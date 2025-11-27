Ο απολογισμός των θυμάτων της γιγαντιαίας πυρκαγιάς που μαίνεται από χθες Τετάρτη σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 44 νεκρούς, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της μεγαλούπολης το πρωί (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Tyrone Siu).

Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, υπογράμμισε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

BREAKING: At least 36 people killed, 279 missing after fire rips through apartment buildings in Hong Kong, official says pic.twitter.com/HGW9AfTFQ1 — BNO News (@BNONews) November 26, 2025

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 36 νεκρούς και 279 αγνοούμενους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο οικιστικό συγκρότημα Wang Fuk Court, το οποίο αποτελείται από οκτώ ουρανοξύστες, με 31 ορόφους ο καθένας, στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.

Στο τεράστιο αυτό σύμπλεγμα ουρανοξυστών υπολογίζεται ότι κατοικούσαν πάνω από 4.000 άνθρωποι.

🚨🇭🇰 Devasting High Rise Fire in Hong Kong with at least 36 Deaths so far The fire has been burning for hours, but unlike The World Trade Centre Buildings remains standing pic.twitter.com/68AydhxhPQ — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) November 26, 2025

Οι αρχηγοί της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκόλεψαν τα συνεργεία να οργανώσουν επιχειρήσεις διάσωσης. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Μέσα από το μπαμπού

Εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε επτά πολυώροφα κτίρια διαμερισμάτων.

At least 36 people, including a firefighter, have been killed and at least 29 others injured and 279 still missing in a massive fire in Hong Kong’s Tai Po neighbourhood. Go to https://t.co/BZs48orPi5 to follow our free, live coverage. #hongkong #taipofire #taipo pic.twitter.com/BMaaGKeZ9P — South China Morning Post (@SCMPNews) November 26, 2025

Χτισμένα το 1983, τα πολυώροφα κτίρια βρίσκονταν υπό ανακαίνιση και το εξωτερικό τους ήταν καλυμμένο με σκαλωσιές από μπαμπού. Τα πλάνα δείχνουν τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα μέσα από το μπαμπού.

Η στεγαστική αρχή και το τμήμα κτιρίων έχουν ξεκινήσει μια αξιολόγηση για το κατά πόσον τα πυρίμαχα προστατευτικά υλικά των κτιρίων πληρούσαν τα απαιτούμενα πρότυπα.