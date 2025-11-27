Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί από την πυρκαγιά στο συγκρότημα ουρανοξυστών – Εκατοντάδες αγνοούμενοι
Στους 44 έχουν ανέλθει οι νεκροί, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται, από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο οικιστικό συγκρότημα Wang Fuk Court, στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.
Ο απολογισμός των θυμάτων της γιγαντιαίας πυρκαγιάς που μαίνεται από χθες Τετάρτη σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 44 νεκρούς, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της μεγαλούπολης το πρωί (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Tyrone Siu).
Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, υπογράμμισε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Στο τεράστιο σύμπλεγμα ουρανοξυστών υπολογίζεται ότι κατοικούσαν πάνω από 4.000 άνθρωποι
Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 36 νεκρούς και 279 αγνοούμενους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στο οικιστικό συγκρότημα Wang Fuk Court, το οποίο αποτελείται από οκτώ ουρανοξύστες, με 31 ορόφους ο καθένας, στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.
Στο τεράστιο αυτό σύμπλεγμα ουρανοξυστών υπολογίζεται ότι κατοικούσαν πάνω από 4.000 άνθρωποι.
Οι αρχηγοί της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκόλεψαν τα συνεργεία να οργανώσουν επιχειρήσεις διάσωσης. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.
Μέσα από το μπαμπού
Εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε επτά πολυώροφα κτίρια διαμερισμάτων.
Χτισμένα το 1983, τα πολυώροφα κτίρια βρίσκονταν υπό ανακαίνιση και το εξωτερικό τους ήταν καλυμμένο με σκαλωσιές από μπαμπού. Τα πλάνα δείχνουν τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα μέσα από το μπαμπού.
Η στεγαστική αρχή και το τμήμα κτιρίων έχουν ξεκινήσει μια αξιολόγηση για το κατά πόσον τα πυρίμαχα προστατευτικά υλικά των κτιρίων πληρούσαν τα απαιτούμενα πρότυπα.
Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί από την πυρκαγιά στο συγκρότημα ουρανοξυστών – Εκατοντάδες αγνοούμενοι
