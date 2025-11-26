Τραγικός είναι ο πρώτος απολογισμός των νεκρών από τη φωτιά σε ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο Τάι Πο, ενώ τουλάχιστον 279 άνθρωποι δεν έχουν εντοπιστεί.

Ακόμη 29 άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο με τραύματα και εγκαύματα. Επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν ότι σταδιακά η πυρκαγιά στον πύργο Τάι Πο τίθεται υπό έλεγχο. Στον τεράστιο αυτό σύμπλεγμα ουρανοξυστών υπολογίζεται ότι συνολικά κατοικούσαν περίπου 4.000 άνθρωποι.

Οι αρχηγοί της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στο σημείο δυσκόλεψαν τα συνεργεία να οργανώσουν επιχειρήσεις διάσωσης. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Φωτιά σε επτά κτίρια

Εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το συγκρότημα καθώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε επτά πολυώροφα κτίρια διαμερισμάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία του Χονγκ Κονγκ, το συγκρότημα κατοικιών αποτελούνταν από οκτώ κτίρια με σχεδόν 2.000 διαμερίσματα που στέγαζαν περίπου 4.800 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων πολλών ηλικιωμένων.

Πού και πότε ξέσπασε η φωτιά

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Wang Fuk Court, ένα μεγάλο συγκρότημα κατοικιών του Χονγκ Κονγκ, στις 14:51 τοπική ώρα την Τετάρτη (08:51 ώρα Ελλάδας).

Το Wang Fuk Court αποτελείται από οκτώ πολυώροφα κτίρια, τα οποία έχουν ύψος 31 ορόφους το καθένα.

Χτισμένα το 1983, τα πολυώροφα κτίρια βρίσκονταν υπό ανακαίνιση και το εξωτερικό των κτιρίων ήταν καλυμμένο με σκαλωσιές από μπαμπού. Τα πλάνα δείχνουν την πυρκαγιά να εξαπλώνεται γρήγορα μέσα από το μπαμπού.