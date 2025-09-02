newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις

Το συναισθηματικό κόστος που έχουν οι συνεχείς αρνητικές ειδήσεις και η απεριόριστη πρόσβαση στο «doomscrolling» έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ αποφυγής ενημέρωσης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Spotlight

Οι ειδήσεις δεν ήταν ποτέ πιο προσβάσιμες – αλλά για μερικούς, αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα.

Πλημμυρισμένοι από πληροφορίες και αδιάκοπες ενημερώσεις, όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο απομακρύνονται.

Οι λόγοι ποικίλλουν: για μερικούς είναι ο τεράστιος όγκος των ειδήσεων, για άλλους το συναισθηματικό κόστος των αρνητικών τίτλων ή η δυσπιστία προς τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης.

Σε διαδικτυακά φόρουμ αφιερωμένα στην ενσυνειδητότητα και την ψυχική υγεία, οι άνθρωποι συζητούν πώς να αποστασιοποιηθούν, από το να θέσουν όρια έως το να κόψουν εντελώς τις ειδήσεις.

«Τώρα που δεν παρακολουθώ τις ειδήσεις, δεν νιώθω πια αυτό το άγχος. Δεν νιώθω φόβο», λέει μια συνταξιούχος από την Αριζόνα που δηλώνει ότι σταμάτησε να παρακολουθεί τις ειδήσεις πριν από περίπου οκτώ χρόνια.

«Υπήρχαν φορές που ξυπνούσα στις δύο ή τρεις το πρωί αναστατωμένη για κάτι που συνέβαινε στον κόσμο και στο οποίο δεν είχα κανέναν έλεγχο».

Ρεκόρ αποχής από της ειδήσεις

Δεν είναι η μόνη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αποφυγή των ειδήσεων έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με μια ετήσια έρευνα του Reuters Institute for the Study of Journalism που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο.

Φέτος, το 40% των ερωτηθέντων, που συμμετείχαν σε έρευνα σε σχεδόν 50 χώρες, δήλωσαν ότι «μερικές φορές» ή «συχνά» αποφεύγουν τις ειδήσεις, από 29% το 2017, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Το ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότερο στις ΗΠΑ, με 42%, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 46%.

Σε όλες τις αγορές, ο κύριος λόγος που ανέφεραν οι άνθρωποι για την ενεργή αποφυγή των ειδήσεων ήταν ότι αυτές επηρέαζαν αρνητικά τη διάθεσή τους.

Οι ερωτηθέντες δήλωσαν επίσης ότι ήταν εξαντλημένοι από τον όγκο των ειδήσεων, ότι υπάρχει υπερβολική κάλυψη των πολέμων και των συγκρούσεων και ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με αυτές τις πληροφορίες.

Ένας Βρετανός επαγγελματίας του μάρκετινγκ, δήλωσε ότι έχει αποσυνδεθεί σκόπιμα από τις ειδήσεις από την πανδημία, αφού ένιωσε σχεδόν εθισμένος στις συνεχείς αρνητικές ενημερώσεις.

Έχει διαγράψει τις περισσότερες εφαρμογές μέσων ενημέρωσης από το τηλέφωνό του και αποφεύγει τα δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση.

Πέρυσι, δημιούργησε ακόμη και μια μικρή κοινότητα στο Reddit, r/newsavoidance, για να «εξετάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τις συμβουλές και τα κόλπα, καθώς και τα εργαλεία για την αποφυγή των ειδήσεων».

Άλλοι που μίλησαν στον Guardian περιέγραψαν διάφορες προσεγγίσεις.

Ένας είπε ότι παρακολουθεί τις ειδήσεις μία φορά την εβδομάδα για να μένει ενημερωμένος χωρίς να κατακλύζεται.

Ένας άλλος είπε ότι αποφεύγει τις ειδήσεις εδώ και χρόνια, αναφέροντας την επίδρασή τους στη διάθεσή του και μια γενικότερη δυσπιστία προς τον Τύπο.

