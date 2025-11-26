newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
26.11.2025 | 12:10
Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε ουρανοξύστες – Άγνωστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025 | 15:43

Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε ουρανοξύστες – Άγνωστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων

Στο συγκρότημα πολυώροφων κτιρίων στο Χονγκ Κονγκ που τυλίχτηκε στις φλόγες υπάρχουν 2.000 διαμερίσματα

Σύνταξη
Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άγνωστος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων μετά από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε πολυώροφα κτίρια συγκροτήματος κατοικιών στη συνοικία Τάι Πο του βόρειου τμήματος του Χονγκ Κονγκ, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Πυροσβέστες αγωνίζονταν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από τους πύργους των 31 ορόφων, με τις φλόγες να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

Το κτιριακό συγκρότημα Wang Fuk Court αποτελείται από οκτώ κτίρια που περιλαμβάνουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει ακόμα στοιχεία για τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονται ακόμα μέσα στα κτίρια.

Σοκαριστικά βίντεο

Ο 71χρονος Γουόνγκ, κάτοικος του συγκροτήματος, ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας ότι η σύζυγός του είναι εγκλωβισμένη σε ένα από κτίρια. Ένας πυροσβέστης ήταν μεταξύ των 13 που έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής, ενώ πάνω από 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Μπαμπού για σκαλωσιές

Ο Χάρι Τσεούνγκ, 66 ετών, που ζούσε στον Μπλοκ 2 του συγκροτήματος για πάνω από 40 χρόνια δήλωσε ότι άκουσε «πολύ δυνατό θόρυβο γύρω στις 2:45 μ.μ.» (08:45 π.μ. ώρα Ελλάδας) και είδε πυρκαγιά να ξεσπά σε κοντινό κτίριο. «Πήγα αμέσως να πάρω τα πράγματά μου», δήλωσε. «Δεν ξέρω πώς νιώθω. Απλά σκέφτομαι πού θα κοιμηθώ σήμερα γιατί πιθανόν δεν θα μπορώ να επιστρέψω σπίτι».

Κόσμος είχε συγκεντρωθεί σε κοντινή πεζογέφυρα, παρακολουθώντας με απόγνωση και τραβώντας φωτογραφίες καθώς ο μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από τα κτίρια, σε κάποια από οποία είχαν στηθεί μπαμπού σκαλωσιές, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους να αναφέρουν ότι τα οικήματα αυτά ήταν υπό ανακαίνιση εδώ και περίπου ένα χρόνο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 2:51 μ.μ (τοπική ώρα) ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο συγκρότημα Γουάνγκ Φουκ Κορτ στη συνοικία Τάι Πο. Η σοβαρότητα του περιστατικού αναβαθμίστηκε σε συναγερμό κατηγορίας 5, την υψηλότερη, στις 6:22 μ.μ. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδότησαν την πυρκαγιά που εξαπλώθηκε στους επτά από τους οκτώ πύργους του συγκροτήματος.

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου το μπαμπού συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως για σκαλωσιές στις κατασκευές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
Βόρεια Μακεδονία 26.11.25

Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι

Η επαναλειτουργία του αγωγού εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος εφοδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας και θα περιορίσει το παράνομο εμπόριο καυσίμων στη χώρα

Σύνταξη
Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη – Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία
Το «σκανδιναβικό παράδοξο» 26.11.25

Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη - Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν 12% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες - Το EIGE εκτιμά ότι η έμφυλη βία κοστίζει στην ΕΕ 366 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: «Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι», είπε για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Τι είπε για τις συντάξεις 26.11.25

«Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι» - Ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία η συζήτηση για τον προϋπολογισμό - Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε και για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Ζήτησε «συναίνεση γενεών» για το συνταξιοδοτικό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων
Κόσμος 26.11.25

ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων

Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν προκάλεσε έκπληξη και λειτούργησε ως απόδειξη ότι οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό τους

Σύνταξη
Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ – Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Τρεις επιλογές 26.11.25

Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ - Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ειδικοί εκτιμούν ότι προς το παρόν η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να απαντήσει στη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της, ενώ πιθανότερη είναι η κατάρρευση της εκεχειρίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οργή στις ΗΠΑ: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά άγρια με ζώνη τον 12χρονο γιο της – Βίντεο
Συνελήφθη 26.11.25

Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της

Η δασκάλα στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκου - Το βίντεο του περιστατικού δημοσιοποιήθηκε από τον 24χρονο γιο της, ο οποίος ανέφερε ότι η μητέρα του κακοποιούσε και τον ίδιο

Σύνταξη
Πληθυσμός: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου – Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050
Έκθεση του ΟΗΕ 26.11.25

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου - Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050

Οι εννιά από τις δέκα μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βρίσκονται στην Ασία, τη δεκάδα συμπληρώνει το Κάιρο - Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεγαλουπόλεις σε σχέση με το 1975 - Η πόλη που κινδυνεύει να βυθιστεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δυτική Όχθη: Νέα επιχείρηση ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ – Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων
Στόχος η προσάρτηση 26.11.25

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νέα επιχείρηση στη Δυτική Όχθη - Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων

Το Ισραήλ δεν κρύβει ότι στόχος του είναι να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη - Οι επιχειρήσεις εκτοπισμού Παλαιστινίων από τα σπίτια τους έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19
Youth League 26.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
Βόρεια Μακεδονία 26.11.25

Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι

Η επαναλειτουργία του αγωγού εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος εφοδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας και θα περιορίσει το παράνομο εμπόριο καυσίμων στη χώρα

Σύνταξη
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγια - Τα σενάρια που εξετάζονται

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εξετάζει το υπουργείο Ενέργειας – Σενάρια για χορήγηση ΚΟΤ με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης ανά περιφέρεια

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή
Πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση 26.11.25

Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή

Οι συναντήσεις της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα πολιτικά κόμματα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δράσεων συζητήθηκαν στο ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

Σύνταξη
Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
Έλεγχος μηνυμάτων 26.11.25

Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας

Στην αρχική του μορφή, το νομοσχέδιο «Chat Control» θα υποχρέωνε τις πλατφόρμες να σαρώνουν προληπτικά τα μηνύματα των χρηστών, μέτρο που οδήγησε σε ανησυχίες για το απόρρητο των επικοινωνιών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)
Euroleague 26.11.25

Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)

Μία όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το Ζαλγκίρις - Μπασκόνια, με τον γιο του Γουίλιαμς Γκος να διακόπτει τη συνέντευξη του Μασιούλις για να τον χαιρετήσει.

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Να αποδοθούν ευθύνες χωρίς συγκάλυψη, ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών
Συστηματική απαξίωση 26.11.25

«Να αποδοθούν ευθύνες, χωρίς συγκάλυψη» ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών για το εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ

«Ούτε τυχαίο, ούτε μεμονωμένο» το περιστατικό με το εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ, αναφέρει η ομοσπονδία σιδηροδρομικών

Σύνταξη
Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary
Shrimp Jesus 26.11.25

Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary

Το AI slop είναι χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που δημιουργείται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη, συχνά περιέχει λάθη και χαρακτηριστικά που δεν ζητήθηκαν από τον χρήστη

Σύνταξη
Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο

«Δεν καταγράφει μόνο τα θετικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, αλλά και τις αρνητικές πτυχές, και για αυτές κάνει έναν προσωπικό απολογισμό και μια αυτοκριτική», σημείωσε η Ράνια Σβίγκου για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη – Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία
Το «σκανδιναβικό παράδοξο» 26.11.25

Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη - Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν 12% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες - Το EIGE εκτιμά ότι η έμφυλη βία κοστίζει στην ΕΕ 366 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: «Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι», είπε για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Τι είπε για τις συντάξεις 26.11.25

«Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι» - Ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία η συζήτηση για τον προϋπολογισμό - Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε και για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Ζήτησε «συναίνεση γενεών» για το συνταξιοδοτικό

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων
Η ανάρτηση 26.11.25

Αχτσιόγλου: Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων

«Καμία επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν συνιστά η συμφωνία που ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες το υπουργείο Εργασίας», τονίζει η Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Εργατικό Δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Το δεύτερο στον ίδιο χώρο – Καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων 300 κιλών
Σοβαρές καταγγελίες 26.11.25

Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες

Οι συνάδελφοι του αρχιτεχνίτη της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα πραγματοποιούν στάση εργασίας και συγκέντρωση ενώ καταγγέλλουν τις ακατάλληλες συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
