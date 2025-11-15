Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων

Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του επιχειρηματία Βαγγέλη Βουγιουκλάκη που συνελήφθη ως ηγετικό μέλος κυκλώματος απατεώνων με παράνομα κέρδη πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο επιχειρηματίας προσπαθούσε να χτίσει το προφίλ του ατόμου που είχε υψηλές διασυνδέσεις και γνωριμίες προκειμένου να προσεγγίζει με μεγαλύτερη ευκολία τα υποψήφια θύματά του, οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες.

Πλούσια δραστηριότητα στο social media

Ενδεικτικό της δραστηριότητάς του είναι το πλούσιο υλικό που αναρτούσε στους λογαριασμούς του στα social media. Δεκάδες είναι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που εμφανίζεται να ποζάρει με πολλά κυβερνητικά στελέχη, πολιτικούς, βουλευτές και υπουργούς.

Μάλιστα αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι η παρουσία του μέσα στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών (ΓΑΔΑ) και συγκεκριμένα στα κεντρικά γραφεία του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος,

Με την ευκαιρία μια δωρεάς των ΑΧΕΠΑΝΣ και σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εμφανίζεται ο ίδιος δίπλα σε ηγετικά στελέχη του ελληνικού FBI ακόμα και να πραγματοποιεί ομιλία στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο Βαγγέλης Βουγιουκλάκης μαζί με άλλο ένα ηγετικό μέλος της σπείρας και άλλα τρία άτομα κατηγορούνται για πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η βάση τους ήταν το καζίνο και το ξενοδοχείο στο Λουτράκι. Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -13- περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

«Δεσμίδες με πάρα πολλά χρήματα»

Για τη δράση του κυκλώματος αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες θυμάτων.

«Με προσέγγισε ένας εδώ από την πόλη που ζω και εργάζομαι έτσι ώστε να πάμε στο ξενοδοχείο, στον άνθρωπο τον συγκεκριμένο, σαν επενδυτής. Να επενδύσω και εγώ κάποια χρήματα έτσι ώστε να έχω μία απόδοση 20%. Έτσι όπως έγινε, πήγαμε στο ξενοδοχείο, στη σουίτα, και μετά από κάποιες συζητήσεις αποφάσισα και εγώ να του πάω 50.000€ έτσι ώστε να γίνω επενδυτής. Μετά από έναν μήνα με κάλεσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μου έδωσε τα χρήματα αυτά που είχαμε συμφωνήσει και στην πορεία μετά από αυτά τα χρήματα που μου έδωσε ήτανε πολύ πιεστικός έτσι ώστε να πάω και άλλα χρήματα που φυσικά αρνήθηκα γιατί υποψιάστηκα κάποια πράγματα», λέει θύμα του επιχειρηματία, μιλώντας στο MEGA και τις «Εξελίξεις Τώρα».

«Τα χρήματα που μου εμφάνισαν για να υποψιαστώ ότι υπάρχει άνεση χρηματική για να με δελεάσουν, ήταν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που το είδα πάνω σε ένα τραπέζι. Δεσμίδες με πάρα πολλά χρήματα. Την στιγμή που πήγα να πάρω το χρηματικό ποσό που είχαμε συμφωνήσει με τον … στη σουίτα, ήταν σε ένα τραπέζι ένα ‘βουνό’ από χρήματα, δεσμίδες με 50ευρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μία κουβέρτα. Την κουβέρτα κάποια στιγμή την άνοιξαν έτσι ώστε να δω τα χρήματα. Από το ‘βουνό’ μου δώσανε τα χρήματα που είχαμε συμφωνήσει. Τον επόμενο μήνα ενώ ήταν να πάρω πάλι χρήματα, μου είπανε ότι δεν υπάρχουν και θα πρέπει να κάνω υπομονή και θα επικοινωνήσουμε».

«Κατάλαβα ότι είναι ψεύτικες»

Άλλο θύμα της συμμορίας, λέει:

«Αυτούς μου τους γνώρισε ένας φίλος μου και μάλιστα μου είπε ‘πρόσεχε με αυτούς’. Μου λένε ότι ήταν νταραβεριτζήδες στο καζίνο στο Λουτράκι και ότι το Λουτράκι κάτω στο καζίνο έχει απόθεμα από πελάτες που έχουν χάσει κτλ. αρκετές λίρες. Και λέει επειδή έχουμε σχέση με το καζίνο κτλ. να μου δώσουν να πάρω λίρες σε καλύτερη τιμή».

