδοχή 01.12.25

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία

Ο πάπας Λέων ΙΔ' βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο -παρά τους βομβαρδισμούς- από όπου απηύθυνε μήνυμα ειρήνης προς τις θρησκευτικές ηγεσίας των κοινοτήτων της χώρας

Σύνταξη
Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»
«Δίχως αμφιβολία» 01.12.25

Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»

Από Ρεπουμπλικάνους γερουσιατές μέχρι και ειδικούς στο Δίκαιο του Πολέμου καταγγέλονται οι ευθύνες κυβερνητικών αξιωματούχων για τις εκτελέσεις ανθρώπων στην Καραϊβική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει
-10% η μετοχή 01.12.25

Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει

Η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία Airbus ανακοίνωσε ότι «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 «εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε». Έτσι επιβεβαίωσε το πρόβλημα σε μεταλλικά πάνελ που τοποθετούνται σε αεροσκάφη.

Σύνταξη
Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.
Στην Καλαβρία 01.12.25

Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.

Κινηματογραφική ληστεία σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας. Άγνωστοι επιτέθηκαν σε θωρακισμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο στο Ρέτζιο, στην Καλαβρία, και άρπαξαν χρυσαφικά αξίας δύο εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα
Ένα απλό τηλεφώνημα 01.12.25

Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο έχει μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Νικολάς Μαδούρο, εν μέσω κλιμάκωσης των απειλών ενάντια στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» στη Ρεάλ Βαλβέρδε
Ποδόσφαιρο 01.12.25

O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» σταρ της Ρεάλ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει τον Φεντερίκο Βαλβέρδε! Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» στοχεύουν σε μια «ηχηρή» μεταγραφή 100 εκατομμυρίων λιρών, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές
Culture Live 01.12.25

«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές

Η επίσημη σύνοψη της σειράς «Diddy: The Reckoning» κάνει λόγο για μια βουτιά στην ζωή «του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, του θρύλου της μουσικής βιομηχανίας και του καταδικασμένου εγκληματία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ατάκα του Μουζακίτη που ξεχώρισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο!»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ατάκα του Μουζακίτη που ξεχώρισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο!»

Η ατάκα του Χρήστου Μουζακίτη που ξεχώρισε κατά την απονομή του Golden Boy Web, ήταν ότι στο πινγκ πονγκ ενδέχεται να είναι ακόμη καλύτερος σε σχέση με το ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα
Θεσσαλονίκη 01.12.25

Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός ενός δίκυκλου αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο - Ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Σύνταξη
Amazon: Η Ευρώπη έκρινε το mega-deal
Μπάσκετ 01.12.25

Η Ευρώπη έκρινε το mega-deal

Η Amazon «κλειδώνει» τα δικαιώματα NBA στις ΗΠΑ χάρη στη δύναμη της Prime Video στην ευρωπαϊκή αγορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στις ΗΠΑ
Η «βάση» του Πούτιν 01.12.25

Το Κρεμλίνο στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στη Φλόριντα

Οι «εξελίξεις» αυτής της εβδομάδας δεν φέρνουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά· απλά ξεκαθαρίζουν πόσο μακριά παραμένουν από μια τελική συμφωνία για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ
Διπλωματία 01.12.25

Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ

Τι ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση του ΑΗΙ για την συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου αλλά και της Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ναδάλ for President
Άλλα Αθλήματα 01.12.25

Ναδάλ for President

Από τα 22 Grand Slam στο πάθος για τους Blancos - Ο Ράφα Ναδάλ μιλά για το μέλλον, τον Φλορεντίνο, τη Μαδρίτη και τον δεσμό ζωής με τη Ρεάλ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά πρόβαλε στην τηλεδιάσκεψη τόσο την αποβολή του Μεϊτέ όσο και την αποβολή του Λιάσου, που είναι παρόμοιες φάσεις, και οι ρέφερι έμειναν άφωνοι

Βάιος Μπαλάφας
Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ
Ελλάδα 01.12.25

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα - Ελέγχεται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό
Bundeswehr 01.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό

Φτερά έκαναν 20.000 πυρομαχικά και καπνογόνα από πολιτικό φορτηγό το οποίο είχε ως τελικό προορισμό τον γερμανικό στρατό. Οι αρχές πιστεύουν πως το φορτίο ήταν γνωστό στους δράστες

Σύνταξη
Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»

Ο Ιβάν Σαββίδης μιλώντας στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπογράμμισε τη σημασία που έχει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου ώστε οι ασπρόμαυροι να αναδειχθούν πρωταθλητές.

Σύνταξη
Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas
English edition 01.12.25

Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas

Farmers across Greece stage road blockades over unpaid subsidies, sending messages to the government while tensions rise with authorities and new protests are planned nationwide

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο