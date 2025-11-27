Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στο πολυώροφο συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ, στην φονικότερη πυρκαγιά τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 83 άτομα έχουν χάσει τη ζωή του ενώ περισσότεροι από 300 αγνοούνται.

Διασώστες με φακούς περνούσαν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα στους καμένους πύργους, καθώς πυκνός καπνός συνέχιζε να βγαίνει από κάποια παράθυρα του συγκροτήματος Wang Fuk Court στο Χονγκ Κονγκ.

Δεν είναι ακόμα σαφές πόσα άτομα παραμένουν αγνοούμενα ή παγιδευμένα.

Οι αρχές δεν έδωσαν πληροφορίες για τα αγνοούμενα άτομα ή για το πόσα άτομα παρέμεναν μέσα στα κατεστραμμένα κτίρια την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η πυρκαγιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε σε μπαμπού σκαλωσιές και δίχτυα κατασκευής και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε επτά από τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος. Οι πυρκαγιές σε τέσσερα κτίρια έχουν κατασβεστεί πλήρως, ενώ τα υπόλοιπα τρία κτίρια είναι υπό έλεγχο, ανέφεραν οι αρχές το απόγευμα της Πέμπτης.

Εντόπισαν ζωντανό έναν άνδρα

Οι πυροσβέστες που επιχειρούν στους ουρανοξύστες δεν πίστευαν στα μάτια τους, όταν περίπου στις 18:00 τοπική ώρα της Πέμπτης εντόπισαν ζωντανό έναν άνδρα στον 16ο όροφο του Wang Tai House.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την υγεία του και τον τρόπο που κατάφερε να παραμείνει ζωντανός, με τις Αρχές να σημειώνουν ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Κρατήσου». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που είπε ο κ. Τσανγκ στη σύζυγό του, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο πολυώροφο συγκρότημα διαμερισμάτων στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ.

Ήταν περίπου 15:00 τοπική ώρα την Τετάρτη, όταν έλαβε το πανικόβλητο τηλεφώνημα της συζύγου του. Του είπε ότι δεν μπορούσε να βγει από το διαμέρισμά τους με τη γάτα τους.

Έτρεξε από τη δουλειά στο σπίτι και είδε το 31όροφο του κτίριο να καίγεται και μαύρος καπνό να βγαίνει από αυτό.

Σχεδόν 300 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται – η σύζυγος του κ. Τσανγκ είναι μεταξύ των πολλών αγνοουμένων.

Το BBC μίλησε με αρκετούς κατοίκους που δεν ήταν στο σπίτι τους ή κατάφεραν να διαφύγουν εγκαίρως. Μερικοί, όπως ο κ. Τσανγκ, περίμεναν έξω από τα φλεγόμενα κτίρια. Κανείς δεν τους προειδοποίησε για τον κίνδυνο, όπως είπαν όλοι στο BBC.

Ο κ. Τσανγκ, 45 ετών, και ο αδελφός του, πέρασαν την Τετάρτη το βράδυ στο δρόμο, ρωτώντας δεκάδες φορές τους πυροσβέστες για νεότερα, αλλά αυτοί δεν μπορούσαν να τους δώσουν καμία πληροφορία.

Όλο αυτό το διάστημα, είπε, αυτός και η σύζυγός του συνέχιζαν να τηλεφωνούν ο ένας στον άλλο, ανήσυχοι και φοβισμένοι. Εκείνη του είπε ότι ήταν έτοιμη να λιποθυμήσει, καθώς ο καπνός γινόταν όλο και πιο πυκνός.

«Πιθανότατα λιποθύμησε», είπε δακρυσμένος ο κ. Τσανγκ λέγοντας «δεν τολμώ να την ξαναπάρω».

Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, σχεδόν το 40% των κατοίκων του Wang Fuk Court είναι ηλικίας 65 ετών και άνω.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους φοβούνται ότι τόσοι πολλοί κάτοικοι παγιδεύτηκαν – επειδή είναι ηλικιωμένοι και είναι λιγότερο πιθανό να κατάφεραν να βγουν γρήγορα.

