27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Χονγκ Κονγκ: Στους 83 οι νεκροί από τους φλεγόμενους πύργους – Συγκλονιστικές μαρτυρίες ενοίκων
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 19:46

Χονγκ Κονγκ: Στους 83 οι νεκροί από τους φλεγόμενους πύργους – Συγκλονιστικές μαρτυρίες ενοίκων

Δεν είναι ακόμα σαφές πόσα άτομα παραμένουν αγνοούμενα ή παγιδευμένα στο Wang Fuk Court του Χονγκ Κονγκ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας: Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε;

Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας: Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε;

Spotlight

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στο πολυώροφο συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ, στην φονικότερη πυρκαγιά τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 83 άτομα έχουν χάσει τη ζωή του ενώ περισσότεροι από 300 αγνοούνται.

Διασώστες με φακούς περνούσαν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα στους καμένους πύργους, καθώς πυκνός καπνός συνέχιζε να βγαίνει από κάποια παράθυρα του συγκροτήματος Wang Fuk Court στο Χονγκ Κονγκ.

Δεν είναι ακόμα σαφές πόσα άτομα παραμένουν αγνοούμενα ή παγιδευμένα.

Οι αρχές δεν έδωσαν πληροφορίες για τα αγνοούμενα άτομα ή για το πόσα άτομα παρέμεναν μέσα στα κατεστραμμένα κτίρια την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η πυρκαγιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε σε μπαμπού σκαλωσιές και δίχτυα κατασκευής και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε επτά από τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος. Οι πυρκαγιές σε τέσσερα κτίρια έχουν κατασβεστεί πλήρως, ενώ τα υπόλοιπα τρία κτίρια είναι υπό έλεγχο, ανέφεραν οι αρχές το απόγευμα της Πέμπτης.

Εντόπισαν ζωντανό έναν άνδρα

Οι πυροσβέστες που επιχειρούν στους ουρανοξύστες δεν πίστευαν στα μάτια τους, όταν περίπου στις 18:00 τοπική ώρα της Πέμπτης εντόπισαν ζωντανό έναν άνδρα στον 16ο όροφο του Wang Tai House.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την υγεία του και τον τρόπο που κατάφερε να παραμείνει ζωντανός, με τις Αρχές να σημειώνουν ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Κρατήσου». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που είπε ο κ. Τσανγκ στη σύζυγό του, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο πολυώροφο συγκρότημα διαμερισμάτων στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ.

Ήταν περίπου 15:00 τοπική ώρα  την Τετάρτη, όταν έλαβε το πανικόβλητο τηλεφώνημα της συζύγου του. Του είπε ότι δεν μπορούσε να βγει από το διαμέρισμά τους με τη γάτα τους.

Έτρεξε από τη δουλειά στο σπίτι και είδε το 31όροφο του κτίριο να καίγεται και μαύρος καπνό να βγαίνει από αυτό.

Σχεδόν 300 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται – η σύζυγος του κ. Τσανγκ είναι μεταξύ των πολλών αγνοουμένων.

Το BBC μίλησε με αρκετούς κατοίκους που δεν ήταν στο σπίτι τους ή κατάφεραν να διαφύγουν εγκαίρως. Μερικοί, όπως ο κ. Τσανγκ, περίμεναν έξω από τα φλεγόμενα κτίρια. Κανείς δεν τους προειδοποίησε για τον κίνδυνο, όπως είπαν όλοι στο BBC.

Ο κ. Τσανγκ, 45 ετών, και ο αδελφός του, πέρασαν την Τετάρτη το βράδυ στο δρόμο, ρωτώντας δεκάδες φορές τους πυροσβέστες για νεότερα, αλλά αυτοί δεν μπορούσαν να τους δώσουν καμία πληροφορία.

Όλο αυτό το διάστημα, είπε, αυτός και η σύζυγός του συνέχιζαν να τηλεφωνούν ο ένας στον άλλο, ανήσυχοι και φοβισμένοι. Εκείνη του είπε ότι ήταν έτοιμη να λιποθυμήσει, καθώς ο καπνός γινόταν όλο και πιο πυκνός.

«Πιθανότατα λιποθύμησε», είπε δακρυσμένος  ο κ. Τσανγκ λέγοντας «δεν τολμώ να την ξαναπάρω».

Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, σχεδόν το 40% των κατοίκων του Wang Fuk Court είναι ηλικίας 65 ετών και άνω.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους φοβούνται ότι τόσοι πολλοί κάτοικοι παγιδεύτηκαν – επειδή είναι ηλικιωμένοι και είναι λιγότερο πιθανό να κατάφεραν να βγουν γρήγορα.

Η 40χρονη κ. Φανγκ δεν έχει καταφέρει να βρει ακόμα τη μητέρα της. Αυτή και οι γονείς της μετακόμισαν στο συγκρότημα μόλις πέρυσι, λόγω της θέας προς τη θάλασσα. Ο πατέρας της και η ίδια ήταν στη δουλειά όταν ξέσπασε η φωτιά.

Η κ. Φανγκ έλαβε ένα τηλεφώνημα από τη γειτόνισσά της, η οποία της είπε ότι κρυβόταν με τη μητέρα της μέσα σε μια τουαλέτα. Ωστόσο, έχασαν την επαφή τους τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Παρόλα αυτά, η κ. Φανγκ δεν χάνει την ελπίδα της: «Θα σκεφτούμε τα επόμενα βήματά μας αφού βγει η μαμά μου».

Ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία, αλλά λέει ότι εξοργίστηκε όταν την πήραν τηλέφωνο για να τη ρωτήσουν αν ήταν πιθανό η μητέρα της να είχε καταφέρει να διαφύγει με κάποιο τρόπο.

Ζήτησε να μάθει πώς ήταν δυνατόν αυτό: «Ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς πόσο σοβαρά έχει καεί το Wang Cheong House!»

Τρεις συλλήψεις για εγκληματική αμέλεια

Οι Αρχές στο Χονγκ Κονγκ ξεκίνησαν τις πρώτες συλλήψεις. Για εγκληματική αμέλεια, που ίσως έχει κοστίσει τη ζωή πολλών εκατοντάδων ανθρώπων.

Τρία στελέχη της κατασκευαστικής εταιρίας έχουν συλληφθεί, ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αξιωματούχοι δηλώνουν πως η κόλαση μπορεί να προκλήθηκε από υλικά που δεν πληρούν τους κανονισμούς ασφάλειας  και εγκληματική αμέλεια, αναφέρει το ρεπορτάζ της DW.

Σαν από θαύμα, ο 8ος πύργος παραμένει άθικτος από την πυρκαγιά, που συγκλονίζει τον Χονγκ Κονγκ.

Πολλοί κάτοικοι είχαν αντιταχθεί στο έργο λόγω του κόστους, αλλά αυτό προχώρησε. Οι αρχές έχουν πλέον συλλάβει τρία στελέχη της κατασκευαστικής εταιρείας, επικαλούμενες «βαριά αμέλεια». Η αστυνομία αναφέρει ότι τα πλέγματα και τα πλαστικά φύλλα που χρησιμοποιήθηκαν στις σκαλωσιές ήταν κατώτερα των προδιαγραφών και ότι τα παράθυρα ήταν τυλιγμένα με εύφλεκτο πολυστυρένιο.

Η γιαγιά Τσαν, κάτοικος του συγκροτήματος στο Χονγκ Κονγκ, λέει ότι φοβόταν από την αρχή της ανακαίνισης πέρυσι, λόγω της κλίμακας της, και ότι κατά καιρούς είχε παρατηρήσει μυρωδιά καμένου. «Θα συμβεί κάτι αν μείνω στο σπίτι;» ρώτησε κάποτε την κόρη της.

Η 72χρονη ήταν μόνη στο σπίτι όταν ξέσπασε η φωτιά, αλλά το έμαθε μόνο όταν την πήρε τηλέφωνο η κόρη της, που ταξίδευε στη Νότια Κορέα. Λέει ότι κατάφερε να βγει ζωντανή επειδή η κόρη της της είπε να φύγει.

Το ίδιο συνέβη και με την 82χρονη γιαγιά Γου. Όταν ξέσπασε η φωτιά, έπαιζε μαχγόνγκ, ένα δημοφιλές παιχνίδι, με τους γείτονές της. Δεν προειδοποιήθηκαν από συναγερμό, αλλά από τους συζύγους τους που τους τηλεφώνησαν.

Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς
Ουάσινγκτον 27.11.25

Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς

Ο ύποπτος Αφγανός που συνελήφθη για την επίθεση εναντίον της Εθνοφρουράς, συνεργαζόταν με τη CIA στο Αφγανιστάν και έφυγε το 2021 με τον αμερικανικό στρατό. Το FBI ερευνά το κίνητρο της επίθεσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισχυρός στρατός στην Ουκρανία ακόμη και με συμφωνία ειρήνης, λέει ο Μερτς
«Εγγυήσεις ασφαλείας» 27.11.25

Ισχυρός στρατός στην Ουκρανία ακόμη και με συμφωνία ειρήνης, λέει ο Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι διακυβεύονται τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα ουκρανικά συμφέροντα, επισήμανε ότι το θέμα των εγγυήσεων συζητείται με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια
22,1 δισ. ευρώ 27.11.25

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια

Προϋπολογισμό-ρεκόρ και διευρυμένη εντολή, ώστε να περιλαμβάνει και την άμυνα, θα έχει στο εξής ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Η απόφαση ελήφθη ΗΠΑ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να αντιμετωπίσουν την στεγαστική κρίση για να νικήσουν την ακροδεξιά
Καμπανάκι κινδύνου 27.11.25

Πώς σταματάς την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη; Χτίζεις σπίτια!

Τον τελευταίο χρόνο, τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη έχουν αξιοποιήσει την απογοήτευση για την έλλειψη στέγασης, για να επιτύχουν σημαντικά εκλογικά κέρδη. Όποιος βρει λύση στην στεγαστική κρίση θα σταματήσει την άνοδο της ακροδεξιάς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ελβετοί επιχειρηματίες προσέφεραν δώρα στον Τραμπ – Αντίδραση από βουλευτές, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη
Για να διεξαχθεί έρευνα 27.11.25

Ελβετοί επιχειρηματίες προσέφεραν δώρα στον Τραμπ – Αντίδραση από βουλευτές, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη

Ένα επιτραπέζιο ρολόι μάρκας Rolex και μία προσωποποιημένη ράβδος χρυσού που δέσποζαν στο γραφείο του προέδρου στον Λευκό Οίκο είχαν τραβήξει την προσοχή των ελβετικών και αμερικανικών ΜΜΕ

Σύνταξη
Ισπανία: Προφυλακίστηκαν πρώην υπουργός και σύμβουλός του, κατηγορούμενοι για σκάνδαλο διαφθοράς
«Σκάνδαλο Κόλντο» 27.11.25

Ισπανία: Προφυλακίστηκαν πρώην υπουργός και σύμβουλός του, κατηγορούμενοι για σκάνδαλο διαφθοράς

Δικαστήριο στην Ισπανία διέταξε την προφυλάκιση του πρώην υπουργού Χοσέ Λούις Άμπαλος και του συμβούλου του Κόλντο Γκαρθία, για σκάνδαλο σχετικά με την προμήθεια μασκών στην πανδημία.

Σύνταξη
Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»
Ρωσικοί όροι 27.11.25

Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατέστησε σαφές ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν γίνουν δεκτοί οι ρωσικοί όροι. Και προειδοποίησε την Ευρώπη ότι, αν αγγίξει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Μόσχα θα αντιδράσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
Η απάντηση 27.11.25

Ρωσία σε Κάλας: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»

Η Ρωσία απάντησε στην Κάγια Κάλας - Η Μαρία Ζαχάροβα τονίζει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα στα εδάφη της δεν είναι αποδεκτοί όροι

Σύνταξη
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τουρκία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας
«Χαλύβδινος Θόλος» 27.11.25

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας

Η Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, η ανώτατη αρχή αμυντικής βιομηχανίας στην Τουρκία, δήλωσε πως οι τουρκικές εταιρίες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Τραμπ: Σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο – Πόσο θα στοιχίσει;
Στον Λευκό Οίκο 27.11.25

Ο Τραμπ σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού - Πόσο θα στοιχίσει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον αρχιτέκτονα που επέλεξε για να σχεδιάσει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου σχετικά με το μέγεθος του έργου

Σύνταξη
Ρωσία: Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022
Δήλωναν αθώοι 27.11.25

Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη στη Ρωσία για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022

Οι οκτώ άνδρες, οι οποίοι είχαν δηλώσει αθώοι για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, δικάζονταν κεκλεισμένων των θυρών από τον Φεβρουάριο στο Ροστόφ στη νότια Ρωσία

Σύνταξη
Γάζα: «Είναι εφιάλτης, όχι εκεχειρία» – Στον αέρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας
Αδιέξοδο 27.11.25

«Είναι εφιάλτης, όχι εκεχειρία» - Στον αέρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας - Τι ζητούν οι άραβες μεσολαβητές από τον Τραμπ

Οι ΗΠΑ πρέπει να πιέσουν το Ισραήλ να αποσυρθεί από τη Γάζα για να αφοπλιστεί η Χαμάς διαμηνύουν οι άραβες μεσολαβητές στον Τραμπ ενώ οι συνομιλίες για την επόμενη φάση έχουν βαλτώσει

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
JP Morgan ‘Bullish’ on Greek Bonds in 2026
English edition 27.11.25

JP Morgan ‘Bullish’ on Greek Bonds in 2026

JP Morgan estimates that Greece has recorded significant progress in fiscal consolidation since the financial crisis, noting the country’s economy is slightly “overpriced” in the context of its investment model

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;

«Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του 'Φραπέ' παρά τα αδιάψευστα στοιχεία», επιμένει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου
Conference League 27.11.25

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται
«Ex gratia» 27.11.25

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι τα ιδρύματα που χρηματοδοτεί - όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη- θα εξαιρούνται από τη νέα νομοθεσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν
Europa League 27.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μπραν, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις
Europa League 27.11.25

LIVE: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις

LIVE: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Μίντιλαντ
Europa League 27.11.25

LIVE: Ρόμα – Μίντιλαντ

LIVE: Ρόμα – Μίντιλαντ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Μίντιλαντ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Κρήτη: Επιτέθηκε με 50 μαχαιριές στον πατέρα του, αλλά δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας – Τι αποφάσισε το Εφετείο
Ελλάδα 27.11.25

Μαχαίρωσε 50 φορές τον πατέρα του, όμως δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας - Τι αποφάσισε το Εφετείο Κρήτης

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης μετέτρεψε την κατηγορία σε απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή
Υπ. Ανάπτυξης 27.11.25

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε πως ενισχύεται η διαφάνεια και δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος, ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη
Media 27.11.25

Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη

Το Capital Link Invest in Greece Forum, το μακροβιότερο επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν
Europa League 27.11.25

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν

Αυτές είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο ματς της 5ης αγωνιστικής του Europa League κόντρα στη Μπραν.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως

«Ζητάτε από τον λαό, αφού πρώτα τον γδάρατε, να σας πει κι ευχαριστώ για τα ψίχουλα που του επιστρέφετε» σημείωσε ο Κουτσούμπας στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σύνταξη
Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γκαρντίνι
Βόλεϊ 27.11.25

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γκαρντίνι

Επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού αποτελεί ο Αντρέα Γκαρντίνι, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια
Ελλάδα 27.11.25

Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια

Συνελήφθη ένας αλλοδαπός που μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγισε τα θύματα και τους έπεισε να έρθουν από διάφορες χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, για να εργαστούν με καλές αμοοβές και νόμιμη διαμονή

Σύνταξη
