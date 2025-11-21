«Συναγερμός» – Ο 77χρονος Μπράιαν Μέι των Queen μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

«Είμαι τυχερός, μου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι μπορώ να τα ξεπεράσω. Σου δίνουν ένα σήμα αφύπνισης», δήλωσε ο 77χρονος Μπράιαν Μέι των Queen σε μια νέα συνέντευξη με τον Άγγλο δημοσιογράφο Άλαν Τίτσμαρς στην εκπομπή «Love Your Weekend» του ITV.

«Συνεχίζω να κινούμαι, κάνω ποδήλατο πολλές φορές την εβδομάδα», συνέχισε ο κιθαρίστας τoυ «Bohemian Rhapsody». «Κάνω εκατό μέτρα στην πισίνα μία φορά την εβδομάδα. Αυτό είναι που με κρατάει ζωντανό. Αυτό είναι που με κρατάει στη ζωή» επαναλαμβάνει.

Ο ροκ σταρ πρόσθεσε ότι οι γιατροί του είπαν ότι «κάνει όλα τα σωστά πράγματα» όσον αφορά τη φροντίδα της υγείας του. «Έτσι, προς το παρόν, είμαι ακόμα εδώ» συμπλήρωσε καυστικά.

Ελαφρύ εγκεφαλικό

Ο Μέι υπέστη ένα τρομακτικό πρόβλημα υγείας τον Αύγουστο του 2024. Αποκάλυψε τη συγκλονιστική είδηση στο Instagram ένα μήνα αργότερα.

«Το ονόμασαν ελαφρύ εγκεφαλικό και ξαφνικά, εντελώς απροσδόκητα, δεν είχα κανέναν έλεγχο στο χέρι μου» είπε σε ένα βίντεο εκείνη την εποχή. «Πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν λίγο τρομακτικό».

«Δεν ήθελα να πω τίποτα τότε, γιατί δεν ήθελα να δημιουργηθεί φασαρία γύρω από αυτό, δεν θέλω πραγματικά να προκαλέσω τη συμπάθεια ή τον οίκτο» συνέχισε ο Μέι. «Παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό, γιατί θα γεμίσει το inbox μου και το μισώ. Τα καλά νέα είναι ότι είμαι καλά».

Επιστροφή στη σκηνή

Ωστόσο, ο μουσικός του «We Are the Champions» επέστρεψε στη σκηνή λιγότερο από ένα χρόνο μετά το ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη και την προσωρινή απώλεια του ελέγχου του αριστερού του χεριού.

Ερμήνευσε το «Bohemian Rhapsody» με τον Μπένσον Μπουν στο Coachella τον Απρίλιο του 2025.

«Είμαι ακόμα συγκλονισμένος από χθες το βράδυ στο Coachella», έγραψε ο Μέι στο Instagram λίγες ώρες μετά την εμφάνιση-έκπληξη στο φεστιβάλ. «Ευχαριστώ όλους εσάς που το κάνατε τόσο ξεχωριστό — ξέρετε ποιοι είστε!»

«Και για τον Μπένσον και όλη την ομάδα του, δεν έχω λόγια», πρόσθεσε. «Είμαι κατάπληκτος».

«Απλά προσπαθώ να πάρω ανάσα… αλλά πρέπει να αποτίσω φόρο τιμής στον Μπένσον Μπουν και σε όλη την υπέροχη ομάδα του. Πέρασα τέλεια»

«Σας αγαπώ παιδιά»

Ο Μέι ξανασυνάντησε τον τραγουδιστή του «Beautiful Things» για μια άλλη εμφάνιση στο Λονδίνο νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Απλά προσπαθώ να πάρω ανάσα… αλλά πρέπει να αποτίσω φόρο τιμής στον Μπένσον Μπουν και σε όλη την υπέροχη ομάδα του. Πέρασα τέλεια», πρόσθεσε σε ένα άλλο βίντεο μετά την εμφάνιση του Μπουν στο O2 Arena στις 4 Νοεμβρίου. «Σας αγαπώ, παιδιά».

Ωστόσο, το εγκεφαλικό επεισόδιο του μέλους των Queen δεν ήταν το πρώτο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια. Ο Μέι υπέστη καρδιακή προσβολή και «θα μπορούσε να είχε πεθάνει» το 2020, αλλά ευτυχώς από αυτό το περιστατικό ανάρρωσε γρήγορα.

«Τέλος πάντων, δεν πέθανα, τα κατάφερα», δήλωσε ο μέλος του Rock & Roll Hall of Fame στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Μάιο του 2020. «Είμαι απίστευτα ευγνώμων που έχω ξανά μια ζωή να ζήσω. … Είμαι καλά, είμαι εδώ και είμαι έτοιμος να ροκάρω».

Από τα αρχικά μέλη των Queen στη ζωή βρίσκονται οι Ρότζερ Τέιλορ στα 76 του, και Τζον Ντίκον στα 74 του.

Ο frontman, ο ανυπέρβλητος Φρέντι Μέρκιουρι, πέθανε από βρογχική πνευμονία σχετιζόμενη με το AIDS τον Νοέμβριο του 1991. Ήταν 45 ετών.

*Με στοιχεία από nypost.com