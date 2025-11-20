magazin
20.11.2025
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Έχεις άγχος; – Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μόλις 20 λεπτά μπροστά σε έργα τέχνης φτάνουν για να χαλαρώσεις
20 Νοεμβρίου 2025

Έχεις άγχος; – Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μόλις 20 λεπτά μπροστά σε έργα τέχνης φτάνουν για να χαλαρώσεις

Νέα έρευνα του King’s College London δείχνει ότι 20 λεπτά μπροστά σε αυθεντικά έργα τέχνης μειώνουν την κορτιζόλη και βοηθούν τον οργανισμό να ηρεμήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Πριν από σχεδόν έναν αιώνα, ο φιλόσοφος Βάλτερ Μπένγιαμιν έγραφε ότι όταν η τέχνη αναπαράγεται μαζικά -σε φωτογραφίες, εκτυπώσεις ή σε εικόνες στην οθόνη- χάνει κάτι θεμελιώδες: την «αύρα» της. Τη μοναδικότητα, την ατμόσφαιρα, την ενέργεια ενός έργου όταν το βλέπεις εκεί όπου πραγματικά υπάρχει. Στην εποχή των social media, όπου καταναλώνουμε εικόνες με καταιγιστικό ρυθμό, η σκέψη του ακούγεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Και τώρα, μια νέα επιστημονική έρευνα φαίνεται να τον επιβεβαιώνει: τα έργα τέχνης δεν αγγίζουν μόνο τη σκέψη και τη συναισθηματική πλευρά – μπορούν να ηρεμήσουν και το σώμα.

Αντί λοιπόν να χαθείτε ξανά σε ατελείωτα reels στο Instagram, ίσως αξίζει να στρίψετε μερικά τετράγωνα πιο πέρα: σε μια πινακοθήκη. Νέα μελέτη του King’s College London δείχνει ότι η επαφή με την τέχνη «ρίχνει» τα επίπεδα του στρες και βοηθά τον οργανισμό να χαλαρώσει — και μάλιστα με αριθμούς.

Η έρευνα, που έχει αναρτηθεί στο King’s Research Portal, εξέτασε πώς αντιδρά το σώμα όταν βλέπουμε αυθεντικά έργα τέχνης σε σχέση με αναπαραγωγές ή εικόνες σε οθόνη.

«Τα οφέλη δεν αφορούν μόνο τους λάτρεις της τέχνης. Μπορεί να τα νιώσει οποιοσδήποτε.»

Εντουάρ Μανέ, Το μπαρ στα Φολί Μπερζέρ, 1882 Λονδίνο, Courtauld Institute of Art

Οι 50 συμμετέχοντες, ηλικίας 18 έως 40 ετών, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

  • Η πρώτη επισκέφτηκε τη Courtauld Gallery στο Λονδίνο, μπροστά σε έργα των Εντουάρ Μανέ, Βίνσεντ βαν Γκογκ και Πολ Γκογκέν.
  • Η δεύτερη είδε τις ίδιες ζωγραφιές, αλλά σε εκτυπώσεις, σε έναν απλό χώρο χωρίς το περιβάλλον του μουσείου.

Βίνσεντ βαν Γκογκ, Θάλαμος του νοσοκομείου της Αρλ, 1889, Βίντερτουρ (Ελβετία), Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz»

Για να καταγράφουν την αντίδραση του οργανισμού, οι συμμετέχοντες φορούσαν συσκευές που μετρούσαν:

  • τον καρδιακό ρυθμό,
  • τη θερμοκρασία του δέρματος,
  • ενώ ελήφθησαν και δείγματα σάλιου πριν και μετά την εμπειρία για τη μέτρηση της κορτιζόλης και άλλων ουσιών που αυξάνονται όταν το σώμα βρίσκεται σε στρες ή αντιμέτωπο με φλεγμονή.

Κάθε συνεδρία διήρκεσε περίπου 20 λεπτά.

Πολ Γκογκέν, Από πού ερχόμαστε; Τι είμαστε; Πού πάμε;, 1897, Βοστώνη, Museum of Fine Arts

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά — και πολύ συγκεκριμένα

Στην ομάδα που είδε τα αυθεντικά έργα τέχνης:

  • Η κορτιζόλη (η ορμόνη του στρες) μειώθηκε κατά 22%.
  • Το σώμα παρήγαγε λιγότερες ουσίες που δείχνουν ότι βρίσκεται σε ένταση ή φλεγμονή.
  • Ο καρδιακός παλμός έγινε πιο «ευέλικτος», σημάδι ότι το νευρικό σύστημα ηρεμεί.

Με απλά λόγια:  το σώμα έδειξε σημάδια βαθιάς χαλάρωσης.

Η ομάδα που είδε απλώς εκτυπώσεις είχε πολύ μικρότερο αποτέλεσμα: η κορτιζόλη μειώθηκε μόλις κατά 8%, χωρίς αλλαγή στους βιολογικούς δείκτες έντασης.

Εντουάρ Μανέ, Le Déjeuner sur l’herbe (Πρόγευμα στην χλόη), 1863 Παρίσι, Μουσείο Ορσέ

H τέχνη ως εργαλείο ευεξίας

«Αν η τέχνη μπορεί να μειώσει το άγχος, τότε αποτελεί πραγματικό εργαλείο ευεξίας», δήλωσε η συμμετέχουσα Έρον Κιμ. «Είναι συναρπαστικό να σκεφτεί κανείς ότι τα μουσεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαναφόρτιση.»

Ο επικεφαλής της έρευνας, Τόνι Γουντς, εξηγεί ότι η επίδραση της τέχνης είναι σπάνια, γιατί επηρεάζει τρία συστήματα ταυτόχρονα: το ανοσοποιητικό, το ενδοκρινικό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα.

Βίνσεντ βαν Γκογκ, Οι Πατατοφάγοι, 1885, Άμστερνταμ, Μουσείο Βαν Γκογκ

Η επιστήμη επιβεβαιώνει κάτι που ήδη υποψιαζόμασταν

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια είχαν ήδη βρει ότι τα μουσεία ενισχύουν την ψυχική υγεία και μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο «πιο συνδεδεμένα».

Η διευθύντρια του Art Fund, Τζένι Γουάλντμαν, το συνοψίζει τέλεια: «Τα οφέλη δεν αφορούν μόνο τους λάτρεις της τέχνης. Μπορεί να τα νιώσει οποιοσδήποτε.»

Συμπέρασμα; Την επόμενη φορά που θα πάτε να ανοίξετε το Instagram… ίσως να αξίζει ένα swipe προς την κοντινότερη πινακοθήκη.

* Με πληροφορίες από: The Smithsonian Magazine 

