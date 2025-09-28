Πιπίλα ενηλίκων: Το viral trend ως «αντίδοτο» στο καθημερινό άγχος διχάζει

Η πιπίλα ενηλίκων (adult pacifier) είναι μόδα, trend, τάση και ένα αντικείμενο που μετράει εκατομμύρια αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διχάζοντας.

Η μανία ξεκίνησε από την Κίνα, με τους αγχωμένους ενήλικες να δημοσιεύουν στα social media ότι στρέφονται σε αυτές για να «ανακουφιστούν».

Όπως ανέφερε στις αρχές Αυγούστου η εφημερίδα South China Morning Post, ενήλικες στην Κίνα ξόδευαν πάνω από 60 ευρώ για πιπίλες ενηλίκων – οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τις παιδικές – ενώ ορισμένοι πωλητές ισχυρίζονταν ότι πωλούσαν πάνω από 2.000 τεμάχια μηνιαίως.

Μάλιστα, ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπως το Taobao και το JD.com σημείωσαν κατακόρυφη αύξηση στις σχετικές αναρτήσεις.

Ως άλλα Labubu, η τάση αυτή εξαπλώθηκε γρήγορα και εκτός Κίνας, φτάνοντας στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι «οπαδοί» της πιπίλας ισχυρίζονται ότι τους προσφέρει «ανακούφιση» και «ασφάλεια».

Πολλοί χρήστες του TikTok τις χρησιμοποιούν σε περιόδους στρες, πριν από επαγγελματικές συναντήσεις, εν μέσω κυκλοφοριακής συμφόρησης, ή ακόμα και όταν διαβάζουν δυσάρεστες ειδήσεις. Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι τους βοηθά στην αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας.

Με δεδομένες τις υψηλές τιμές της ψυχοθεραπείας και την αύξηση της τιμής των τσιγάρων, μήπως η πιπίλα αποτελεί μία οικονομικότερη εναλλακτική; σχολιάζει το δημοσίευμα.

Παρότι η τάση μοιάζει να έχει βρει πολλούς υποστηρικτές, οι επαγγελματίες υγείας εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους. Η οδοντίατρος Δρ. Τανγκ Καομίν από την Κίνα, προειδοποίησε ότι «αν κοιμάστε με μια πιπίλα στο στόμα, μπορεί να επηρεαστεί η αναπνοή σας, ενώ στη χειρότερη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας».

Η ίδια επισήμανε ότι η παρατεταμένη χρήση μπορεί να διαταράξει τον ύπνο, ενώ παράλληλα μπορεί να οδηγήσει σε στοματικά προβλήματα, όπως πίεση στο σαγόνι, μετατόπιση των δοντιών και λοιμώξεις.

«Απλά παράλογο»

«Η πιθανή βλάβη στο στόμα των πελατών από τις πιπίλες υποβαθμίζεται σκόπιμα από τους πωλητές τους. Αν κάποιος χρησιμοποιεί την πιπίλα για περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα, η θέση των δοντιών του μπορεί να αλλάξει μέσα σε έναν χρόνο», ανέφερε η Δρ. Καομίν.

Η Γαλλική Ομοσπονδία Ορθοδοντικών (FFO) εξέφρασε επίσης την αντίθεσή της, δηλώνοντας ότι «τα φερόμενα οφέλη, όπως η ανακούφιση από τον πόνο, η μείωση του στρες ή η βοήθεια για τη διακοπή του καπνίσματος, βασίζονται αποκλειστικά σε μεμονωμένες μαρτυρίες και αποτελούν ένα φαινόμενο placebo χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική βάση».

Ο Δρ. Ντέιβιντ Κουσά, εκπρόσωπος της FFO, δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα L’Express: «Είναι απλά παράλογο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα από παράλογες συστάσεις, και αυτό είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία τους, αλλά ειλικρινά, δεν περιμέναμε τέτοιες υπερβολές».

Οι ψυχολόγοι από την πλευρά τους, αν και κατανοούν την τάση αυτή, εκφράζουν την ανησυχία τους ότι, βασιζόμενοι στις πιπίλες, οι ενήλικες ενδέχεται να αποφεύγουν την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών του άγχους τους.

Πράγματι, η ψυχολογική αυτή «λύση» βασίζεται στην έννοια της «παλινδρόμησης», έναν αμυντικό μηχανισμό κατά τον οποίο το άτομο επιστρέφει σε συμπεριφορές που σχετίζονται με ένα προηγούμενο αναπτυξιακό στάδιο – στην προκειμένη περίπτωση, την ασφάλεια της παιδικής ηλικίας – για να επικοινωνήσει τη δυσφορία του.

«Προσωρινή παρηγοριά»

Παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, η πλειονότητα των χρηστών δηλώνει πως δεν ανησυχεί για τα οδοντικά προβλήματα και συνεχίζει να υποστηρίζει τις πιπίλες ενηλίκων.

Σε ένα βίντεο στο TikTok από τον λογαριασμό @thebentist, ένας χρήστης ανέφερε: «Χρησιμοποιώ απλά μια πιπίλα ενηλίκων, δεν έχει μετακινήσει τα δόντια μου, τις χρησιμοποιώ εδώ και τέσσερα χρόνια». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Πάρτε απλά μια πιπίλα ενηλίκων, εγώ χρησιμοποιώ μία! Και η συμβουλή για το ΔΕΠΥ δουλεύει! (για εμένα)».

Ασφαλώς, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη και πως το άγχος είναι ένα «θηρίο» που πρέπει να δαμάζουμε συνεχώς.

Οι τιμές των αγαθών εκτοξεύονται, οι ειδήσεις είναι συχνά δυσάρεστες, και οι προκλήσεις αυξάνονται. Είναι πραγματικά τόσο λανθασμένο να αναζητά κάποιος την παρηγοριά σε ένα τέτοιο αντικείμενο; Εξάλλου, αν το καλοσκεφτεί κανείς, το άτμισμα και το κάπνισμα αποτελούν παρόμοια «τελετουργικά», που ικανοποιούν την ίδια στοματική ανάγκη.

Η γρήγορη αυτή λύση, που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα θλιβερό σύμπτωμα της αυξανόμενης συναισθηματικής ευθραυστότητας της σύγχρονης κοινωνίας.

Σε άρθρο του το Euronews υπενθυμίζει ότι σίγουρα υπάρχουν πιο υγιείς αγχολυτικές στρατηγικές, όμως, εφόσον οι χρήστες των adult pacifiers δεν προκαλούν προβλήματα στην οδοντοστοιχία τους ή δεν αγνοούν τις βαθύτερες συναισθηματικές τους ανάγκες, ίσως οι πιο «άμυαλοι» σε αυτή την περίπτωση να είναι όσοι σπεύδουν να τους κρίνουν. Σε τελική ανάλυση, το πώς διαχειρίζεται ο καθένας το άγχος του είναι δική του υπόθεση.