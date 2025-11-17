Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Είχε ασκηθεί βία στα θύματα» – Τι υποστηρίζει το φερόμενο αρχηγικό μέλος

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα που που έταζε επενδύσεις σε καζίνο και άρπαζε τα χρήματα ανυποψίαστων πολιτών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και το φερόμενο αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, ο οποίος εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμος στέλεχος σε καζίνο.

«Ο πελάτης μου τα αντικρούει όλα. Υπάρχει ολόκληρη μέθοδος πλεκτάνης και θα αποδείξει πάραυτα τους ισχυρισμούς του. Ειδικά ο πρώτος καταγγέλλων και ορισμένοι από αυτούς δεν μπορούν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους. Ο έλεγχος που έχει γίνει και οι μαγνητοφωνήσεις είναι συνομιλίες οικογενειακές, που δεν αποδεικνύουν αυτούς τους ισχυρισμούς», σημείωσε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου επιχειρηματία, Δημήτρης Χριστόπουλος.

«Είχαν σκηνοθετήσει ακόμα και ληστεία. Σε μερικές περιπτώσεις ασκήθηκε και βία στα θύματα. Από τις 13 περιπτώσεις που έχουν εξιχνιαστεί, τα κέρδη ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ»

Ο πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας, είχε καταγγείλει πως το κύκλωμα του απέσπασε το ποσό των 600.000 ευρώ.

«Υπάρχει ένα εξώδικο από τον πελάτη μου στον κο Μαρτίκα. Ο κος Μαρτίκας έχει δανειστεί από τον πελάτη μου. Υπάρχει έγγραφο περί αυτού, του δάνεισε 33.000 ευρώ. Ο πελάτης μου του έδωσε 33.000 ευρώ, ο κος Μαρτίκας αποδέχεται αυτό, του στέλνει εξώδικο και του ζητά τα λεφτά. Στην ίδια δικογραφία το ποσό που αναφέρει ο κος Μαρτίκας, και όχι απαιτητό, είναι της τάξης των 70.000 ευρώ», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη του κυκλώματος το αρχικό χρονικό διάστημα εμφάνιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, λίρες και ράβδους χρυσού σε ραντεβού με τα θύματά τους, πείθοντάς τα να δώσουν κι άλλα χρήματα για να αυξήσουν τα κέρδη τους.

«Είχαν σκηνοθετήσει ακόμα και ληστεία. Σε μερικές περιπτώσεις ασκήθηκε και βία στα θύματα. Από τις 13 περιπτώσεις που έχουν εξιχνιαστεί, τα κέρδη ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Από την έρευνα των Αρχών δεν προκύπτει κάποια σύνδεση με την υπόθεση Παντελίδη, όπως τονίζει η Αστυνομία.

Ποιοι είναι οι «5» του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών

Το κύκλωμα που δρούσε μέσα στο καζίνο είχε συγκεκριμένη δομή:

Αρχηγός εμφανίζεται ένας 53χρονος άνδρας, απότακτος αστυνομικός, γνωστός και ως «Αλέκος ο μάνατζερ». Είχε αποταχθεί ενώ υπηρετούσε σε τμήμα των Βορείων προαστείων επειδή εκβίαζε καταστηματάρχες και τους αποσπούσε χρήματα.

– Υπαρχηγός ο γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ και συστηματικός χρήστης τον social media και μέλη,

– Η 44χρονη σύντροφος του αρχηγού.

– Ο 34χρονος σωματοφύλακας του υπαρχηγού.

– Ένας ακόμη 46χρονος.

Ο υπαρχηγός, που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο, είχε καταφέρει να διεισδύσει ακόμη και στα άδυτα της Ελληνικής Αστυνομίας. Στις 7 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται να μιλάει στη ΓΑΔΑ, με αφορμή μία χορηγία επιχειρηματιών στο ελληνικό FBI.

