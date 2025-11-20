Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη
Μετά την Κιμ Καρντάσιαν, η Κλόε αποκάλυψε στο People πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάει στη σελήνη - και μάλλον αυτή «κόλλησε» την αδερφή της με αυτή τη θεωρία.
‘Ήταν πριν από περίπου ένα μήνα όταν η Κιμ Καρντάσιαν, που τότε ακόμα διάβαζε για να γίνει δικηγόρος, έλεγε περήφανα ότι σε ένα βίντεο ότι ο άνθρωπος δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στη σελήνη και πως όλα ήταν σκηνοθετημένα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τη NASA.
Η γνωστή επιχειρηματίας, τηλεπερσόνα και influencer δεν… ανακάλυψε τον τροχό, καθώς αυτή η θεωρία ακούγεται πολύ έντονα στους συνωμοσιολογικούς κύκλους. Ωστόσο, επειδή μιλάμε για την Κιμ Καρντάσιαν, η NASA θεώρησεε ότι είναι απαραίτητο να απαντήσει.
Έτσι ο ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας Σον Ντάφι έγραψε στο Χ (πρώην Twitter). «Ναι Κιμ, έχουμε πάει στο φεγγάρι στο παρελθόν έξι φορές. Και ακόμα καλύτερα: η NASA Artemis επιστρέφει υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ. Κερδίσαμε την τελευταία διαστημική κούρσα και θα κερδίσουμε και αυτή».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κι αν κάποιος πίστευε ότι τελειώσαμε με τις απόψεις των Καρντάσιαν, έκανε λάθος. Η Κλόε βγήκε στο περιοδικό People και ξεκαθάρισε πως ούτε αυτή πιστεύει στην προσελήνωση – και μάλλον είναι η υπεύθυνη για τις απόψεις της Κιμ.
«Νιώθω άσχημα, γιατί έχω πει πολλά στην Κιμ για αυτό και μάλλον την έβαλα σε προβλήματα» είπε η 41χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα.
Khloé Kardashian Admits She’s to Blame for Kim Thinking Moon Landing Is Fake: ‘I Don’t Believe It Happened’ (Exclusive) https://t.co/3EL6x7jsPk
— People (@people) November 19, 2025
«Δεν πιστεύω ότι συνέβη ποτέ αυτό και θα πεθάνω με αυτή την άποψη» συνέχισε η Κλόε. «Δεν πιστεύω ποτέ η κυβέρνηση να παρδεχθεί ότι η προσελήνωση ήταν ψεύτικη. Αλλά είναι πολύ μεγάλη η λίστα με πράγματα που δείχνουν ότι δεν πήγαμε στη σελήνη».
Έως τώρα, η NASA δεν έχει απαντήσει. Άλλωστε η Κλόε δεν είναι και Κιμ.
