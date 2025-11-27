Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη στο σύμπλεγμα ουρανοξυστών Wang Fuk Court στο Χονγκ Κονγκ, η οποία έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 44 νεκρούς.

Άγνωστος αριθμός ενοίκων πιστεύεται ότι παραμένει ακόμα παγιδευμένος στους φλεγόμενους πύργους του οικιστικού συγκροτήματος στην περιοχή Τάι Πο, το οποίο αποτελείται από οκτώ ουρανοξύστες και συνολικά 2.000 διαμερίσματα. Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με οικογένειες που παραμένουν στο συγκρότημα.

Η φωτιά εξαπλώθηκε αστραπιαία δημιουργώντας μια στήλη πυρός και καπνού που κατάπινε τους ορόφους τον έναν μετά τον άλλον. Το ερώτημα για τις Αρχές είναι κατά πόσο οι σκαλωσιές από μπαμπού, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί για εργασίες συντήρησης και στο παρελθόν έχουν κατηγορηθεί για την ταχεία μετάδοση φλόγας σε μεγάλα ύψη, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την τραγωδία.

Ένοικοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στους ουρανοξύστες βρίσκονται σε επικοινωνία με τις Αρχές

Ήταν μόλις τον Οκτώβριο, όταν άλλη φωτιά σε κτίριο γραφείων στο κέντρο της πόλης εξελίχθηκε με τον ίδιο τρόπο λόγω μπαμπού σκαλωσιών που το περιέβαλαν, ένα υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως στις τοπικές κατασκευές και επισκευές.

Στις φλόγες επτά από τα οκτώ κτίρια

Για ώρες οι πυροσβέστες πάλευαν να συγκρατήσουν την «κάθετη» φωτιά στα κτίρια των 31 ορόφων, όπου συνολικά διαμένουν περίπου 4.800 άνθρωποι, πολλοί εξ αυτών ηλικιωμένοι. Όταν έπεσε το σκοτάδι, οι πύργοι συνέχισαν να καίγονται με την αγωνία για τους εγκλωβισμένους να κορυφώνεται.

Η φωτιά στο Wang Fuk Court ξέσπασε γύρω στις 2:50 μ.μ. τοπική ώρα. Οι ουρανοξύστες ήταν καλυμμένοι με μπαμπού σκαλωσιές, για τις οποίες την περασμένη άνοιξη η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε σχέδια αντικατάστασή τους με πυρίμαχο ατσάλι, για λόγους ασφαλείας.

Οι δυσκολίες της κατάσβεσης

Καθώς η φωτιά συνέχιζε να καίει μέχρι το πρωί της Πέμπτης, οι πυροσβέστες δυσκολεύονταν να φτάσουν τις υψηλότερες εστίες με τις μάνικες, ενώ οι σκάλες από τις υδροφόρες έφταναν μόνο μέχρι τη μέση των ουρανοξυστών, αναφέρουν οι New York Times.

Δομικά υλικά και διαλυμένες σκαλωσιές δυσχέραιναν την πρόσβαση των ανδρών της πυροσβεστικής στο εσωτερικό των πολυώροφων κτιρίων, ενώ οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί έκαναν την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι στο σημείο επιχειρούν 760 διασώστες.

«Οι θερμοκρασίες μέσα στα κτίρια είναι πολύ υψηλές, επομένως είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπούμε και να προχωρήσουμε προς τα πάνω για επιχειρήσεις κατάσβεσης και διάσωσης», δήλωσε ο Ντέρεκ Αρμοστονγκ Τσαν, αναπληρωτής διευθυντής της πυροσβεστικής του Χονγκ Κονγκ.

«Πανστρατιά διάσωσης για τη μείωση των απωλειών», ζήτησε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Xinhua, ενώ έδωσε εντολή σε κρατικές υπηρεσίες να συνδράμουν με κάθε τρόπο τις τοπικές αρχές στο Χονγκ Κονγκ. Ο ίδιος δεσμεύτηκε επίσης για βοήθεια στους επιζώντες.