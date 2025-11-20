Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη

‘Ήταν πριν από περίπου ένα μήνα όταν η Κιμ Καρντάσιαν, που τότε ακόμα διάβαζε για να γίνει δικηγόρος, έλεγε περήφανα ότι σε ένα βίντεο ότι ο άνθρωπος δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στη σελήνη και πως όλα ήταν σκηνοθετημένα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τη NASA.

Η γνωστή επιχειρηματίας, τηλεπερσόνα και influencer δεν… ανακάλυψε τον τροχό, καθώς αυτή η θεωρία ακούγεται πολύ έντονα στους συνωμοσιολογικούς κύκλους. Ωστόσο, επειδή μιλάμε για την Κιμ Καρντάσιαν, η NASA θεώρησεε ότι είναι απαραίτητο να απαντήσει.

Έτσι ο ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας Σον Ντάφι έγραψε στο Χ (πρώην Twitter). «Ναι Κιμ, έχουμε πάει στο φεγγάρι στο παρελθόν έξι φορές. Και ακόμα καλύτερα: η NASA Artemis επιστρέφει υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ. Κερδίσαμε την τελευταία διαστημική κούρσα και θα κερδίσουμε και αυτή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

Κι αν κάποιος πίστευε ότι τελειώσαμε με τις απόψεις των Καρντάσιαν, έκανε λάθος. Η Κλόε βγήκε στο περιοδικό People και ξεκαθάρισε πως ούτε αυτή πιστεύει στην προσελήνωση – και μάλλον είναι η υπεύθυνη για τις απόψεις της Κιμ.

«Νιώθω άσχημα, γιατί έχω πει πολλά στην Κιμ για αυτό και μάλλον την έβαλα σε προβλήματα» είπε η 41χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα.

Khloé Kardashian Admits She’s to Blame for Kim Thinking Moon Landing Is Fake: ‘I Don’t Believe It Happened’ (Exclusive) https://t.co/3EL6x7jsPk — People (@people) November 19, 2025

«Δεν πιστεύω ότι συνέβη ποτέ αυτό και θα πεθάνω με αυτή την άποψη» συνέχισε η Κλόε. «Δεν πιστεύω ποτέ η κυβέρνηση να παρδεχθεί ότι η προσελήνωση ήταν ψεύτικη. Αλλά είναι πολύ μεγάλη η λίστα με πράγματα που δείχνουν ότι δεν πήγαμε στη σελήνη».

Έως τώρα, η NASA δεν έχει απαντήσει. Άλλωστε η Κλόε δεν είναι και Κιμ.