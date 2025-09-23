Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη – Νεκρός 38χρονος που έπεσε από μπαλκόνι

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 38χρονος έχασε τη ζωή μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Το τραγικό συμβάν έγινε λίγο μετά τις το πρωί όταν ο 38χρονος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ιασωνίδου, στην Καλαμαριά.

Ο 38χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση.

Η Αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 38χρονος βρέθηκε στο κενό με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.