Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»

Μια νέα αποκάλυψη ενδέχεται να σηματοδοτεί το άνοιγμα ενός αγνώστου κεφαλαίου σε ότι αφορά τη ζωή του θρυλικού Φρέντι Μέρκιουρι.

Το ερώτημα αν ο Μέρκιουρι είχε μια «κρυφή» κόρη, για την οποία δεν μίλησε σε κανέναν και η οποία σήμερα θα ήταν 48 ετών, έχει διχάσει τόσο τους θαυμαστές του όσο και τους ανθρώπους που είχε στο πλευρό του.

«Με λάτρευε»

Το πολυαναμενόμενο βιβλίο της Λέσλι-Αν Τζόουνς με τίτλο «Love, Freddie» αναφέρεται σε μια γυναίκα γνωστή μόνο ως Β, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι στην πραγματικότητα η κόρη του frontman των Queen, που γεννήθηκε από μια περιπέτεια με τη σύζυγο ενός στενού φίλου το 1976.

«Ο Φρέντι Μέρκιουρι είναι ο πατέρας μου», γράφει σε ένα γράμμα. «Είχαμε μια πολύ στενή και τρυφερή σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 χρόνων της ζωής του. Με λάτρευε και μου ήταν αφοσιωμένος».

Λίγα είναι γνωστά για την B, εκτός από την ηλικία της και το γεγονός ότι εργάζεται ως επαγγελματίας του ιατρικού κλάδου στην Ευρώπη. Ισχυρίζεται μάλιστα, ότι ο Μέρκιουρι της εμπιστεύτηκε 17 ημερολόγια που καλύπτουν τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

«Ο Φρέντι ήταν ειλικρινής άνθρωπος»

Οι ισχυρισμοί, που ήρθαν για πρώτη φορά στο φως τον Μάιο και ήταν προφανώς γνωστοί στον στενό κύκλο του Φρέντι Μέρκιουρι, έχουν χαρακτηριστεί ως «ψευδείς ειδήσεις» από ανθρώπους που τον γνώριζαν προσωπικά.

Όταν ρωτήθηκε για την B, ο κιθαρίστας των Queen, Μπράιαν Μέι, είπε ότι ήθελε να παραμείνει «ουδέτερος». Ωστόσο, η σύζυγός του, η πρώην σταρ του EastEnders, Ανίτα Ντόμπσον, απέρριψε τους ισχυρισμούς ως «ψευδείς».

Η Μαίρη Όστιν, στενή φίλη του τραγουδιστή, αμφισβήτησε επίσης το αν ο Μέρκιουρι θα είχε κρατήσει μυστικό από τον στενό του κύκλο το γεγονός ότι είχε μια κόρη.

«Ο Φρέντι ήταν ειλικρινής άνθρωπος και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ήθελε ή θα μπορούσε να κρατήσει μυστικό ένα τόσο χαρμόσυνο γεγονός, είτε από μένα είτε από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους», δήλωσε η Όστιν στην εφημερίδα Sunday Times.

Η Τζόουνς – της οποίας το βιβλίο θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα – υπερασπίστηκε την αξιοπιστία των ισχυρισμών, λέγοντας ότι είχε πραγματοποιηθεί τεστ DNA που αποδεικνύει την εκδοχή των γεγονότων που παρουσιάζεται στη βιογραφία της για τον Μέρκιουρι.

*Με πληροφορίες από: Guardian