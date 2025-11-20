Έχεις άγχος; – Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μόλις 20 λεπτά μπροστά σε έργα τέχνης φτάνουν για να χαλαρώσεις

Πριν από σχεδόν έναν αιώνα, ο φιλόσοφος Βάλτερ Μπένγιαμιν έγραφε ότι όταν η τέχνη αναπαράγεται μαζικά -σε φωτογραφίες, εκτυπώσεις ή σε εικόνες στην οθόνη- χάνει κάτι θεμελιώδες: την «αύρα» της. Τη μοναδικότητα, την ατμόσφαιρα, την ενέργεια ενός έργου όταν το βλέπεις εκεί όπου πραγματικά υπάρχει. Στην εποχή των social media, όπου καταναλώνουμε εικόνες με καταιγιστικό ρυθμό, η σκέψη του ακούγεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Και τώρα, μια νέα επιστημονική έρευνα φαίνεται να τον επιβεβαιώνει: τα έργα τέχνης δεν αγγίζουν μόνο τη σκέψη και τη συναισθηματική πλευρά – μπορούν να ηρεμήσουν και το σώμα.

Αντί λοιπόν να χαθείτε ξανά σε ατελείωτα reels στο Instagram, ίσως αξίζει να στρίψετε μερικά τετράγωνα πιο πέρα: σε μια πινακοθήκη. Νέα μελέτη του King’s College London δείχνει ότι η επαφή με την τέχνη «ρίχνει» τα επίπεδα του στρες και βοηθά τον οργανισμό να χαλαρώσει — και μάλιστα με αριθμούς.

Η έρευνα, που έχει αναρτηθεί στο King’s Research Portal, εξέτασε πώς αντιδρά το σώμα όταν βλέπουμε αυθεντικά έργα τέχνης σε σχέση με αναπαραγωγές ή εικόνες σε οθόνη.

«Τα οφέλη δεν αφορούν μόνο τους λάτρεις της τέχνης. Μπορεί να τα νιώσει οποιοσδήποτε.»

Οι 50 συμμετέχοντες, ηλικίας 18 έως 40 ετών, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

Η πρώτη επισκέφτηκε τη Courtauld Gallery στο Λονδίνο, μπροστά σε έργα των Εντουάρ Μανέ, Βίνσεντ βαν Γκογκ και Πολ Γκογκέν.

Η δεύτερη είδε τις ίδιες ζωγραφιές, αλλά σε εκτυπώσεις, σε έναν απλό χώρο χωρίς το περιβάλλον του μουσείου.

Για να καταγράφουν την αντίδραση του οργανισμού, οι συμμετέχοντες φορούσαν συσκευές που μετρούσαν:

τον καρδιακό ρυθμό,

τη θερμοκρασία του δέρματος,

ενώ ελήφθησαν και δείγματα σάλιου πριν και μετά την εμπειρία για τη μέτρηση της κορτιζόλης και άλλων ουσιών που αυξάνονται όταν το σώμα βρίσκεται σε στρες ή αντιμέτωπο με φλεγμονή.

Κάθε συνεδρία διήρκεσε περίπου 20 λεπτά.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά — και πολύ συγκεκριμένα

Στην ομάδα που είδε τα αυθεντικά έργα τέχνης:

Η κορτιζόλη (η ορμόνη του στρες) μειώθηκε κατά 22%.

Το σώμα παρήγαγε λιγότερες ουσίες που δείχνουν ότι βρίσκεται σε ένταση ή φλεγμονή.

Ο καρδιακός παλμός έγινε πιο «ευέλικτος», σημάδι ότι το νευρικό σύστημα ηρεμεί.

Με απλά λόγια: το σώμα έδειξε σημάδια βαθιάς χαλάρωσης.

Η ομάδα που είδε απλώς εκτυπώσεις είχε πολύ μικρότερο αποτέλεσμα: η κορτιζόλη μειώθηκε μόλις κατά 8%, χωρίς αλλαγή στους βιολογικούς δείκτες έντασης.

H τέχνη ως εργαλείο ευεξίας

«Αν η τέχνη μπορεί να μειώσει το άγχος, τότε αποτελεί πραγματικό εργαλείο ευεξίας», δήλωσε η συμμετέχουσα Έρον Κιμ. «Είναι συναρπαστικό να σκεφτεί κανείς ότι τα μουσεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαναφόρτιση.»

Ο επικεφαλής της έρευνας, Τόνι Γουντς, εξηγεί ότι η επίδραση της τέχνης είναι σπάνια, γιατί επηρεάζει τρία συστήματα ταυτόχρονα: το ανοσοποιητικό, το ενδοκρινικό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα.

Η επιστήμη επιβεβαιώνει κάτι που ήδη υποψιαζόμασταν

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια είχαν ήδη βρει ότι τα μουσεία ενισχύουν την ψυχική υγεία και μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο «πιο συνδεδεμένα».

Η διευθύντρια του Art Fund, Τζένι Γουάλντμαν, το συνοψίζει τέλεια: «Τα οφέλη δεν αφορούν μόνο τους λάτρεις της τέχνης. Μπορεί να τα νιώσει οποιοσδήποτε.»

Συμπέρασμα; Την επόμενη φορά που θα πάτε να ανοίξετε το Instagram… ίσως να αξίζει ένα swipe προς την κοντινότερη πινακοθήκη.

* Με πληροφορίες από: The Smithsonian Magazine