Η 40χρονη κ. Φανγκ δεν έχει καταφέρει να βρει ακόμα τη μητέρα της. Αυτή και οι γονείς της μετακόμισαν στο συγκρότημα μόλις πέρυσι, λόγω της θέας προς τη θάλασσα. Ο πατέρας της και η ίδια ήταν στη δουλειά όταν ξέσπασε η φωτιά.

Η κ. Φανγκ έλαβε ένα τηλεφώνημα από τη γειτόνισσά της, η οποία της είπε ότι κρυβόταν με τη μητέρα της μέσα σε μια τουαλέτα. Ωστόσο, έχασαν την επαφή τους τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Παρόλα αυτά, η κ. Φανγκ δεν χάνει την ελπίδα της: «Θα σκεφτούμε τα επόμενα βήματά μας αφού βγει η μαμά μου».

Ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία, αλλά λέει ότι εξοργίστηκε όταν την πήραν τηλέφωνο για να τη ρωτήσουν αν ήταν πιθανό η μητέρα της να είχε καταφέρει να διαφύγει με κάποιο τρόπο.

Ζήτησε να μάθει πώς ήταν δυνατόν αυτό: «Ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς πόσο σοβαρά έχει καεί το Wang Cheong House!»

Τρεις συλλήψεις για εγκληματική αμέλεια

Οι Αρχές στο Χονγκ Κονγκ ξεκίνησαν τις πρώτες συλλήψεις. Για εγκληματική αμέλεια, που ίσως έχει κοστίσει τη ζωή πολλών εκατοντάδων ανθρώπων.

Τρία στελέχη της κατασκευαστικής εταιρίας έχουν συλληφθεί, ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αξιωματούχοι δηλώνουν πως η κόλαση μπορεί να προκλήθηκε από υλικά που δεν πληρούν τους κανονισμούς ασφάλειας και εγκληματική αμέλεια, αναφέρει το ρεπορτάζ της DW.

Σαν από θαύμα, ο 8ος πύργος παραμένει άθικτος από την πυρκαγιά, που συγκλονίζει τον Χονγκ Κονγκ.

Πολλοί κάτοικοι είχαν αντιταχθεί στο έργο λόγω του κόστους, αλλά αυτό προχώρησε. Οι αρχές έχουν πλέον συλλάβει τρία στελέχη της κατασκευαστικής εταιρείας, επικαλούμενες «βαριά αμέλεια». Η αστυνομία αναφέρει ότι τα πλέγματα και τα πλαστικά φύλλα που χρησιμοποιήθηκαν στις σκαλωσιές ήταν κατώτερα των προδιαγραφών και ότι τα παράθυρα ήταν τυλιγμένα με εύφλεκτο πολυστυρένιο.

Η γιαγιά Τσαν, κάτοικος του συγκροτήματος στο Χονγκ Κονγκ, λέει ότι φοβόταν από την αρχή της ανακαίνισης πέρυσι, λόγω της κλίμακας της, και ότι κατά καιρούς είχε παρατηρήσει μυρωδιά καμένου. «Θα συμβεί κάτι αν μείνω στο σπίτι;» ρώτησε κάποτε την κόρη της.

Η 72χρονη ήταν μόνη στο σπίτι όταν ξέσπασε η φωτιά, αλλά το έμαθε μόνο όταν την πήρε τηλέφωνο η κόρη της, που ταξίδευε στη Νότια Κορέα. Λέει ότι κατάφερε να βγει ζωντανή επειδή η κόρη της της είπε να φύγει.

Το ίδιο συνέβη και με την 82χρονη γιαγιά Γου. Όταν ξέσπασε η φωτιά, έπαιζε μαχγόνγκ, ένα δημοφιλές παιχνίδι, με τους γείτονές της. Δεν προειδοποιήθηκαν από συναγερμό, αλλά από τους συζύγους τους που τους τηλεφώνησαν.