Πώς «ψάρευαν» τα θύματά τους

Σουίτες ξενοδοχείων και καζίνο, «βουνά» από χαρτονομίσματα, χρυσές λίρες, ράβδοι χρυσού, πολύτιμοι λίθοι και πλαστές επιταγές αποτελούσαν τη βιτρίνα του κυκλώματος που έταζε επενδύσεις.

Σε αυτό προσθέστε και τις υψηλές γνωριμίες, με επιφανή πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής και της μουσικής. Οι φωτογραφίες με γνωστούς πολιτικούς, καλλιτέχνες αλλά και υψηλόβαθμους αστυνομικούς, επιδεικνύονταν μέσω των social media του επιχειρηματία με τα καταστήματα μασάζ, προσδίδοντας κύρος στα μέλη της σπείρας.

Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός πραγματοποιούσαν ραντεβού σε καζίνο. Εκεί, όπου ζητούσαν μεγάλα ποσά, με τη δέσμευση της επιστροφής του κεφαλαίου συν 20% επιπλέον κέρδους. Στην αρχή μάλιστα επέστρεφαν χρήματα στα θύματά τους.

«Μετά από έναν μήνα με κάλεσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μου έδωσε τα χρήματα αυτά που είχαμε συμφωνήσει και στην πορεία, μετά από αυτά τα χρήματα που μου έδωσε, ήτανε πολύ πιεστικός έτσι ώστε να πάω και άλλα χρήματα», λέει θύμα.

Όταν ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις, ζητούσαν ακόμη περισσότερα.

– Θύμα: Άρα το πενηντάρι αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη, θα το πάρω σε έναν μήνα γιατί το χρειάζομαι.

– Αρχηγός: Σε έναν μήνα θα το πάρεις.

– Θύμα: Το άλλο το πενηντάρι το αφήνω μέσα.

– Αρχηγός: Ό,τι θέλεις.

Όταν, μάλιστα, τα θύματα πίεζαν για να λάβουν τα χρήματά τους, το κύκλωμα έστηνε «μαϊμού» ληστείες, ακόμη και συλλήψεις, προκειμένου να αποδείξει ότι τα χρήματα είχαν κάνει πλέον «φτερά».

«Και εκεί που πάει να μου δώσει την τσάντα, υποτίθεται με λίρες μέσα, ανοίγει μία πόρτα και εμφανίζονται 4 αστυνομικοί. Και λέει, ‘παράνομη διακίνηση λιρών, κατάσχουμε την τσάντα’, περνάνε στον (υπαρχηγό) χειροπέδες, εγώ καθόμουν εκεί κοιτούσα», λέει ένα από τα θύματά του στο Mega.

Οι κυνικοί διάλογοι των ψευτοεπενδυτών

Στους διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας φαίνεται ο κυνισμός των μελών της σπείρας.

– Αρχηγός: Θα σου βγάλω και ένα 5% ρε φίλε συμπλήρωμα, μπορεί να κάνω δύο γυρίσματα και να σου βγάλω 10%.

– Θύμα: Άρα την Τετάρτη πόσο για να ξέρω πόσο θα κάτσω, πόση ώρα.

– Αρχηγός: Άρα το 50, δεν είναι ανάγκη να κάτσεις, το 50 θα γίνει 55 ή 52, ή 55.

– Θύμα: Ναι.

– Αρχηγός: Συν τα 50 που έχεις.

– Θύμα: Ωραία.

– Αρχηγός: Κατάλαβες;

– Θύμα: Άρα το 50αρι αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη θα το πάρω σε έναν μήνα γιατί το χρειάζομαι.

– Αρχηγός: Σε έναν μήνα θα το πάρεις.

– Θύμα: Το άλλο το 50αρι το αφήνω μέσα.

– Αρχηγός: Ό,τι θέλεις.

