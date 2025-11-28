view
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
28 Νοεμβρίου 2025 | 13:48
Eνσωμάτωση

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Vita.gr
Σπαρακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Τυμπάκι κατά τη διάρκεια της κηδείας του 19χρονου Ραφαήλ, του νεαρού στρατιώτη που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα στο Πεδίο Βολής της Ρόδου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης.

«Σε ευχαριστώ γι’ αυτές τις πέντε μέρες που περάσαμε μαζί στη Ρόδο» ανέφερε ο πατέρας του 19χρονου στον επικήδειο που εκφώνησε

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, παρουσία μεταξύ άλλων του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστρατήγου Γεώργιου Κωστίδη, του Διοικητή της ΑΣΔΑΑΜ Αντιστρατήγου Δημητρίου Βακεντή, του Διοικητή της 44 Στρατιωτικής Διοικήσεως Ταξιάρχου Θεόδωρου Δρακόπουλου, ανώτερων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και των άλλων Όπλων, τοπικών φορέων όλων των βαθμίδων και πλήθος κόσμου.

Σύμφωνα με patris.gr, από νωρίς το πρωί της Παρασκευής  συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στον ιερό ναό, για να αποχαιρετήσουν τον 19χρονο και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του.

Το στρατιωτικό άγημα έξω από τον ναό, απέδωσε τιμές, ενώ η είσοδος της σορού του 19χρονου στην εκκλησία έγινε υπό τους ήχους της μπάντας του Στρατού. Παράλληλα, οι καμπάνες χτυπούσαν πένθιμα, οι παρευρισκόμενοι κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα ενώ το φέρετρο ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία.

Φτάνοντας ο τραγικός πατέρας στον Ιερό Ναό, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και απηύθυνε ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη της αντιπροσωπείας της Frontex, που έδωσαν το «παρών» στην τελετή.

«Σε ευχαριστώ γι’ αυτές τις πέντε μέρες που περάσαμε μαζί στη Ρόδο» ανέφερε ο πατέρας του Μανώλης Γαλυφιανάκης στον επικήδειο που εκφώνησε.

Ο ηγούμενος της Ιερής Μονής Βροντησίου, Τιμόθεος, που έψαλε στην αποχαιρετιστήρια τελετή, συγκίνησε τους παρευρισκόμενους λέγοντας πως «αυτούς που αγαπά ο Θεός, τους παίρνει λίγο πιο νωρίς κοντά του, Γιάννα, Μανώλη, Αλίκη… Να δώσει ο Θεός υπομονή, γιατί με τη λογική κανείς συνθλίβεται, και μάλιστα το τραγικότερο θέαμα είναι όταν ο γονιός καλείται να αποχαιρετήσει νωρίτερα το παιδί του».

Στην «καθαρή ψυχή» και στο «υψηλό φρόνημα» του 19χρονου στάθηκε ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ, εκφωνώντας επίσης επικήδειο.

«Σε κάθε χτύπο από τις καμπάνες που ηχούν πένθιμα, οι καρδιές όλων ραγίζουν.  Υπήρξες ένας νέος με όνειρα · όταν το καθήκον σε κάλεσε στάθηκες όρθιος, σταθερός και αφοσιωμένος υπηρετώντας την πατρίδα με γενναιότητα και αξιοπρέπεια. (…)Αποχαιρετούμε έναν φύλακα της πατρίδας έναν άνθρωπο που τίμησε τον όρκο του μέχρι την τελευταία του πνοή. Μαζί με τον πόνο, κρατάμε και την υπόσχεση ότι το όνομά σου δεν θα χαθεί . Θα θυμόμαστε για πάντα το χαμόγελο, το χαρακτήρα και τη γενναιότητά του».

Στο κοιμητήριο εκτυλίχθηκαν ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές. Το τιμητικό άγημα απέδωσε τιμές με τρεις συνεχείς ριπές, ενώ οι παρευρισκόμενοι ψέλνανε τον Εθνικό Ύμνο καθώς ο 19χρονος οδηγούνταν στην τελευταία του κατοικία, σε μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού.

Θλίψη στο Τυμπάκι

Από νωρίς το πρωί, έξω από την εκκλησία τοποθετήθηκαν δεκάδες στεφάνια, ανάμεσά τους και αυτά του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, καθώς και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Συγκινητικά είναι τα λόγια των φίλων του αδικοχαμένου Ραφαήλ, που μίλησαν πριν από την έναρξη της νεκρώσιμης ακολουθίας, περιγράφοντας το χαμόγελο και την καλοσύνη που τον συνόδευαν σε κάθε του βήμα.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Ανάμεσά τους, ο Αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, καθώς και ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης.

Παρόντες ήταν επίσης ο διοικητής της 95ης Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιαννης, και ο διοικητής της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Τον επικήδειο λόγο ανέλαβε να εκφωνήσει ο αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ και διοικητής του 19χρονου στη Ρόδο, ο οποίος αποχαιρετά τον Ραφαήλ εκ μέρους της μονάδας του.

Για την απόδοση στρατιωτικών τιμών, παρατάχθηκε από νωρίς στον αύλειο χώρο της εκκλησίας άγημα αποτελούμενο από διμοιρία 18 ανδρών, ενώ ομάδα 6 στρατιωτών με επικεφαλής αξιωματικό θα παραταχθεί στο νεκροταφείο, όπου θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες τιμές κατά την ταφή του νεαρού.

Business
Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
Βίντεο 28.11.25

Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής των γυναικών στον πολιτισμό, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας χάρισαν στο «Nos voix pour toutes» μια συγκινητική ερμηνεία του «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σύνταξη
Πάπας Λέων: Ιστορική συνάντηση με Βαρθολομαίο στον τόπο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά
Υψηλός συμβολισμός 28.11.25

Ιστορική συνάντηση Πάπα με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον τόπο της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά

Μήνυμα ενότητας από τους Προκαθήμενους των δύο Εκκλησιών - Πάπας και Πατριάρχης συναντώνται στις 14:30 στη Νίκαια για τους εορτασμούς από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο - Κοινή προσευχή στο Φανάρι

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια
Ελλάδα 27.11.25

Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια

Συνελήφθη ένας αλλοδαπός που μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγισε τα θύματα και τους έπεισε να έρθουν από διάφορες χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, για να εργαστούν με καλές αμοοβές και νόμιμη διαμονή

Σύνταξη
Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι
Ελλάδα 27.11.25

Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι

Με χειροκροτήματα και κόρνες υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι το αγαπητό παιδί της περιοχής, που έχασε τη ζωή του πρόωρα και αδόκητα στην μονάδα που υπηρετούσε στη Ρόδο.

Σύνταξη
Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό
Κακοκαιρία «Adel» 27.11.25

Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό

Σπίτια βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στα Τζουμέρκα και ειδικότερα στα Άγναντα. Κίνδυνος το φαινόμενο να συνεχιστεί

Σύνταξη
MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής
Pure Magic 27.11.25

MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής

Οι πιο εκρηκτικές, τρυφερές και θεατρικές στιγμές του MadWalk 2025 έδωσαν στη φετινή διοργάνωση τον χαρακτήρα μιας αληθινής υπερπαραγωγής, με Καγιά–Ρουβά, Μαζωνάκη, Loreen και πλήθος celebrities να μετατρέπουν τη βραδιά σε ένα show που θα μείνει αξέχαστο

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις στην Αττική για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης – Κατασχέθηκαν 480 πίνακες, βρέθηκαν όπλα
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ 27.11.25

Δύο συλλήψεις στην Αττική για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης – Κατασχέθηκαν 480 πίνακες, βρέθηκαν όπλα

Οι συλληφθέντες είχαν και πλαστογραφημένους πίνακες γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τη CIA και τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν
ΗΠΑ 27.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τον αμερικανικό στρατό και τη CIA - Βίντεο από τη σύλληψή του

Το κίνητρο δράστη της επίθεσης ενάντια στην εθνοφρουρά, παραμένει προς το παρόν άγνωστο - Ο Τραμπ πάντως προεξόφλησε ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια και στοχοποίησε τους μετανάστες

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112
Φωτογραφίες και βίντεο 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία από την κακοκαιρία - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112

Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα την Κέρκυρα που ακόμα μετρά τις πληγές της - Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αιτωλοακαρνανία

Σύνταξη
Δύο μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Δύο νεκροί 26.11.25 Upd: 00:33

Δύο μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο

Δύο ένστολοι στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο. Aνακοινώθηκε από τον κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνια πως έχασαν τη ζωή τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Κόσμος 28.11.25

Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε για τους αιτούντες άσυλο πως «δικαιούνται προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτή θα πρέπει να δοθεί με τη συνήθη διαδικασία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία
Στενεύει ο κλοιός 28.11.25

Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία

Το σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα στην Ουκρανία πλήττει τις φιλοδοξίες του Κιέβου για ένταξη στην ΕΕ. Οι Βρυξέλλες καλούν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να οδηγήσει στη δικαιοσύνη συνεργάτες του.

Σύνταξη
Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» – «Ήταν ανατριχιαστικό»
Τι θα γινόταν αν... 28.11.25

Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» - «Ήταν ανατριχιαστικό»

Ο στενότερος συνεργάτης της Νταϊάνα — ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της Πάτρικ Τζέφσον — πιστεύει ότι ο γάμος της δεν θα είχε καταστραφεί αν δεν είχε γίνει η συγκλονιστική συνέντευξη στο Panorama του BBC.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Νεανική αισιοδοξία 28.11.25

Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, παρ΄όλα αυτά οι νέοι δεν φαίνεται να απογοητεύονται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion: Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία – Θύματα κάτω των 12 ετών
Τα στοιχεία 28.11.25

Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion – Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία - Θύματα κάτω των 12 ετών

Ανησυχητική αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής εκβίασης (sextortion) ανηλίκων παγκοσμίως - Τι δείχνουν οι τελευταίες έρευνες - Ο ρόλος της τεχνολογίας και των ΑΙ εργαλείων - Γιατί σιωπούν τα θύματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη
Σίριαλ 28.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη

«Φωτιές» άναψε το δημοσίευμα από τα παλιά, που έδειξε στη Βουλή χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να αποδείξει την κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη με τον «Φραπέ» του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν
Σεξουαλική βία 28.11.25

«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν

Στο Aweil, γυναίκες και κορίτσια περιγράφουν πώς ομαδικοί βιασμοί, απαγωγές και δολοφονίες τις ανάγκασαν να φύγουν από το Σουδάν. Η σεξουαλική βία δεν ήταν σκιά του πολέμου, αλλά ο πυρήνας του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΗΕ: Ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν
Σκληρές εικόνες 28.11.25

Ο ΟΗΕ ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

Δύο Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της αστυνομίας και του στρατού του Ισραήλ την ώρα που παραδίδονταν στις δυνάμεις ασφαλείας της Τζενίν

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 321 νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι, πόλεις βυθισμένες στο νερό
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 28.11.25

Τουλάχιστον 321 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία – Πόλεις βυθισμένες στο νερό

Χιλιάδες άνθρωποι σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Μαλαισία παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους ή παγιδευμένοι στα νερά των πλημμυρών από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ασία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης
«Παρακμή» 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας είναι μεγάλες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
