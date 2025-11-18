Απολογούνται «αρχηγός» και «υπαρχηγός» των ψευτοεπενδυτών του καζίνο – Αρνούνται τα πάντα

Απολογούνται από το πρωί οι πέντε κατηγορούμενοι μέλη κυκλώματος που υποσχόταν «χρυσές» επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου.

Το κύκλωμα, κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τα χρήματα ανυποψίαστων πολιτών.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει ο ρόλος του καζίνο και ο ρόλος κάποιων εκ των στελεχών του καζίνο, καθώς εκτός από χρήματα και άλλα υλικά, διακινούνταν ράβδοι χρυσού.

Το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιείται καιρό καθώς το κύκλωμα φέρεται να εξαπάτησε και τον τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, την νύχτα που έχασε την ζωή του.

Ο «αρχηγός» του κυκλώματος αρνείται τις κατηγορίες

Ο «αρχηγός « της Εγκληματικής Οργάνωσης με τις «χρυσές επενδύσεις» είναι απότακτος αστυνομικός. Αποτάχθηκε το 2014 λόγω της παραβατικής του συμπεριφοράς.

«Υπαρχηγός» του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ και… influencer.

Οι υπόλοιποι τρεις είναι η 44χρονη σύντροφος του «αρχηγού», ο 34χρονος σωματοφύλακας του «υπαρχηγού» και ένας ακόμη 46χρονος.

O 53χρονος«αρχηγός» έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν καθώς έχει κατηγορηθεί για απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Ο απότακτος αστυνομικός που είχε ακριβά γούστα, άρχισε τα επόμενα χρόνια να διευρύνει τον κύκλο του και να αποκτά πρόσβαση σε σουίτες των καζίνο, προσεγγίζοντας διάφορους επιχειρηματίες. Κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους και μετά άρχισε να τους μιλά για μεγάλες επενδύσεις και προνόμια που θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει.

Ο ίδιος ο 53χρονος, μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA και το Live News, είπε:

«Αρνούμαι τις κατηγορίες με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Το σπίτι μου βγήκε σε πλειστηριασμό κι αναρωτιέμαι πόσο απατεώνας είμαι και πόσο παράνομο όφελος έχω προσκομίσει, που δεν μπορώ να σώσω το σπίτι μου και έχω και μισθωμένο αυτοκίνητο» είπε αρχικά.

«Εγώ είμαι εθισμένος στα τυχερά παιχνίδια, κυρίως στη ρουλέτα εδώ και 40 χρόνια. Τα δήθεν θύματα, χωρίς βία, πίεση, απειλή ή απάτη μου έδωσαν τα χρήματά τους να τα παίξω στο καζίνο προσδοκώντας ένα τοκογλυφικό κέρδος περίπου 60 έως 80% τον μήνα από τα κέρδη μου στα τυχερά παιχνίδια» συμπλήρωσε.

«Γνώριζαν ότι τα χρήματα θα παιχτούν στο καζίνο και ήλπιζαν ότι θα πάρουν τα κέρδη. Ήθελαν να εκμεταλλευτούν τις δεξιότητές μου στο παιχνίδι και να βγάλουν χρήματα εύκολα και με ρίσκο» ανέφερε επίσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο «υπαρχηγός»

Καμία σχέση με όλα αυτά δεν έχει ο επιχειρηματίας, δήλωσε ο δικηγόρος του.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτρης Χριστόπουλος, δικηγόρος του γνωστού επιχειρηματία, λέει μεταξύ άλλων: «Ο εντολέας μου είναι ένας εκ των συλληφθέντων. Ο ίδιος μου έχει πει επαλειμμένα ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταμαρτυρούνται και ότι θα προβεί σε περαιτέρω αποκαλύψεις ώστε να λάμψει η αλήθεια».

Επίσης ανέφερε: «Οφείλω να σας πω ότι επειδή η δικογραφία είναι ογκωδέστατη, η πίεση είναι ιδιαίτερη».

Πώς ήρθε στο φως η υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που κατατέθηκε μήνες πριν από τον γνωστό στο ευρύ κοινό από την συμμετοχή του σε παιχνίδι ριάλιτι, Σπύρο Μαρτίκα.

Σύμφωνα με όσα ο ίδιος υποστηρίζει, μαζί με την τότε σύντροφό του, Βρισηίδα Ανδριώτου, συναντήθηκαν σε σουίτα ξενοδοχείου με έναν απότακτο αστυνομικό, έναν ιδιοκτήτη spa και ακόμη δύο άτομα. Εκεί, του είπαν για μία… χρυσή επένδυση.

Κάθε Παρασκευή κατατίθενται μεγάλα ποσά μετρητών για συμμετοχή σε παιχνίδια καζίνο και την αμέσως επόμενη Δευτέρα αποδίδεται εγγυημένο κέρδος άνω του 10%.

Για να τον πείσουν, του έδειξαν – όπως αναφέρεται – δεσμίδες μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους, αδιευκρίνιστης αξίας. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να τον πείσουν να τους παραδώσει 720.000 ευρώ, τα οποία – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς – θα «επενδύονταν» για λογαριασμό του.

Ο Μαρτίκας έλαβε 110.000 ευρώ, τόσο σε μετρητά όσο και μέσω εκποίησης πλακών χρυσού και διαμαντιών από καταστήματα που του υπέδειξαν οι κατηγορούμενοι. Τα υπόλοιπα όμως χρήματα που τους είχε δώσεις, όπως λέει, έκαναν φτερά.