Ένας άνδρας από το Μέριλαντ περιέγραψε ότι αισθάνεται «εξοργισμένος» από τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και προσπαθεί να θέσει όρια διαβάζοντας μόνο τους τίτλους.

Οι επιπτώσεις των ειδήσεων στην ψυχική υγεία

Μελέτες δείχνουν ότι η αυξημένη έκθεση στις ειδήσεις – ιδίως μέσω της τηλεόρασης και των κοινωνικών μέσων, και ειδικά η κάλυψη τραγικών ή οδυνηρών γεγονότων – μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.

Για δεκαετίες, η Roxane Cohen Silver έχει εξετάσει τις συνέπειες της κατανάλωσης μέσων ενημέρωσης σχετικά με κρίσεις, από την 11η Σεπτεμβρίου και την πανδημία Covid-19 έως τις καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα και τις μαζικές δολοφονίες.

«Με τη μεγαλύτερη έκθεση, παρατηρούμε μεγαλύτερη δυσφορία στις αναφορές των ανθρώπων για την ψυχική τους υγεία. Μεγαλύτερο άγχος, μεγαλύτερη κατάθλιψη, μεγαλύτερα συμπτώματα μετατραυματικού στρες, οξέα συμπτώματα στρες», δήλωσε η Silver, καθηγήτρια ψυχολογίας, ιατρικής και δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Irvine.

Πολιτική και στρες

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνά της έχει διαπιστώσει ότι η πολιτική πόλωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στρες για τους ανθρώπους στις ΗΠΑ.

Ομοίως, τα πολιτικά ζητήματα κατέλαβαν την πρώτη θέση στην έρευνα «Stress in America» της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας πέρυσι, με την οικονομία και τη διάδοση ψευδών ειδήσεων να καταλαμβάνουν επίσης σημαντικές θέσεις.

Με την άνοδο των smartphone και των κοινωνικών μέσων, οι ευκαιρίες για επαφή με δυσάρεστο περιεχόμενο έχουν εκτοξευθεί, σημείωσε η Silver.

«Υπάρχουν απλώς πολλές ευκαιρίες να εκτίθεται κανείς σε ειδήσεις συνεχώς, είτε μέσω ειδοποιήσεων στα τηλέφωνα, είτε μέσω της ταυτόχρονης κατανάλωσης ειδήσεων με πολλούς διαφορετικούς τρόπους», είπε.

Η προβολή γραφικών εικόνων, ειδικότερα, συνδέεται με ψυχολογική δυσφορία – ένα θέμα που προκαλεί ανησυχία σε μια εποχή όπου ενοχλητικές εικόνες τραγωδιών κυκλοφορούν ελεύθερα πέρα από τον έλεγχο των ειδησεογραφικών γραφείων.

Ενημέρωση, αλλά με προστασία

Ένα αυξανόμενο σύνολο συμβουλών στο διαδίκτυο προωθεί πιο υγιεινούς τρόπους κατανάλωσης ειδήσεων.

Πολλές από αυτές επικεντρώνονται στη δημιουργία προστατευτικών φραγμών, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αναζητούν πληροφορίες όταν είναι έτοιμοι για αυτό, αντί να τις δέχονται σε συνεχή ροή.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία ή περιλήψεις από αξιόπιστες πηγές, την απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων ειδήσεων και τον περιορισμό των κοινωνικών μέσων.

«Οι άνθρωποι μπορούν να παραμένουν ενημερωμένοι χωρίς να κάνουν doomscrolling», είπε η Silver. Εφαρμόζοντας τα διδάγματα από την έρευνά της στη δική της ζωή, διαβάζει ειδήσεις στο διαδίκτυο, αλλά παραλείπει τα βίντεο, την τηλεόραση και τα κοινωνικά μέσα.

«Δεν βλέπω κανένα ψυχολογικό ή σωματικό όφελος από την κατανάλωση αυτού του είδους εικόνων», είπε.

«Έτσι, αν διαβάζω μια ιστορία και υπάρχει ένα βίντεο, δεν το πατάω».

