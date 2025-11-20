Ανοίγει ο δρόμος για την δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ στην Νέα Σμύρνη
Οι κοινωνικές δομές στους δήμους είναι αναγκαίες και ο δήμος της Νέας Σμύρνης βρίσκεται κοντά στην δημιουργία μιας νέας τέτοιας δομής.
- Πειραιάς: Επιτέθηκε σε οδηγό ταξί και του έκλεψε χρήματα επειδή αρνήθηκε να τον μεταφέρει
- Μεταλλαγμένο στέλεχος γρίπης απειλεί με αύξηση κρουσμάτων – Πόσο προστατεύει το εμβόλιο
- Άγριο bullying σε δημοτικό - Εννιάχρονο αγόρι ακρωτηριάστηκε από συμμαθητές του
- Τραγωδία στην Κεφαλονιά: 26χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα – Αγνοούνταν από τη Δευτέρα
Το πρώτο βήμα για την δημιουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) στη Νέα Σμύρνη έγινε, με την παραχώρηση του οικοπέδου από το Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων του Δήμου Νέας Σμύρνης «Εθνική Στέγη».
«Η ανέγερση και λειτουργία του ΚΔΑΠ ΑμεΑ σε οικόπεδο επί της οδού Θράκης 4, αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Νέας Σμύρνης προκειμένου να στηριχθούν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται ότι τα άτομα αυτά έχουν δικαίωμα σε ίση μεταχείριση και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία» αναφέρει σε ανάρτηση της η δημοτική Αρχή της πόλης.
Σκοπός του ΚΔΑΠ ΑμεΑ
Σκοπός του ΚΔΑΠ ΑμεΑ είναι η δημιουργική απασχόληση εφήβων και ενηλίκων με κάθε είδους κινητική, νοητική αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία με την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών για την κοινωνική τους ένταξη. Ταυτόχρονα φιλοδοξεί να βελτιώσει την ποιότητας ζωής των αναπήρων μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, και την στήριξη των οικογενειών τους.
Εκτός από τις πολλές διεξόδους και επιλογές που αναμένεται να προσφέρει στα παιδιά / εφήβους / ενήλικες με αναπηρία του Δήμου, επιπλέον θα βοηθήσει σημαντικά τους γονείς, τους κηδεμόνες, τους συμπαραστάτες ή αυτούς που έχουν την επιμέλεια να εξισορροπήσουν τις οικογενειακές και τις επαγγελματικές απαιτήσεις.
Τέλος, τις ευχαριστίες προς το Δ.Σ. της «Εθνικής Στέγης» για την παραχώρηση του οικοπέδου εξέφρασε ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Κουτελάκης.
*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057189020554
- Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο
- Αγαθονήσι: Ένταση στο Αιγαίο με τουρκικό αλιευτικό που προσπαθεί να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού
- Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει
- Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
- Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»
- Πειραιάς: Επιτέθηκε σε οδηγό ταξί και του έκλεψε χρήματα επειδή αρνήθηκε να τον μεταφέρει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις