26.11.2025 | 23:16
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί από την πυρκαγιά στο συγκρότημα ουρανοξυστών – Εκατοντάδες αγνοούμενοι
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 02:00

Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί από την πυρκαγιά στο συγκρότημα ουρανοξυστών – Εκατοντάδες αγνοούμενοι

Στους 44 έχουν ανέλθει οι νεκροί, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται, από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο οικιστικό συγκρότημα Wang Fuk Court, στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Spotlight

Ο απολογισμός των θυμάτων της γιγαντιαίας πυρκαγιάς που μαίνεται από χθες Τετάρτη σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 44 νεκρούς, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της μεγαλούπολης το πρωί (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Tyrone Siu).

Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, υπογράμμισε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο τεράστιο σύμπλεγμα ουρανοξυστών υπολογίζεται ότι κατοικούσαν πάνω από 4.000 άνθρωποι

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 36 νεκρούς και 279 αγνοούμενους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο οικιστικό συγκρότημα Wang Fuk Court, το οποίο αποτελείται από οκτώ ουρανοξύστες, με 31 ορόφους ο καθένας, στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.

Στο τεράστιο αυτό σύμπλεγμα ουρανοξυστών υπολογίζεται ότι κατοικούσαν πάνω από 4.000 άνθρωποι.

Οι αρχηγοί της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκόλεψαν τα συνεργεία να οργανώσουν επιχειρήσεις διάσωσης. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Μέσα από το μπαμπού

Εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε επτά πολυώροφα κτίρια διαμερισμάτων.

Χτισμένα το 1983, τα πολυώροφα κτίρια βρίσκονταν υπό ανακαίνιση και το εξωτερικό τους ήταν καλυμμένο με σκαλωσιές από μπαμπού. Τα πλάνα δείχνουν τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα μέσα από το μπαμπού.

Η στεγαστική αρχή και το τμήμα κτιρίων έχουν ξεκινήσει μια αξιολόγηση για το κατά πόσον τα πυρίμαχα προστατευτικά υλικά των κτιρίων πληρούσαν τα απαιτούμενα πρότυπα.

H στιγμή μετά τους πυροβολισμούς κατά της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ – Τι έγραψε ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 26.11.25 Upd: 00:32

H στιγμή αμέσως μετά τους πυροβολισμούς εναντίον μελών της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ - Τι έγραψε ο Τραμπ

Ο Τραμπ προέβη σε ανάρτηση για τους πυροβολισμούς, την ώρα που κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει την στιγμή αμέσως μετά την επίθεση εναντίον των μελών της Εθνοφρουράς στις ΗΠΑ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δύο μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Δύο νεκροί 26.11.25 Upd: 00:33

Δύο μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο

Δύο ένστολοι στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο. Aνακοινώθηκε από τον κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνια πως έχασαν τη ζωή τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα αρχές Δεκεμβρίου με «ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας»
Συνεχής διάλογος 26.11.25

Γαλλία: Επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα αρχές Δεκεμβρίου με «ατζέντα συνεργασίας και ισορροπίας»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κίνα από 3 έως 5 Δεκεμβρίου. Θα συναντηθεί με τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Σύνταξη
Χρόνια μετά τη διάλυση της Στάζι, συνεχίζεται χειρωνακτικά η ένωση των κατεστραμμένων αρχείων
Γερμανία 26.11.25

Χρόνια μετά τη διάλυση της Στάζι, συνεχίζεται χειρωνακτικά η ένωση των κατεστραμμένων αρχείων

Τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας, τα οποία σκίστηκαν καθώς κατέρρεε το ανατολικογερμανικό κράτος, χρειάζεται να ενωθούν χειρωνακτικά σε μια διαδικασία που απαιτεί επίπονη εργασία

Σύνταξη
Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι – Φρικιαστικές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους
Φρίκη 26.11.25

Σοκ στον Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι - Σκληρές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους

Απίστευτες εικόνες, με πολλαπλούς ουρανοξύστες να καίγονται, κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου - Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε στο Χονγκ Κονγκ

Σύνταξη
O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν
Σχέδιο ειρήνης 26.11.25

O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν

Η φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί για τον «διαμελισμό» της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η υπονόμευση της κυριαρχίας ενός ευρωπαϊκού έθνους δημιουργεί προηγούμενο

Σύνταξη
Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει
Η ρωσική απάντηση 26.11.25

Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει

Η συμφωνία για διέλευση σιτηρών μέσω Μαύρης Θάλασσας έληξε πριν από έναν χρόνο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απάντησε στην πρόταση Ερντογάν ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος.