Προτείνει να ορίζονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για την ανάγνωση των ειδήσεων, αντί να παραμένουμε συνεχώς βυθισμένοι σε αυτό το περιβάλλον, σημειώνοντας ότι βοηθάει αν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο του πόσο εκτίθενται.

Ο κίνδυνος της αποχής

Ο Benjamin Toff, διευθυντής του Κέντρου Δημοσιογραφίας της Μινεσότα στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, μελέτησε την τάση αυτή στο βιβλίο του Avoiding the News.

Κάνει μια βασική διάκριση μεταξύ εκείνων που αποφεύγουν συστηματικά τις ειδήσεις και εκείνων που απλώς περιορίζουν την κατανάλωσή τους – οι τελευταίοι, λέει, είναι «απόλυτα υγιείς».

«Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο μπορείς να έχεις πρόσβαση σε ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και να πλημμυρίζεις από πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνετε», είπε.

Αυτό που ανησυχεί τον ίδιο και τους συν-συγγραφείς του είναι όταν η αποχή μετατρέπεται σε έναν κύκλο που βαθαίνει τις κοινωνικές διαιρέσεις, με αποτέλεσμα ορισμένες ομάδες να είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή.

«Όσο περισσότερο αποσυνδέεσαι, απομακρύνεσαι από τις ειδήσεις, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να κατανοήσεις τι συμβαίνει σε μια δεδομένη ιστορία», εξήγησε.

Οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι η συνεχής αποφυγή των ειδήσεων τείνει να είναι πιο συχνή μεταξύ των νέων, των γυναικών και των χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών τάξεων.

«Αν πιστεύετε, όπως και εμείς, ότι κανονικά θέλουμε οι άνθρωποι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να συμμετέχουν πολιτικά, να ψηφίζουν, να εκφράζουν την άποψή τους για τα σημαντικά πολιτικά ζητήματα, τότε θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα το γεγονός ότι οι άνθρωποι απομακρύνονται από τις ειδήσεις», είπε ο Toff.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Economy
89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ινδονησία: Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή – Ο στρατός στους δρόμους
Κόσμος 02.09.25

Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή στην Ινδονησία - Ο στρατός στους δρόμους της Τζακάρτα

Μεγάλες κινητοποιήσεις συνταράσσουν την Ινδονησία ενώ στην ημερήσια διάταξη είναι τα βίαια επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – 3 τραυματίες στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone
Κόσμος 02.09.25

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Απομάκρυνση κατοίκων στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone

Στη Ρωσία διατάχθηκε η απομάκρυνση 320 κατοίκων μετά από την επιδρομή ουκρανικών drone - Ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι
Κόσμος 02.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Η χαμένη γενιά: Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια
Η χαμένη γενιά 02.09.25

Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια

Πάνω από 660.000 παιδιά στη Γάζα στερούνται σχολικής εκπαίδευσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εν μέσω γενοκτονίας, σύμφωνα με την Unrwa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;
ΗΠΑ 02.09.25

Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;

Όσον αφορά την άνοδο του αυταρχισμού στις ΗΠΑ, η περίφημη δήλωση του δικαστή Πότερ Στιούαρτ το 1964 μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύστοχη αυτή τη στιγμή: «Το αναγνωρίζω όταν το βλέπω».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο και επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ
Στη ΓΣ του ΟΗΕ 02.09.25

Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο με κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη», η κυβέρνηση του Βελγίου προτίθεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Συρία: Για συνοπτικές εκτελέσεις δεκάδων Δρούζων κατηγορεί δυνάμεις της de facto κυβέρνησης η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 02.09.25

«Συνοπτικές εκτελέσεις» δεκάδων Δρούζων από δυνάμεις του συριακού καθεστώτος

Η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε «εσκεμμένα πυρά και εκτελέσεις 46 Δρούζων» στη Σουάιντα, ιδίως «σε δημόσια πλατεία, μέσα σε σπίτια, σε σχολείο, σε νοσοκομείο και σε αίθουσα τελετών».

