Βρυξέλλες: Βανδάλισαν φάτνη γιατί οι μορφές των συμμετεχόντων δεν είχαν πρόσωπο

Σφοδρή αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στο Βέλγιο η φάτνη της καλλιτέχνιδας Βικτόρια-Μαρία Γκάγιερ, η οποία έφτιαξε τις φιγούρες της Παναγίας, του Ιωσήφ και του Θείου Βρέφους χωρίς πρόσωπα. Αντί για τα γνωστά πρόσωπα, οι πρωταγωνιστές της Θείας Γέννησης στις Βρυξέλλες έχουν πολύχρωμα υφάσματα, που δημιουργούν ένα μωσαϊκό χωρίς χαρακτηριστικά.

Και έδωσε την αφορμή για μια ακόμη ιδεολογική μάχη σχετικά με τα Χριστούγεννα, την πίστη και τη συμπερίληψη.

Το έργο-φάτνη που τοποθετήθηκε για τα φετινά Χριστούγεννα, έχει προκαλέσει τόση οργή μεταξύ των πιστών, που κάποιος ή κάποιοι αποκεφάλισαν το Θείο Βρέφος και έκλεψαν την κεφαλή. Ο δήμος των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι θα αποκατασταθεί.

Η δημιουργός της φάτνης υποστήριξε ότι η επιλογή αυτή ήταν ένα συνειδητό καλλιτεχνικό σχόλιο. Ένας «συμπεριληπτικός συνδυασμός όλων των τόνων του δέρματος, ώστε ο καθένας να μπορεί να δει τον εαυτό του να αντανακλάται σε αυτές τις μορφές».

Την καλλιτέχνιδα και το έργο της υποστήριξαν τόσο ο δήμαρχος των Βρυξελλών, Φιλίπ Κλοζ, όσο και ο ιερέας του καθεδρικού ναού και μέλος της επιτροπής που επέλεξε τη φάτνη. Το έργο επελέγη έπειτα από καλλιτεχνικό διαγωνισμό. Και οι δύο υποστήριξαν ότι «η χριστανική ουσία της σκηνής παραμένει». Και πως απλώς πρόκειται για μια λιγότερο παραδοσιακή εκδοχή της Θείας Γέννησης. Μάλιστα ο ιερέας της ενορίας, Μπενουά Λομπέ, είπε ότι αν δεν υπάρχει πρόσωπο «οι περαστικοί μπορούν να προβάλουν το δικό τους σε αυτό». Και έτσι να γίνουν «συνδημιουργοί».

«Υφάσματα της Γέννησης»

Το έργο ονομάζεται «Τα Υφάσματα της Γέννησης» (Les Étoffes de la Nativité), ένα παιχνίδι με τη φράση «Τα αστέρια της Γέννησης» (Les Etoiles de la Nativité). Και παρά τις αντιδράσεις, θα παραμείνει στις Βρυξέλλες για τρία χρόνια, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Παρ’ όλα αυτά, οι στρατιώτες του διαδικτύου έχουν ξεσπαθώσει. Χλευάζουν τη φάτνη ως άσχημη, θεωρούν ότι το μήνυμα που περνάει είναι ανησυχητικό, υποτιμά τη χριστιανική πίστη και ότι στόχο είχε «να μην ενοχληθούν οι μουσουλμάνοι».

Αλλά, όπως έγραψε ένας Βέλγος αρθρογράφος και κριτικός τέχνης, τα Χριστούγεννα δεν είναι μια γλυκανάλατη ιστορία. «Είναι η εισβολή του Θεού στην πιο συγκεκριμένη φτώχεια. Ανακυκλωμένα υφάσματα, ταπεινά υφάσματα, ακανόνιστα υλικά: όλα αυτά λένε πολλά για τον Θεό που έρχεται να κατοικήσει στις τσαλακωμένες ζωές μας και όχι σε τακτοποιημένες βιτρίνες καταστημάτων».

Και ο πατέρας Μπενουά Λομπέ σημείωσε στη συνέντευξη Τύπου: «Το έργο και η εμπειρία της Βικτόρια-Μαρία εξυψώνουν και εξευγενίζουν την επισφαλή φύση. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, αγγίζει την ίδια την καρδιά της φάτνης και την καρδιά του χριστιανικού μηνύματος: για εμάς, ο Θεός έρχεται να κατοικήσει στην επισφαλή φύση του κόσμου».