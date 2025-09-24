Χανιά: Νεκρός στο σπίτι του ένας 19χρονος – Τον βρήκε η μητέρα του
Στο σημείο βρέθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ ωστόσο ήταν ήδη αργά για το παιδί
Τραγωδία στα Χανιά με έναν νεαρό μόλις 19 ετών να χάνει τη ζωή του σήμερα τα ξημερώματα.
Το τραγικό περιστατικό συνέβη σε περιοχή του δήμου Πλατανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr τον άτυχο νέο εντόπισε η μητέρα του στο σπίτι τους.
Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.