Σύνταξη
Δυτικό Σουδάν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης – Ενα χωριό «ισοπεδώθηκε ολοσχερώς»
Νταρφούρ 02.09.25

Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης στο δυτικό Σουδάν

Κατολίσθηση καταπλάκωσε χωριό στα όρη Μάρα στο δυτικό Σουδάν, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν φύγει για να σωθούν από τον πόλεμο.

Σύνταξη
Ισπανία: Ο Σάντσεθ κατηγορεί δικαστές πως «κάνουν πολιτική» σχετικά με υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς
«Κάνουν πολιτική» 02.09.25

Με τους δικαστές τα έβαλε ο Σάντσεθ για υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς

«Υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ, αναφερόμενος στις υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς, στις οποίες πρωταγωνιστούν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του.

Σύνταξη
Αργεντινός δικαστής απαγορεύει τη δημοσίευση των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι εν μέσω σκανδάλου
Μίζα 3% 02.09.25

Αργεντινός δικαστής απαγορεύει τη δημοσίευση των ηχογραφήσεων της Καρίνα Μιλέι εν μέσω σκανδάλου

Αργεντίνος δημοσιογράφος προδημοσίευσε αυτό που δικαστήριο έκρινε ως παράνομη ηχογράφηση της αδερφής του προέδρου Μιλέι και ΓΓ της Προεδρίας στην οποία φέρεται να περιγράφονταν δωροδοκία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπουρκίνα Φάσο: Η χούντα ποινικοποιεί την ομοφυλοφιλία
Μπουρκίνα Φάσο 02.09.25

Μετά τη χούντα ήρθε και η απαγόρευση της ομοφυλοφιλίας

Ο νόμος προβλέπει πλέον «ποινές φυλάκισης δύο ως πέντε ετών και την επιβολή προστίμων» για τους «δράστες των ομοφυλοφιλικών πράξεων» στην Μπουρκίνα Φάσο όπου κυβερνά στρατιωτική χούντα.

Σύνταξη
Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα
Ο εχθρός του εχθρού 02.09.25

Πως η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ινδίας, ωφέλησε την Ρωσία και την Κίνα

Η εκδίωξη της Ινδίας από το δυτικό στρατόπεδο εξαιτίας των χειρισμών και των δασμών 50% από τον Τραμπ απειλεί 25 χρόνια διπλωματικής προσέγγισης από τις ΗΠΑ και αποτελεί «δώρο» για Κίνα και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός – «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»
Ελλάδα 02.09.25

Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη - «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με τους επιβαίνοντες του άλλου οχήματος να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Σύνταξη
Κρήτη – Χανιά: Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – Οι πελάτες πλήρωναν και με POS
Άλλα κόλπα 02.09.25

Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά - Οι πελάτες πλήρωναν και με POS

Στην παράνομη δραστηριότητά της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά στην Κρήτη περιλαμβάνονται: ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύνταξη
«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
Μαύρη Βίβλος 02.09.25

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ινδονησία: Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή – Ο στρατός στους δρόμους
Κόσμος 02.09.25

Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή στην Ινδονησία - Ο στρατός στους δρόμους της Τζακάρτα

Μεγάλες κινητοποιήσεις συνταράσσουν την Ινδονησία ενώ στην ημερήσια διάταξη είναι τα βίαια επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – 3 τραυματίες στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone
Κόσμος 02.09.25

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Απομάκρυνση κατοίκων στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone

Στη Ρωσία διατάχθηκε η απομάκρυνση 320 κατοίκων μετά από την επιδρομή ουκρανικών drone - Ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι
Κόσμος 02.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ

Με συνεχείς παρεμβάσεις προετοιμάζει για την παρέμβασή του στη Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου ψάχνει ανάμεσα σε πολλές γραμμές πως θα τον αντιμετωπίσει στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»
Ελλάδα 02.09.25

Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες σε τερματικό ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Κώστας Ντελέζος
Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»
«Μικρή κατεδάφιση» 02.09.25

Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»

Ο Γούντι Άλεν είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ταινία «Celebrity» του 1998 -τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ασχολούνταν με το real estate.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο