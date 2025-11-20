Ανοίγει ο δρόμος για την δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ στην Νέα Σμύρνη

Το πρώτο βήμα για την δημιουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) στη Νέα Σμύρνη έγινε, με την παραχώρηση του οικοπέδου από το Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων του Δήμου Νέας Σμύρνης «Εθνική Στέγη».

«Η ανέγερση και λειτουργία του ΚΔΑΠ ΑμεΑ σε οικόπεδο επί της οδού Θράκης 4, αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Νέας Σμύρνης προκειμένου να στηριχθούν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται ότι τα άτομα αυτά έχουν δικαίωμα σε ίση μεταχείριση και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία» αναφέρει σε ανάρτηση της η δημοτική Αρχή της πόλης.

Σκοπός του ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Σκοπός του ΚΔΑΠ ΑμεΑ είναι η δημιουργική απασχόληση εφήβων και ενηλίκων με κάθε είδους κινητική, νοητική αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία με την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών για την κοινωνική τους ένταξη. Ταυτόχρονα φιλοδοξεί να βελτιώσει την ποιότητας ζωής των αναπήρων μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, και την στήριξη των οικογενειών τους.

Εκτός από τις πολλές διεξόδους και επιλογές που αναμένεται να προσφέρει στα παιδιά / εφήβους / ενήλικες με αναπηρία του Δήμου, επιπλέον θα βοηθήσει σημαντικά τους γονείς, τους κηδεμόνες, τους συμπαραστάτες ή αυτούς που έχουν την επιμέλεια να εξισορροπήσουν τις οικογενειακές και τις επαγγελματικές απαιτήσεις.

Τέλος, τις ευχαριστίες προς το Δ.Σ. της «Εθνικής Στέγης» για την παραχώρηση του οικοπέδου εξέφρασε ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Κουτελάκης.

