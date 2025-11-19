Θρίλερ στον Ισθμό της Κορίνθου: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο κανάλι
Τα στοιχεία του άνδρα που βρέθηκε νεκρός στο Ισθμό της Κορίνθου, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά - Οι λιμενικοί είδαν τη σορό του να επιπλέει στο νερό.
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν εντοπίστηκε σορός άνδρα μέσα στον Ισθμό της Κορίνθου.
Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, άνδρες του Λιμενικού, όταν έφτασαν στο σημείο τον είδαν να επιπλέει στο νερό.
Αφότου τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά ο άνδρας – αγνώστων στοιχείων- μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου.