«Αυτός είναι βλάκας τελείως»

Σε άλλον μάλιστα διάλογο, κοροϊδεύουν τα θύματά τους, χαρακτηρίζοντας ως «βλάκα» τον Σπύρο Μαρτίκα.

– Μέλος Α: A, μπράβο θα πρέπει να ανέβουν και τέτοια και…

– Υπαρχηγός: Ναι, άστο θα φουντώσει.

– Μέλος Α: Να μπει και κανένας Influencer για να φουντώσει, κατάλαβες.

– Υπαρχηγός: Ναι, αλλά φοβάμαι μην πλακώσει η Εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο.

– Μέλος Α: Ο Κ. θα έρθει και θα πει ώπα φίλε τι έγινε εδώ. Μοιράζετε πλάκες;

– Υπαρχηγός: Γέλια.

– Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου, θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει.

– Υπαρχηγός: (Γέλια). Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως.

– Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου.

– Υπαρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

– Μέλος: (Γέλια).

Οι πλάκες χρυσού που ήταν σαν αληθινές

Σε άλλον διάλογο μιλούν για πλάκες χρυσού που φαίνονται αληθινές αλλά είναι… μία απάτη.

– «Στέλιος»: Έχεις κάνα πλακάκι χρυσού, τέτοιο, μικρό ή μεγάλο. Ή κάτι;

– Υπαρχηγός: Τι να ‘χω;

– «Στέλιος»: Καμιά πλάκα χρυσού, τίποτα; Μούφα θέλω.

– Υπαρχηγός: Υπάρχει, άμα θες, τι θες; SCRAP ή 24αρι;

– «Στέλιος»: Του κιλού θέλω ρε, μούφα, να μην είναι γνήσιο.

– Υπαρχηγός: Α, οκ.

– «Στέλιος»: Ή καμιά λίρα μούφα έτσι, να’ ναι ψιλό original.

– Υπαρχηγός: Για να κάνεις πλάκα;

– «Στέλιος»: Να δώσω κάπου θέλω, αλλά να φαίνεται κανονική ρε παιδί μου. Να τις αγοράσω κανονικά, για δουλειά είναι ρε.

– Υπαρχηγός: Οκ. Θα σου πω από κοντά.

– Άγνωστος: Προχθές ήμουν με τον φίλο που μιλάγαμε, με άκουσες από μέσα, με κατάλαβες;

– Υπαρχηγός: Ε, μου το είπε ο Ε. μου λέει ότι έχει έρθει ο…

– Άγνωστος: Όχι ρε, ο φίλος ο Στέλιος ρε, που σε πήραμε που σου ‘πε κάτι.

– Υπαρχηγός: Α, ήσασταν μαζί;

– Άγνωστος: Ναι. Άμα τον δεις αύριο από κοντά, κοίτα μπας και το φτιάξεις.

– Υπαρχηγός: Α, οκ. Πόσα κομμάτια θέλετε;

– Άγνωστος: Ε, από κοντά, στρογγυλά θα έχουμε ή τα άλλα τα πλακάκια;

– Υπαρχηγός: Στρογγυλά. Και τα άλλα τα φτιάχνουμε, θέλουμε μία εβδομάδα, δέκα μέρες. (…) Αυτά τα στρογγυλά τα κουμπιά μπορώ να τα έχω και αύριο, τα, το άλλο πρέπει να τα φτιάξω.

– Άγνωστος: Φέρε μου αύριο έτσι, καμιά δεκαριά να τα δω πως είναι, μπορείς;

– Υπαρχηγός: Ωραία. Ε, κανονικά είναι δεν ξεχωρίζεις.

– Άγνωστος: Έλα ρε μάγκα. Έλα μωρή παιχτάρα.

– Υπαρχηγός: Δεν ξεχωρίζεις όχι, μόνο στο βάρος ξεχωρίζουν έτσι; Το μέγεθος και το τέτοιο είναι παρ’ τα , καν’ τα ότι θέλεις, είναι ίδια ακριβώς.