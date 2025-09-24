Τραγωδία στα Χανιά με έναν νεαρό μόλις 19 ετών να χάνει τη ζωή του σήμερα τα ξημερώματα.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη σε περιοχή του δήμου Πλατανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr τον άτυχο νέο εντόπισε η μητέρα του στο σπίτι τους.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ ωστόσο ήταν ήδη αργά για το παιδί.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.