«Δίνουμε λοιπόν ραντεβού και μου λένε προτού μας δώσεις τα χρήματα θα σου δώσουμε μία επιταγή από το καζίνο για να είσαι σίγουρος. Πραγματικά δίνουμε το ραντεβού το ΣΚ, μου δίνουν την επιταγή, τους δίνω τα χρήματα και μου λένε ραντεβού στις 12.00. Στο ξενοδοχείο έγιναν όλα αυτά», συμπληρώνει.

«Πάω πάνω στον 4ο όροφο και μου λένε δυστυχώς για γραφειοκρατικούς λόγους δεν μπορέσαμε να πάρουμε λίρες, γι’ αυτό πάρε τα χρήματά σου πίσω. Μετά με ξαναπαίρνουν τηλέφωνο, μετά από καμία εβδομάδα, μου λένε τώρα είμαστε ΟΚ, αλλά φέρε μας περισσότερα λεφτά. Έχοντας λοιπόν υπόψιν μου ότι μου έχουν επιστρέψει τα χρήματα πίσω, λέω ΟΚ. Ξαναπάω λοιπόν, μου ξαναδίνουν επιταγή, του καζίνο, δηλαδή υποτίθεται ότι η διεύθυνση του καζίνο μου έδινε την επιταγή. Εμφανίζεται ο (υπαρχηγός), μου λέει δώσε μου την επιταγή, την παίρνει, φεύγει και σε δύο λεπτά εμφανίζεται με μία καφέ τσάντα που τους είχα δώσει εγώ τα χρήματα. Και εκεί που πάει να μου δώσει την τσάντα, υποτίθεται, υποτίθεται με λίρες μέσα, ανοίγει μία πόρτα και εμφανίζονται 4 αστυνομικοί. Και λέει ‘παράνομη διακίνηση λιρών, κατάσχουμε την τσάντα’, περνάνε στον (υπαρχηγό) χειροπέδες, εγώ καθόμουν εκεί κοιτούσα. Κανονικά έπρεπε να συλλάβουν και εμένα», λέει ο ίδιος, σημειώνοντας:

«Είχα δώσει πολλή εμπιστοσύνη στον έναν από τους δύο, στον αρχηγό που είναι και πρώην αστυνομικός. Παρκάρουμε κάπου, εμφανίζεται ένας τύπος με μία μηχανή, μου δίνει ένα τσαντάκι, πραγματικά μέσα είχε πολλά λεφτά. Του δίνει την επιταγή, του δίνει και τις λίρες (ο αρχηγός), σε πέντε λεπτά λέει θα επιστρέψω, πάω να τις ελέγξω. Επιστρέφει, πετάει ένα πουγκί διαφανές, μέσα στο αυτοκίνητο, ‘απατεώνες’ λέει. Όταν πέταξε αυτό το πουγκί το διαφανές, εγώ χωρίς καν να τις πιάσω κατάλαβα ότι είναι ψεύτικες και βγαίνω κατευθείαν έξω από το αυτοκίνητο να πάω να τον πιάσω, αλλά αυτός ήταν με τη μηχανή και δυστυχώς εξαφανίστηκε».

Οι καταγγελίες του Σπύρου Μαρτίκα

Σοκαριστικές είναι και οι καταγγελίες του Σπύρου Μαρτίκα, ο οποίος δηλώνει ότι έπεσε θύμα του επιχειρηματία που συνελήφθη.

Ο Σπύρος Μαρτίκας, μιλώντας στο Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο, περιγράφει έναν καλοστημένο μηχανισμό που υπόσχονταν «σίγουρες» επενδύσεις σε καζίνο.

Όπως λέει, τα θύματα έπαιρναν αρχικά κάποια χρήματα πίσω για να πειστούν, ενώ στη συνέχεια βρέθηκαν μπλεγμένα με χρυσό, διαμάντια και ακόμα και με σκηνοθετημένες ληστείες.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι για έναν χρόνο ενημέρωνε τις Αρχές, δίνοντας ηχογραφήσεις και στοιχεία για την δράση της ομάδας.

Η αποκάλυψη για τον Παντελή Παντελίδη

Σοκ προκαλούν τα όσα αποκαλύπτει για το μοιραίο βράδυ που σκοτώθηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης, περιγράφοντας ότι πριν το τροχαίο δυστύχημα, ο επιχειρηματίας είχε στήσει «παγίδα» στον καλλιτέχνη και του «έφαγε» περίπου 250.000 ευρώ.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του συλληφθέντος επιχειρηματία αρνείται όλες τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι ο εντολέας του εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.