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»
Κόσμος 26.11.25

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»

«Η Pam Hogg αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφερε σε ανακοίνωση της η οικογένεια της Σκωτσέζας σχεδιάστριας μόδας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου – «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»
Κόσμος 26.11.25

Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου - «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»

Συνεχίζει τις υβριστικές του επιθέσεις κατά δημοσιογράφων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά στρεφόμενος ενάντια στην Κέιτι Ρότζερς και την εφημερίδα New York Times

Σύνταξη
Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
Βόρεια Μακεδονία 26.11.25

Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι

Η επαναλειτουργία του αγωγού εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος εφοδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας και θα περιορίσει το παράνομο εμπόριο καυσίμων στη χώρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Βαθμολογία UEFA: Στην ίδια θέση η Ελλάδα

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της UEFA για την Ελλάδα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης - Αύξησαν τη διαφορά οι Τσέχοι.

Σύνταξη
Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς
Βίντεο 27.11.25

Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς

Ο πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο να πει κάτι για την «Ιθάκη», χωρίς να πει. Με ένα μεγάλο χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του είπε την ατάκα της βραδιάς αλλά δεν γέλασε κανείς ή σχεδόν κανείς.

Σύνταξη
Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα
On Field 27.11.25

Ένα standing ovation που τα «είπε» όλα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ και οι οπαδοί των πειραιωτών αποθέωσαν τους «ερυθρόλευκους» γιατί είδαν μια προσπάθεια επικών διαστάσεων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)
Champions League 27.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ 2-1: «Ζωντανή» για πρόκριση με Χιμένες στο 90+3′! (vid)

O Χοσέ Μαρία Χιμένες «χτύπησε» στο 90+3' με «αρχοντική» κεφαλιά κι έτσι η Ατλέτικο νίκησε στη Μαδρίτη με 2-1 την Ίντερ με 2-1, μένοντας ζωντανή για πρόκριση από τη League Phase του Champions League!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βαθμολογία Euroleague: Η κατάταξη μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι
Euroleague 27.11.25

Βαθμολογία Euroleague: Η κατάταξη μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι

Βαθμολογία Euroleague: Ο Ολυμπιακός «λύγισε» στο Βελιγράδι απέναντι στο Ερυθρό Αστέρα με 90-81, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague, αφού πλήρωσε το… μπλακ-άουτ που έπαθε στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα έπεσαν στο 8-5 σε πολλαπλή ισοβαθμία, ενώ οι Σέρβοι συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία πιάνοντας στην κορυφή του πίνακα […]

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)
Champions League 27.11.25

Παρί Σεν Ζερμέν -Τότεναμ 5-3: Σόου Βιτίνια με χατ τρικ (vid)

Επίδειξη δύναμης από την Παρί Σεν Ζερμέν, με την Τότεναμ να προηγείται δυο φορές αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Δυο γκολ και μια ασίστ ο Κόλο Μουανί κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)
Champions League 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Περηφάνια για τον Θρύλο που κοίταξε στα μάτια τη Βασίλισσα (vids)

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, έπαιξε γενναία σε όλο το 90λεπτο κόντρα στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, της έβαλε 3 γκολ, όμως Βινίσιους και Εμπαπέ δεν είχαν αντίπαλο – Ο Βραζιλιάνος έφτιαξε δύο και ο Γάλλος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ στη νίκη της Βασίλισσας (3-4) στο Καραϊσκάκη.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;
Music 26.11.25

Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;

Η ποπ σταρ-φαινόμενο από την Ισπανία Rosalia έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλων με το τελευταίο της άλμπουμ κατακτώντας πέρα από τα τσαρτς ακόμη και το Βατικανό που την εξυμνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό

Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική
Διαδικασίες-εξπρές 26.11.25

Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική

Οι κινήσεις της ΡΑΑΕΥ για ενεργοποίηση του πλαισίου έκτακτης διαχείρισης υπαγορεύονται από την επιτακτική ανάγκη να επισπευστούν τα έργα υποδομής που θα θωρακίσουν την υδροδότηση τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
